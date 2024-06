Interpol celebra sus primeros discos en Chile: “Es asombroso ver a la gente realmente conectada con nuestra música”

Apenas han tenido tiempo para realizar alguna actividad más allá de sus conciertos, lo habitual para una banda en la carretera. En su nueva visita a Chile, la banda Interpol, puntales del rock alternativo de los 2000, tiene en agenda presentaciones sold out en Santiago (donde ya han estado en seis ocasiones, en contexto de festivales o en solitario) y en Viña del Mar, donde debutaron a sala llena la noche del jueves 30 de mayo.

Para el grupo resultó toda una novedad salir por primera vez de la capital, para tocar en el antiguo y restaurado recinto viñamarino. “He estado en Chile bastantes veces a lo largo de los años, pero esta era mi primera vez aventurándome fuera de Santiago. Fue maravilloso tener la experiencia de hacerlo y visitar la ciudad. Además, era un lugar tan íntimo y bonito. El público era estupendo y fue muy divertido”, detalla a Culto el guitarrista y fundador del grupo, Daniel Kessler.

Eso sí, apunta que no pudieron conocer mucho de la ciudad jardín. “Lamentablemente no, porque veníamos de Santiago, fuimos directo a la prueba de sonido y después era hora de prepararse para el show. Sólo un poco de conducción a través de la ciudad, y vi un poco del mar. Caminé un poco a lo largo de la costanera, que es muy bonito. Me pareció muy encantador y agradable. Todo el mundo que conocí era muy amable”.

En esta ocasión, y a tono con la tendencia de varias bandas, Interpol llega a Chile con el Tour de celebración de sus dos primeros discos, el aclamado Turn on the Bright Lights (2002) y Antics (2004). Dos trabajos que los posicionaron en la primera hora de la nueva camada de bandas de rock alternativo que emergieron a comienzos de los 2000 (junto a nombres como The Strokes, Yeah Yeah Yeahs y otros), con un sonido gélido y poderoso. Ese mismo show, que ya mostraron en Viña, fue el que presentaban la noche del viernes en el Teatro Caupolicán, un recinto que ya conocen de sobra, donde han tocado tres veces.

¿Cuál es la principal diferencia de tocar las canciones de Turn on the Bright Lights y Antics respecto hace 20 años?

Para mí, es que todas las canciones se sienten muy cercanas a mí. No se sienten como si no supiera lo que estaba haciendo cuando estaba escribiendo las canciones. Cuando las tocamos, me resulta fácil captar siempre la emoción, la energía, la dinámica. Para mí, nunca me ha dejado de gustar tocar esas canciones, lo cual es lamentable como músico. Sería terrible que ya no conectara con las canciones. Disfruto tocando esas canciones y disfruto aún más tocándolas para la gente que quiere escucharlas.

A diferencia de los días en que salieron esos discos, la formación en directo de Interpol tiene algunos cambios. El bajista original, Carlos Dengler, se retiró en el 2010 y hoy ese puesto en los shows lo llena Brad Truax. Mientras, el baterista que ha participado desde el primer álbum, el eficiente Sam Fogarino, actualmente está en recuperación de una intervención quirúrgica a la que se sometió en 2022, por lo que en este tour, su puesto es ocupado por Chris Broome, el técnico de batería del grupo. Una decisión lógica, al conocer el repertorio y la dinámica interna de la banda.

“Chris es una persona maravillosa, un batería increíble -explica Kessler-. Le conocemos desde hace mucho tiempo, es una presencia muy familiar. Ha estado tocando con nosotros desde hace poco. Él toca muy fielmente a como Sam lo hace en vivo y en la grabación. Es muy constante noche tras noche, es realmente duro. Sam es un baterista increíble en ese sentido, muy poca gente puede hacer lo que Sam, Pero creo que Chris lo hace sin esfuerzo y con mucha alegría”.

Un disco que cambió la vida de Interpol

Pese a los cambios y las bajas forzadas para su directo, Dessler junto al cantante y también fundador, Paul Banks, recrean sin problemas el sonido que el grupo fraguó en sus primeros discos. El celebrado Turn on the Bright Lights, incluido por Rolling Stone en su listado de los 100 mejores discos de los 2000, y Antics, los que contienen algunas de las canciones más conocidas del grupo. El primero fue un trabajo con poco presupuesto y horas de estudio gestionadas gracias a la amistad de Sam Fogarino con el productor musical Peter Katis.

“Cuando has sido una banda durante unos años y has soñado con ese momento de grabar tu primer disco, tener la invitación para hacerlo y con el sello discográfico Matador, que tenía mucha fama en ese tiempo, era un sueño -dice Kessler-. Fue realmente un sueño. No tienes mucho tiempo porque es tu primer disco, no hay mucho dinero, así que tienes que aprovechar al máximo cada minuto. Quieres que sea para siempre, quieres estar con el disco para siempre, quieres ser feliz para siempre. Fue una época muy emocionante e inspiradora, sin duda”.

Turn on the Bright Lights fue un disco exitoso ¿cómo llevaron esa situación?¿qué fue lo mejor y lo peor?

