¿Cuántos suscriptores tiene cada servicio de streaming?

La guerra entre los servicios de streaming es permanente. La disputa por los derechos de emisión de diversas producciones y la creación de nuevo contenido, son decisivos al momento de captar suscriptores.

La supremacía que los últimos años ha tenido Netflix, Amazon Prime y HBO GO, hoy en día se ve inminentemente amenazada por Apple TV+ -recientemente integrada al mercado de streaming- y Disney+ -que por ahora solo está operativa en Canadá, Estados Unidos y Europa-. Y eso sin considerar la postergación del debut de HBO Max.

La gran N sigue a la cabeza, con Amazon peleando desde el segundo puesto, y Disney+ acercándose peligrosamente aún con la restricción geográfica que tiene su plataforma, hasta ahora.

Netflix: 183 millones de suscriptores

Según reportó Forbes el 22 de abril, Netflix sumó 15.8 millones de usuarios entre enero y marzo de 2020. De acuerdo al detalle del reporte, 40% corresponde a suscriptores estadounidenses. De hecho, 64 millones vieron la docuserie Tiger King.

Amazon Prime Video: 150 millones de suscriptores

En enero de 2020, Variety publicó que llegó a 150 millones de suscriptores, tomando el segundo lugar en la guerra del streaming. La plataforma del imperio amasado por Jeff Bezos -quien en plena crisis aumentó su fortuna- además tiene usuarios a través de la suscripción Prime de Amazon (que no es lo mismo que Amazon Prime Video).

HBO GO: 140 millones de usuarios + 8 millones en HBO Now

De acuerdo a los reportes de The Verge, de los 150 millones de suscriptores de HBO GO, 35 millones corresponden a Estados Unidos. En tanto, HBO Now, suma 8 millones de usuarios.

Disney+: 50 millones de suscriptores

Lanzada en noviembre de 2019 en Canadá y Estados Unidos, ha tenido una rápida expansión en cuanto a cantidad de suscriptores. No se esperaba menos para los dueños de todos los clásicos de Disney -cine y tv-, Pixar, Star Wars, Marvel, Nat Geo y Fox. En marzo de este año se amplió el servicio a Europa y para junio está programado que esté operativa en Japón. Sin una fecha establecida, se espera para finales de 2020 el arribo de Disney+ a Latinoamérica. Con esas restricciones geográficas, ya acumula 54.5 millones de usuarios, según reportó la empresa a comienzos de mayo.

Apple TV+: 33 millones de suscriptores

La empresa de la manzanita fue lanzada en noviembre de 2019 con producciones originales de estrellas del cine y la televisión como Steven Spielberg, Jennifer Aniston y Oprah Winfrey. Si contar con cifras oficiales informadas por la compañía, una agencia estadounidense realizó un estudio que cifra en 33 millones de usuarios, pero según detalla Variety, la mayoría no paga por el servicio.