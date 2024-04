Myriam Hernández recibe el premio Figura Fundamental de la Música Chilena: homenaje incluyó estreno de Mon Laferte

“Estoy tan emocionada, siento que no merezco tanto, pero me encanta recibir este cariño y que sea en vida. Chile no tiene deudas conmigo. Yo me siento, y lo digo con mucho respeto, profeta en mi tierra”. Con esas palabras, y visiblemente emocionada, la cantante Myriam Hernández recibió la noche de este lunes 22 de abril, la medalla que la reconoce como Figura Fundamental de la Música Chilena, el premio más importante que entrega la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

El galardón —considerado el principal reconocimiento que un músico popular puede recibir en Chile— había sido anunciado en diciembre pasado, momento a partir del cual la organización comenzó a diseñar el hito que tuvo lugar este lunes, con una serie de homenajes que conmovieron tanto a la baladista como a los cerca de 200 invitados que se dieron cita en el hotel Sheraton de Santiago.

El emblema del reggae local, Quique Neira, fue el encargado de abrir los fuegos, con una llamativa versión de Se me fue bajo su característico sello -Hernández se acercó hasta el escenario para saludarlo-, mientras que en el cierre, la cantante Nicole, acompañada de su par Shirel y del pianista Valentín Trujillo (nieto), deslumbraron a la audiencia con un mix que incluyó versiones de El hombre que yo amo, Ay, amor y La fuerza del amor. En esa ocasión, la también animadora dejó su asiento en primera fila para saludar a quienes la tributaban.

Los tributos también incluyeron videos donde participaron Don Francisco, Los Bunkers, Luis Jara, Paul Anka y la colombiana Karol G -con quien se reunió en sus recientes conciertos en el Estadio Nacional-, entre otros artistas.

Pero la música y las reverencias no sólo vinieron desde el escenario. Mon Laferte sorprendió con un video para su propia versión de Huele a peligro -grabado con su banda desde una cocina-, la que a partir de hoy está disponible en YouTube y que próximamente llegará a plataformas de streaming como Spotify. La pieza, junto con un microdocumental sobre Hernández que también quedará disponible para el público, forman parte de la apuesta de SCD por generar productos que hagan perdurable el reconocimiento y lo proyecten en el tiempo.

“De todas las cualidades y logros que tiene Myriam, quizá el más importante es haber llegado al corazón de la gente, haber entrado en sus casas y hacerse parte de sus vidas”, dijo al entregar el reconocimiento el presidente de SCD, Rodrigo Osorio, quien destacó que los homenajes que se le rindieron a la artista “no son el recuerdo de un pasado legendario”, sino que se enmarcan en una trayectoria “con plena vigencia, el testimonio de un presente igualmente glorioso, que tenemos la suerte de poder disfrutar y reconocer”.

En tanto, Myriam Hernández expresó que el reconocimiento recibido anoche “es uno de los premios más significativos que me han dado, porque tiene que ver con tanto. Tiene que ver con valorar tu carrera, tu trayectoria, con el respeto, y que además te lo den tus propios colegas. Eso me llena de emoción y de orgullo (...). Esto corona todo lo bueno que me ha pasado en el último tiempo, me da más fuerza para seguir, tratando de continuar con una carrera vigente, que requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio”.

La ceremonia en que se reconoció a Myriam Hernández como Figura Fundamental de la Música Chilena contó con la asistencia de diversas personalidades del mundo de la música, las artes, la televisión y los espectáculos, entre ellas la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y músicos como Francisca Valenzuela, Gepe, Horacio Saavedra, Ginette Acevedo, Américo y los integrantes del trío Lucybell, entre otros.

El futuro

Con 35 años de carrera ininterrumpidos, Hernández por otro lado actuará por primera vez en Francia como parte del tramo europeo de su Tour ‘Invencible’ con el que ha estado recorriendo sus mercados frecuentes en Latinoamérica, Estados Unidos y que durante julio sumará cuatro ciudades europeas, comenzando el día 4 en el Sant Jordi Club de Barcelona, uno de los principales recintos de la capital catalana, para continuar un día después en La Nueva Cubierta de Leganés en Madrid.

Y la tarde del sábado 6 con su primera cita en la capital francesa en el teatro Folies Bergère un histórico recinto en pleno centro de París (donde se presentaron Edith Piaf y Frank Sinatra entre otras grandes estrellas), terminando en el Arena Opiquad de Monza en Milán. Será su regreso a Italia y España después de seis años tras su primera visita en el 2018.

Para junio continuará en Ecuador en la Plaza de Toros de Quito y República Dominicana (15) antes de emprender vuelo a Europa. Y a su regreso a Chile estará en el Movistar Arena en Santiago -por tercera vez en evento propio- el 24 de agosto y otros dos conciertos anunciados en el Teatro Municipal de Viña del Mar para los días 20 y 21 de septiembre.

Inmediatamente después de Viña del Mar viajará a Estados Unidos para cuatro conciertos: 26 de septiembre en Lynn, el 27 de septiembre en el United Palace de Nueva York, el 28 en el Ritz Theatre de New Jersey y el 5 de octubre en el James L Knight Center de Miami. En octubre tendrá seis presentaciones en Colombia con dos fechas en Bogotá y dos noches en Medellín, además de Cali y Bucaramanga. Su gira “Invencible” ya pasó por Costa Rica, Nicaragua, Paraguay, Guatemala y próximamente se anunciará Panamá, Bolivia y Puerto Rico entre otras ciudades latinoamericanas.