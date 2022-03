Ceaese: paraíso trap

CEAESE se presenta en el escenario PERRY'S STAGE durante el segundo día de Lollapalooza Chile 2022 en el Parque Bicentenario Cerrillos en Santiago, Chile, 19 de marzo de 2022. FOTO: JAVIER VERGARA / LollapaloozaCL CEAESE performs in PERRY'S STAGE during the second day of Lollapalooza Chile 2022 at Bicentenario Cerrillos Park in Santiago, Chile, March 19, 2022. PHOTO: JAVIER VERGARA / LollapaloozaCL