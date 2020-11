Una guía por el universo de The Mandalorian

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, un mandaloriano llamado Din Djarin tenía una misión: encontrar a una pequeña criatura y entregarla a quienes lo contrataron para tal trabajo.

Como cazarrecompensas, poco le importaba la ideología de sus “jefes” esporádicos. Mientras le pagaran, él cumplía y se desentendía. Sin embargo, esta misión fue diferente. La criatura que debía encontrar y entregar, resultó ser un infante de -irónicamente- 50 años, con peculiares poderes.

Apodado “The Child”, algo despertó en el mandaloriano que le impidió entregarlo a quienes parecían ser las manos incorrectas para un pequeño, tierno y poderoso niño de una especie peculiar.

Creada y escrita por Jon Favreau (Iron Man, Iron Man 2, El Rey León), Disney+ estrenó en noviembre de 2019 The Mandalorian, una serie de ocho episodios protagonizada por Pedro Pascal en el papel del mandaloriano, y por una marioneta denominada “The Child”, pero popularmente conocida por los espectadores como “Baby Yoda”.

La historia causó furor entre los fanáticos de la saga Star Wars. Con tintes western, y un reparto conformado por actores y actrices como Carl Wethers, Werner Herzog, Taika Waitit, Gina Carano y Giancarlo Esposito, entre otros; la serie original de Disney revitalizó una saga que había decepcionado a parte de sus seguidores -sobre todo tras Solo: a Star Wars Story-.

Si bien no es complejo comprender la historia -ya sea como fanático de la historia creada por George Lucas, o como nuevo espectador-, no está de más resolver algunas preguntas frecuentes que pueden surgir al momento de sumergirse en este relato. Más aún considerando que Disney+ llegará a Latinoamérica con la segunda temporada de The Mandalorian.

The Mandalorian Season Two Credit: Disney+

¿Quiénes son los mandalorianos?

Según explican en la página oficial de Star Wars, Mandalore “es un planeta del borde exterior que ha sido completamente devastado por una guerra continuada”. De allí que gran parte de sus habitantes se convirtieran en guerreros y cazarrecompensas.

Los mandalorianos son guerreros que lucharon contra los Jedi en el periodo de la Antigua República, lo que los dividió ideológicamente.

Luego del conflicto -que tuvo una gran cantidad de víctimas-, el planeta fue tomado por pacifistas que se llamaron a sí mismos Nuevos Mandalorianos e intentaron dejar atrás el pasado violento.

Sin embargo, el Imperio tomó Mandalore, y el Gobernador a cargo fue derrotado antes del comienzo de la primera trilogía de saga original.

¿En qué época se ambienta?

Está ambientada en el periodo temporal entre la caída del Imperio (El Regreso del Jedi) y la formación de la Primera Orden (El despertar de la fuerza).

Según han dicho los productores -y el mismo Jon Favreau- en diversas entrevistas, los hechos transcurren 5 años después de la muerte de Darth Vader y 25 años antes de la integración de Rey a la Resistencia.

Son tiempos de gran agitación política, por lo que aborda el escaso control de la Nueva República en territorios más distantes.

¿Entonces el Imperio no fue derrotado?

No completamente. Algunos puntos del planeta permanecieron como partidarios del Emperador y sus secuaces, lo que algunas décadas después se convirtió en la Primera Orden.

“De alguna manera, las cosas no necesariamente se manejaron tan bien como podrían haberlo hecho, lo que provocó un segundo resurgimiento del mal”, dijo Jon Favreau a Entertainment Weekly.

¿Qué otras participaciones tuvieron los mandalorianos en la saga?

En la serie animada The Clone Wars, Obi-Wan Kenobi intenta ayudar a la duquesa pacifista Satine a controlar la situación bélica en el planeta Mandalore.

También se menciona brevemente a los mandalorianos en la serie animada Star Wars Rebels, en la que se muestra el planeta en -lo que se cree que es- una etapa posterior a los eventos narrados en The Clone Wars.

¿Qué tiene que ver Bobba Fett?

Bobba Fett no es un mandaloriano, sino que utiliza una armadura mandaloriana.

Bobba es presentado por primera vez en la cinta Star Wars episodio II: El ataque de los clones, como un clon de Jango Fett. En vez de ser parte del proceso de creación de Stormtroopers, tiene un desarrollo ralentizado para que Jango pudiera criarlo como su hijo.

Luego que Jango muriera durante las Guerras Clónicas a manos del Maestro Mace Windu, Bobba juró vengarse de Windy y la Orden Jedi. Tras la caída de la República y la formación del Imperio, Bobba tomó la armadura mandaloriana de su padre y se convirtió en un cazarrecompensas.

En la trilogía original lo vemos trabajando para Jabba The Hutt, lo que culmina -supuestamente- con su caída en el Gran Pozo de Carkoon donde sería devorado por Sarlacc (El Regreso del Jedi).

Sin embargo, la segunda temporada de The Mandalorian da entender que el final de Bobba Fett fue diferente a lo que pensábamos.

The Mandalorian estrenó su segunda temporada el pasado 30 de octubre a través de Disney+, plataforma que llegará a Latinoamérica el 17 de noviembre de 2020.