¿Cuál es el mejor servicio de streaming? Los críticos opinan

Hace apenas días Netflix anunció que vive semanas estelares en mucho tiempo. Por efecto del encierro, la gran N reveló que sumó 15,77 millones de nuevos suscriptores en el mundo durante el último trimestre, un incremento que desbordó toda expectativa.

Si antes de la pandemia, los más optimistas estimaban un aumento de apenas 7 millones de suscripciones, la noticia confirmó la buena salud que vive la industria del entretenimiento en días de confinamiento, al menos en su apartado online.

Porque una cara distinta es la que viven realizadores y productores de contenido audiovisual ante la pandemia de COVID-19. La inminente recesión económica y la paralización de industrias como Hollywood, ha obligado al aplazamiento o suspensión indefinida de grabaciones de proyectos no solo en Netflix, como la nueva temporada de Stranger things; el estreno Mulán o la biopic de Elvis Presley también están en terreno incierto.

Mulán.

Por lo pronto, los 182,9 millones de suscriptores que ostenta Netflix parecen reivindicar su poderío en la oferta de los servicios de streaming.

¿Cuál es el mejor?

“Por lejos Netflix; las demás plataformas no se le acercan. Desde la interfaz al buscador, es muy amable y amigable”, dice Isabel Plant, conductora y crítica de cine de Radio Pauta. Opinión que comparte el comentarista de TV de La Tercera, Rodrigo Munizaga: “Para mí el mejor catálogo es el de HBO, pero en experiencia técnica Netflix les gana a todos”.

“Netflix me parece objetivamente insuperable”, coincide el conductor y crítico de Radio Infinita Matías de la Maza.

Luego sigue: “Su interfaz es la más ordenada de todos los servicios de streaming, su catálogo el más variado y su precio aún razonable, a pesar de los aumentos. Difícil discutir con una plataforma de streaming que te ofrece desde Breaking Bad y Mad Men hasta producciones de la BBC como Sherlock y Peaky Blinders, más algunas de las series más comentadas del momento —Poco Ortodoxa, The Last Dance o su maravillosa iniciativa de crear reality-basura como El amor es ciego— no es la mejor idea. Ah, y súmenle todos los especiales de stand-up que tienen —incorporan uno de Jerry Seinfeld en mayo”.

La serie Breaking bad es uno de los caballos de batalla de Netflix.

Isabel Plant opina que la mejor oferta de series, eso sí, la ofrece la competencia. “Para mí el mejor catálogo, o uno que le rivaliza a Netflix bastante, es el de HBO GO, simplemente porque en series y miniseries, HBO y su archivo casi no tienen desperdicio, mucho filete. Sumado a que han estado sumando más películas grandes; cuando tengamos la nueva plataforma, que una HBO con Warner, va a ser un competidor fuerte, solo si arregla esa muy pésima interfaz”.

Y agrega: “Amazon tiene muy buen cine, pero también el uso de la plataforma es irritantemente malo”.

Rodrigo Munizaga asegura que “el mejor streaming, en términos de catálogo, es HBO GO”.

“Tener a The Wire, Los Soprano y Six Feet Under en tu oferta ya te pone por sobre la competencia. Pero también es el canal que estrena los mejores documentales —imprescindible el de las fake news— y nuevas series —La conjura contra América, Run—, además de contar con un catálogo muy contundente de películas. Su problema es la interfase, muy poco amable y hay que bucear para encontrar estrenos. Ni qué decir de cuando colapsaba y se caía, en la última temporada de Game of Thrones. Y sus $7.700 al mes ahuyentan a muchos”, añade.

The Wire, favorita de la crítica, sobrevive en HBO GO.

Munizaga compara: “A cambio, uno puede decir que Netflix estrena una cosa buena por cada nueve que son basura, pero su interfaz es extraordinaria, sabemos qué son estrenos, tienen un orden claro y jamás se cae ni colapsa. Visualmente es un agrado entrar a Netflix, pero la curatoría de ellos deja harto que desear”.