No fue un éxito en el sentido de que se basara en un gran hit. Creo que eso habría sido mucho más difícil. Fue más un boca a boca, la gente seguía yendo a la tienda de discos, el tipo de la tienda seguía diciendo: “Oye, ¿has oído a esta nueva banda?” y se lo contaban a alguien. Fue un crecimiento lento durante un año y medio, lo que creo que fue bueno, no fue de la noche a la mañana. Eso fue lo mejor, porque la gente estaba realmente interesada en lo que estábamos haciendo y no había garantías de que fuera a suceder cuando terminamos de grabar ese disco, no pensábamos que eso iba a suceder necesariamente. Solo queríamos grabar un disco el disco que queríamos grabar, y lo conseguimos. Después de eso, hay muy pocas cosas que puedas controlar. Y no sé si hubo realmente lo peor de los casos. Creo que simplemente nos centramos en no pensar demasiado en las cosas.

¿Hubo un momento clave en que notaron ese crecimiento?

El final de la gira de Bright Lights, un año y medio después. Fue increíble ver que habíamos crecido como parte de nuestra vidas y cosas así. Fue increíble ver eso. Eso fue realmente emocionante. Pero ahí empezamos a escribir canciones que se convertirían en parte de Antics porque simplemente no queriamos pensar demasiado en el éxito o pensar demasiado en que la gente esté interesada en lo que vas a hacer a continuación. Simplemente seguimos escribiendo como si nunca hubiera pasado nada, lo que creo que fue un gran acierto.

Pero al momento de grabar Antics ¿sentían presión por repetir lo que sucedió con Turn on the Bright Lights?

No lo sé. Creo que intentamos no pensar en la presión ni en las expectativas. Siento que el hecho de que ya habíamos empezado a escribir canciones mientras estábamos de gira y estábamos emocionados por esos resultados y su crecimiento. Sentíamos que crecíamos a partir de lo que había en Bright Lights. Así que creo que convertíamos cualquier presión en entusiasmo por lo que estábamos haciendo. Eso nos dio mucha confianza para seguir haciendo lo que estamos haciendo. En consecuencia, artísticamente, tienes que complacerte a ti mismo primero y tener fe en que si estás entusiasmado con lo que estás haciendo, los demás también lo estarán, porque así es como empezó todo. Pero creo que siempre es peligroso pensar demasiado en lo que va a gustar a los demás, en lo que va a funcionar, nunca lo hemos hecho. Creo que hacemos esto no porque queramos el éxito, empezamos una banda porque nos encanta escribir música. Nos encanta componer música juntos. Hay mucha química. Tienes que ser un poco egoísta y pensar ¿qué quieres decir? y luego tener fe en que si realmente te gusta lo que haces, te entusiasman los resultados, a los demás también les entusiasmará.

Interpol

En esos años la prensa comparaba el sonido de Interpol con el de Joy Division ¿le gustaba esa comparación?

No me gustó esa comparación.

¿Es cierto que la canción de Slow Hands (de Antics) se llamaba originalmente Rod Laver, como el tenista?

Creo que no he pensado en eso desde hace mucho tiempo, pero sí, creo que fue Rod Laver. Tienes razón. Creo que Paul (Banks) lo llamó Rod Laver.

A lo largo de los años, ¿qué opina de la acogida que han tenido esos álbumes?

Es excepcional. Fuimos una banda durante casi cinco años antes de tener la invitación para hacer un disco. Sería una locura pensar que a alguien le iba a interesar nuestro primer disco. Yo trabajaba en sellos discográficos y había visto a muchas bandas grabar discos y que no pasaba nada. Mis expectativas eran muy limitadas o razonables, modestas, debería decir, porque el hecho de que la gente estuviera realmente conectada con la música no era algo que pudiera esperarlo. Fue realmente asombroso verlo después de 20 años y además verlo en la siguiente generación de gente, que ni siquiera había nacido cuando esos discos salieron. No sé cómo expresarlo con palabras. Es el mayor honor y el mayor privilegio que se puede tener, sobre todo hoy en día, cuando no se trata sólo de música. Hay muchas cosas ahí fuera. El hecho de que la gente conecte con la música, creo que es en gran parte probablemente un componente del contenido emocional de nuestras canciones.

Cuando publicaron su primer álbum, aparecieron muchas otras bandas, como The Strokes, Yeah Yeah Yeahs, The Rapture, The Killers ¿Son la última gran generación de bandas de rock?

No lo sé. No sé si tengo la respuesta para eso en absoluto. Lo dudo. Estoy seguro de que habrá más. Obviamente hay bandas que han salido desde entonces. Creo que lo diferente acerca de la bandas que salieron de Nueva York en los 2000, es que fue pre redes sociales. Así que puedes tener esta escena vital, donde las bandas estaban haciendo su propia cosa individual sin siquiera saber el uno del otro, porque no tenías las redes sociales para informarte de algo que estaba sucediendo en tiempo real. Cuando estábamos empezando, no sabíamos acerca de Yeah Yeah Yeahs, Rapture, LCD Soundsystem, todas estas otras bandas, y así sucesivamente. Por eso todas estas bandas, TV on the Radio, The Walkman, todo el mundo, suenan tan diferentes porque cada uno hace lo suyo. No estábamos siendo influenciados por los demás. Sucedió que había un montón de grandes cosas saliendo de Nueva York.

¿Hay planes de nuevo disco?

Por supuesto. Ya empezamos a escribir un poco a principios de año. No tengo fechas, no sé cuándo, pero estamos entusiasmados con lo que hemos hecho hasta ahora y esperamos con impaciencia lo que haremos después. Pero definitivamente tenemos planes para un nuevo disco.