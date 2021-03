Carlos Santana se une a Kirk Hammett en nueva canción y prepara tres discos

Incansable y prolífico, Carlos Santana no pierde el tiempo durante la pandemia. El artista de 73 años hace oficial los colaboradores que tendrá en su nuevo álbum y esboza cuán fecunda ha sido su producción musical durante el encierro.

Titulado Blessings and miracles y sucesor de su disco Africa speaks (2019), su nuevo LP contará con Kirk Hammett como aliado en la canción que da nombre al álbum. Un cruce de virtuosos de la guitarra que tiene un precedente: tocaron juntos en Trinity, parte de All that I am (2005), uno de las obras de Santana más plagada de estrellas.

En su nueva pieza discográfica también reclutó al británico Steve Winwood y al vocalista de Living Colour, Corey Glover, junto con llamar a la compositora Diane Warren para que participe en algunas melodías.

Pero ese álbum es apenas la primera pieza de una serie de tres LP que el septuagenario guitarrista está cerca de lanzar. Así lo detalló en una entrevista a ABC Audio, donde dio luces de su voluminosa cosecha mientras el mundo se mantiene confinado.

“Me siento muy, muy agradecido. Tengo 73 años y... a causa de este tiempo he podido reponerme y nutrirme... (todas) las notas son realmente jugosas y poderosas”, afirmó.

Ansioso por volver a desplegar su repertorio clásico y sus nuevas composiciones en vivo, agregó: “Ni siquiera tenemos luz amarilla todavía. Todavía está roja. Pero es alentador ver que los auditorios y los estadios están comenzando a abrirse en ciertos lugares”.