Matías de la Maza piensa parecido: “Lo que no tiene mucho Netflix últimamente es el factor ‘novedad’. Como fue el primer servicio de streaming en popularizarse en Chile y es el que lleva más tiempo, hay una posibilidad no menor que alguien en cuarentena se lo haya ‘dado vuelta’. Y en ese sentido, buscando otras cosas, me he reconciliado muchísimo con HBO GO. La interfaz sigue siendo algo desordenada, pero ya no falla, y el poder no solo ver series nuevas, sino que algunas de las mejores producciones de los tiempos pre-Netflix —The Wire, Los Soprano, Curb Your Enthusiasm— es su gran fuerte. Además han mejorado un montón su catálogo de películas. No solo con varios títulos recientes, sino que también históricos: HBO GO tiene una decena de películas de Hitchcock, casi toda la filmografía de Kubrick e incluso puedes encontrar el Drácula de Bela Lugosi. A falta de Criterion Channel en Chile, se han transformado en una maravilla cinéfila”.

El escritor y guionista Francisco Ortega añade otros elementos a la discusión. “A mi gusto, el servicio de streaming más interesante que tenemos disponible en Chile es Amazon Prime”, asegura. “Es el más jugado en cuanto a novedad y calidad del producto, si quieres encontrar algo realmente bueno, Amazon es el lugar, sin embargo no es el mejor por varias razones, partiendo por la usabilidad y la presentación de la interfase y terminando en la nula inversión en la difusión de las novedades: no están en el home y algunas —como Tales from the Loop o Twilight Zone— deben buscarse manualmente, lo que espanta al usuario, dice”.

Tales from the Loop de Amazon Prime.

Luego agrega: “Amazon puede tener hoy el mejor y más jugado catálogo, pero Netflix sigue siendo la mejor plataforma, porque el streaming no solo es contenido, es interacción con el usuario. Si Netflix se convirtió en norma y genérico, si hablamos de ‘un Netflix del cine nacional’ o la pregunta por norma es ‘¿está en Netflix?’, es culpa de la propia competencia”.

Francisco Ortega reconoce que “Apple TV+ está entrando muy bien, pero es para usuarios de Apple y ahí ya hay barrera. Esperemos qué pasará en 2021 con las entradas de HBO Max y Disney+”.

El crítico de cine y dueño de la tienda Fílmico, Cristián Briones, piensa que Netflix es el mejor, pero lanza una advertencia: “Convengamos antes que todos los streamings tienen el gran problema del catálogo. Son catálogos cortos en general. No hay mucho material previo a 1980 y cuesta un montón hacer listas al respecto, porque no hay tanto interés por el material más clásico. Y el interés que hay es muy de nicho. Entonces cuesta encontrar cine de autor en casi todos los streamings que hay, y cuesta mucho encontrar cine clásico”.

Sigue: “Ahora, considerando que ninguno tiene eso... puede que Amazon tenga algo, pero tampoco tanto, yo insisto que el mejor es Netflix porque lleva más tiempo en el mercado. Hizo que sus servidores dedicados, todo el aspecto técnico de Netflix funciona mejor. El algoritmo es mucho mejor para recomendar cosas, el sistema de búsquedas, todo eso. En Amazon a veces hasta te cuesta encontrar un estreno, entonces por ese lado peca. Y HBO GO todavía no llega a lo que uno más o menos entiende que va a llegar: cuando pase a ser HBO Max y alcancen cierto nivel, pero también va a depender del aspecto técnico. Hoy día ha sido líder Netflix con el 4K, con la apariencia para hacer las búsquedas en las distintas plataformas”.

El Padrino, disponible en Amazon Prime y Netflix.

“Hoy en día, considerando que los catálogos son escasos en general, yo me quedaría con Netflix”, dice Cristián Briones.

Los precios

En Chile, los servicios de streaming ofrecen distintos planes, sin costos adicionales ni contratos, dependiendo de cuántas pantallas van a acceder al contenido al mismo tiempo. Ya sea en smartphone, tablet, smart TV, laptop o en un dispositivo de streaming.

Entre los precios mensuales para acceder a series y películas online, Netflix ofrece planes desde los $4.990, Amazon Prime cuesta $3.500, HBO GO tiene un valor de $7.700, FOX App ofrece su servicio desde los $7.490, Crunchy Roll y Hulu tienen planes desde los $3.490, y el nuevo Apple TV+ está disponible por un costo de $3.500.

