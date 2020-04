Revive el concierto #QuédateEnCasa de Mon Laferte

Mon Laferte tuvo un exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2020, el que dio que hablar con su fuerte enfoque feminista.

A más de un mes de subir al escenario de la Quinta Vergara, la cantante chilena radicada en México, no solo ha continuando el impulso a las voces femeninas -con el estreno de su podcast Trenzando-, también ha hecho uso de su vitrina como artista para difundir un mensaje que suena fuerte en tiempos de pandemia: Quédate en casa.

La rápida y peligrosa propagación del coronavirus ha obligado al mundo a tomar medidas. Si bien en un principio se apostó por el lavado recurrente de manos y estornudar y toser contra pañuelo o antebrazo, con el tiempo las decisiones se debieron extremar, cancelando todo evento masivo, cerrando fronteras y aplicando el tele-trabajo y cuarentena a la mayor cantidad de personas que sea posible.

Bajo esa consigna, Mon Laferte ha publicado fotografías, videos e historias en Instagram que instan a cuidarse. Este miércoles, se sumó a los artistas que han realizado conciertos vía streaming con sus casas como sede.

“Bienvenidas, bienvenidos. Voy a empezar a tocar. Espero que les guste este concierto, para ayudarles a que les sea más leve esta cuarentena. Desde la cocina de casa”, introdujo la mujer de “Tu falta de querer”.

Comenzando con “Amor completo” de Mon Laferte Vol. 1, la cantante de 36 años tomó su guitarra y un taburete, y desde su cocina se dirigió a su público para interpretar las canciones que le pidieron por medio de comentarios en Instagram.

“Tengo que decir que siento que no he cantado como en 200 mil años, que he estado en cuarentena en mi casa y solo he estado pintando, comiendo, viendo películas, leyendo. Igual a veces toco un poco la guitarra, pero siento que ya no iba a poder cantar nunca más, nunca había estado tanto tiempo sin cantar”, confesó Laferte, quien además anunció que los próximos días lanzará una nueva canción: “Biutiful”.

El repertorio continuó con “Funeral”, “Caderas Blancas”, “Vendaval” “Pa’ dónde se fue”, “Por qué me fui a enamorar de ti”, “Mi buen amor” y “La Trenza”.

Revive a continuación el concierto #QuédateEnCasa de Mon Laferte: