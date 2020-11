Los Simpson estará disponible en Disney+ con “algunos” de sus episodios

“¿Es verdad que Disney+ no vendrá con Los Simpson? Estoy a punto de cancelar”, escribió un suscriptor a la cuenta de Disney+ a través de Twitter.

Y es que la disponibilidad de la familia de Springfield en la plataforma de streaming, es una de las grandes interrogantes previo a su llegada a Latinoamérica este martes 17 de noviembre.

Estrenada en 1989, Los Simpson se centra en la familia liderada por el matrimonio de Homero y Marge, quienes con sus hijos Bart, Lisa y Maggie, tienen diferentes venturas y desventuras junto a sus vecinos, compañeros de escuela, colegas y amigos.

Caracterizada por tratar temáticas transversales que van del amor y la amistad, a las peripecias del trabajo, la época escolar o asuntos incluso más amplios como la contaminación, dictaduras o veganismo -entre tantos otros-; tiene como distintivo que incorpora también chistes considerados para un público más adulto.

Dada la popularidad de Los Simpson, es una de las producciones más esperadas en el servicio de streaming, pero sus chistes de doble sentido hacen dudar de su tratamiento en una plataforma familiar como Disney+.

“¡Hola Antonio! ¡Nos encanta escuchar que estás tan emocionado con el lanzamiento! Algunos episodios y cortos exclusivos de Los Simpsons estarán disponibles el 17 de noviembre. Visita nuestras redes sociales para nuevos anuncios, ¡ten un fantástico día!”, escribió Disney+ desde su cuenta oficial de Twitter.

El pasado 30 de septiembre, Disney+ anunció que contará con los derechos exclusivos de emisión de todos los contenidos de Disney Company, lo que implica la salida de sus producciones de cualquier otra plataforma que las tenga disponible actualmente.

De hecho, la saga Star Wars ya no está en Amazon Prime, así como todos los filmes Disney abandonaron Netflix, por mencionar algunos ejemplos.

¿Qué trae Disney+ a Latinoamérica?

Marvel: Todas las cintas de Marvel Studios, incluyendo las series originales Falcon y el Soldado del Invierno, WandaVision y Loki. Además de las ya estrenadas series X-Men, El Hombre Araña y Marvel’s Runaways.

Star Wars: La saga completa Star Wars -incluyendo Rogue One y Solo, las series animadas y la producción original The Mandalorian, junto al mini documental Disney Gallery: The Mandalorian.

Live Action: la reversión de la película Noelle, la historia canina La Dama y el Vagabundo, y Mulán. Y las que ya debutaron en los cines: Aladín, El libro de la selva, El Rey León, La Bella y la Bestia y La Cenicienta.

El imperio High School Musical: La trilogía High School Musical, junto al debut de la serie original High School Musical: El Musical: La Serie.

Nat Geo: The Right Stuff, una documental serie original; One Strange Rock (con la conducción de Will Smith), Origins: The Journey of the Human Kind, Jane Goodall: The Hope, Before the Flood, Free Solo y La ciencia de lo absurdo.

Documentales: Proyecto Héroes de Marvel, un programa destaca las historias de niños extraordinarios que marcan la diferencia en sus comunidades y el documental The Imagineering Story.

Pixar: Todas las cintas Pixar -desde Toy Story hasta Soul- más las series de formato corto como Pixar en la vida real y Disney Family Sundays y las colecciones completas de los cortometrajes animados SparkShorts y Forky Pregunta.

Clásicos animados: Blanca Nieves y los siete enanos, La Bella y la Bestia, Pinocho, Bambi, El Rey León, La Dama y el Vagabundo, Peter Pan, La Sirenita, La Cenicienta, entre otros.

Latinas: Violetta, Soy Luna, Bia, O11C', Juacas, Peter Punk, Jungle Nest, Highway: Rodando la Aventura, Cuando Toca la Campana y Art Attack.

Para los más chicos: Nivis, amigos de otro mundo, Junior Express, La Florería de Bárbara, La Casa de Disney Junior, Morko y Mali, El Jardín de Clarilú, Playground y Playhouse Disney.

Series y películas de Disney Channel: Hannah Montana, Zack y Cody: Gemelos en acción, Kim Possible, La Casa de Mickey Mouse, PJ Masks: Héroes en Pijamas y Capitán Jake y los piratas del país de Nunca Jamás y la nueva Sociedad Secreta de Hijos Reales. Entre los filmes destacan Camp Rock y Descendientes.