El mejor rendimiento

Con la plataforma de streaming lista, ¿cuál es la mejor alternativa técnica para aprovechar al máximo mi suscripción? “Si lo que buscamos es el mejor rendimiento de la aplicación —es decir, que los menús nos corran bien y que sea fácil de operar—, siempre es conveniente usar un sistema externo al televisor, es decir, cualquiera que vaya conectado a través de un puerto HDMI”, dice el periodista especializado en tecnología Axel Christiansen.

“La razón —explica— es porque el procesamiento de la aplicación y la imagen ocurren fuera del televisor y no dentro. Si bien los Smart TV han ido mejorando con el tiempo, mientras más apps tengamos y las usemos, el televisor se irá poniendo más lento. Además, suelen quedar descontinuados más rápido que el resto del hardware, por lo que las apps en ciertos momentos dejan de ser actualizadas”.

Sobre el tipo de dispositivo a elegir, las opciones van desde Roku hasta Chromecast y Apple TV. “Un Apple TV o un Chromecast, por ejemplo, son los más fáciles de usar ya que todo el contenido puede enviarse desde tu mismo teléfono. Si tienes Android, lo mejor es el Chromecast y si tienes iPhone o iPad, el Apple TV”, dice Axel Christiansen.

Luego sigue: “Si tienes pocos puertos HDMI en tu televisor, la mejor opción sería buscar una consola de videojuegos como la PS4 o la Xbox One, ya que en un solo dispositivos podrás ver servicios de streaming, reproducir discos y además jugar”.

¿Alguien dijo 4K?

Si lo que buscamos es acceder a contenido en 4K y vamos a utilizar un dispositivo externo, lo primero a considerar es que sea compatible con la resolución. Axel Christiansen hace notar que “un Chromecast normal solo reproduce hasta 1080p", y que "para llegar a su máxima resolución necesitas un Chromecast Ultra”.

“Así, aunque tu TV sea Ultra HD, si tu dispositivo externo no es compatible, solo reproducirá hasta donde pueda. Y al revés: un reproductor 4K en un televisor Full HD también es un desperdicio”, añade.

Acá un matiz: la principal ventaja de las aplicaciones de Smart TV es que “siempre van a correr a la resolución máxima de tu monitor”, explica el periodista, aunque no siempre al más alto rendimiento.

Lo básico: una buena conexión a Internet

La clave para la velocidad en un servicio de streaming es acceder a un buen servicio de Internet. Según los expertos, lo ideal es no guiarse por el máximo que entrega tu compañía de cable, sino que por la conexión que efectivamente está utilizando tu dispositivo, esto porque si hay varios dispositivos conectados, entonces la velocidad efectiva de los equipos es menor.

“Se recomienda ir a servicios gratuitos como Speedtest.net o Fast.com para revisar nuestra velocidad de conexión en el momento y tomar eso como base para ver nuestra conexión real”, recomienda Christiansen.

Luego sigue: “Ahora, ¿cuánto necesitamos? Va a depender siempre, por un lado, de la calidad del contenido y cómo lo queramos ver, pero también del sistema de compresión y transmisión que tengan las aplicaciones. También, en el caso de HBO GO, que posee transmisiones en vivo, de qué tan saturados estén sus propios servidores”.

“Por lo general, se toma la norma impuesta por Netflix como la guía a seguir para saber si la conexión aguanta o no”, dice el periodista de tecnología. Como dato, la gran N recomienda una conexión de 5 Mbps para películas en calidad HD y 25 Mbps si queremos pasar al Ultra HD.

Finalmente, "para mantener una conexión estable —explica Christiansen— se recomienda no usar la configuración de calidad automática, sino que forzar siempre la calidad Alta y, por supuesto, asegurarse que el contenido esté en la resolución buscada y tengamos el plan correspondiente”.

Y pone un ejemplo: “En Netflix, por ejemplo, la calidad Ultra HD está disponible solo para sus suscripciones más altas, de lo contrario, aunque tengas 50 Megas, la calidad llegará como máximo a HD”.