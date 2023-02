Provenza: la intensa historia tras el gran hit de Karol G

Uno de los hits que no pueden faltar en la lista de Karol G es Provenza. El lanzamiento de la canción en 2022 acumula más de 670 millones de reproducciones en Spotify y 630 millones de visitas en Youtube, un éxito total. Con Provenza, la colombiana hizo su retorno a la música luego de una ruptura amorosa con el cantante Anuel AA y siete meses sin lanzar sencillos.

Esta vez, la artista se acercó más al género del pop que al reggaetón, en una canción que hace referencia al barrio que vio nacer a la artista en la ciudad de Medellín. Provenza es uno de los barrios más turísticos de Colombia y el 2022 fue seleccionada por la empresa Time Out, que busca que la gente explore lo mejor de cada ciudad, en el listado “las 33 calles más cool del mundo”.

Carolina Giraldo (su nombre real), es hija de un músico, por lo que desde temprana edad tuvo interés por seguir una carrera artística. En 2006 participó en un concurso de talentos, Factor X, que la llevó a firmar su primer contrato discográfico. Lo que vino después, ya es historia: llega en un momento rutilante a la Quinta Vergara, como una de las figuras máximas del cancionero urbano a nivel global.

La letra de la canción está cargada de romanticismo y peticiones de Karol G a un hombre: “Tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé na de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta pa’ revivir viejos tiempo’. No salgo hace tiempo”. En el puente de la canción la intérprete de Tusa nombra el barrio colombiano: “No sé si te convenza, nos damo’ un rocecito por Provenza, y si la cosa se pone tensa, en mi cama es la recompensa o viceversa”.

El sencillo se convirtió rápidamente en un nuevo hit de la colombiana, ubicándose en la lista de canciones más reproducidas a nivel global. El lanzamiento de Provenza fue acompañado de un video en el que se ve a Karol G al aire libre mientras viaja en un auto bajo una nube de lluvia por la isla de Lanzarote, España.

El 2022 Karol G hizo historia en la lista de Billboard Hot Latin Songs, al ubicar su canción con Becky G, Mamiii en el puesto número 1 y Provenza en el puesto número 2. La última vez que una artista había conseguido ese hito fue en 1995, con Selena.

Esta no es la única canción de la artista que hace una referencia a la tierra colombiana. En 2020 participó en el remix para el tema Poblado junto a J Balvin y Nicky Jam. La canción trata de una comuna, ubicada en Medellín.