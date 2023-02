¿Cuáles son las mejores canciones de Karol G?: Viaje al universo de empoderamiento y despecho de la Bichota

Una de las mujeres pioneras en el género urbano, Karol G, será la encargada de abrir los fuegos en Viña 2023 y no hay dudas de que hará bailar, cantar y gritar al Monstruo. La colombiana se posicionó dentro de los grandes nombres del género con colaboraciones con Bad Bunny, Daddy Yankee y J Balvin, pero su carrera en solitario ha estado marcada por sus hits, los que hablan de temas que van desde el empoderamiento femenino hasta el despecho.

A través de los años sus fanáticos han sido testigos y han conectado con la artista a través de sus letras que han permitido adentrarse en su mundo amoroso. En Culto hacemos una revisión de los hits con los que llega a la Quinta Vergara y con los que promete una gran apertura.

Tusa con Nicki Minaj (2019)

Sin duda, fue el éxito del verano en Chile. La colombiana invitó a la rapera Nicki Minaj a colaborar en una canción que habla de superar una relación amorosa. El término tusa viene de la jerga colombiana “entusado”, que significa cuando alguien no puede superar a su ex pareja y tiene sentimiento de revancha. En esta colaboración, Karol G se apropió de este término y cuenta la historia de lo que pasa cuando sales de fiesta mientras sufres por un quiebre. “Que porque un hombre le pagó mal/ Está dura y abusa/ Se cansó de ser buena/ ahora es ella quien los usa”.

La canción acumula más de 1 billón de reproducciones en Spotify y fue nominada a dos Latin Grammy.

Bichota (2021)

Si hay algo que sabe hacer la colombiana, es levantar una jerga conocida internacionalmente con sus canciones y títulos. Lanzada en solitario, rápidamente la canción se convirtió en un hit por su pegajoso ritmo y letra. La jerga bichote viene de Puerto Rico, hace referencia a alguien que tiene poder económico o político que lo hace importante e influyente.

La colombiana le dio un nuevo significado y explicó: “Es un momento de sentirse sexy, coqueta, atrevida, fuerte, empoderada y, en cierta medida, se traduce en motivación personal y confianza en uno mismo. Todos somos súper bichotas por dentro. Se trata de creer y trabajar para que el resto del mundo también pueda verlo”.

“Salgo acicala’ de pie’ a tope. Porque puede ser que con el culo mío te tope’, tope. ’Me siento bichota sin salir del bloque. To’ me quieren partir y no tienen con qué. Roncan, pero no pueden con mi pum-pum, con mi pum-pum”. La canción ya acumula más de 700 millones de reproducciones en Spotify y sus fanáticas desde entonces se hacen llamar bichotas.

Sejodioto (2022)

Su primer hit luego de su mediático quiebre amoroso con el artista Anuel AA. En Sejodioto, Karol G habla de lo bien que se siente luego de terminar una relación y estar soltera. “Me cansé de relacione’, no quiero más presione’ (no). Por más que me critiquen, me tienen sin cojones (ey). Papi, me puse má' mami”.

En esta canción, la colombiana canta en modo de venganza y despecho lo bien que se siente al tener relaciones pasajeras y sin compromiso con otro que no sea su ex.

Mamiii con Becky G (2022)

Las G se unieron en febrero del año pasado en un himno de empoderamiento luego de salir de una relación tóxica. Otra canción más que para muchos de sus fanáticos fue una respuesta ex pareja.

Con una referencia a la legendaria Rata de dos patas de Paquita la del Barrio, acusa a su ex de serle infiel con múltiples mujeres. Desde que inicia Mamiii, queda claro el sentir de ambas intérpretes. “Lo que no sirve que no estorbe. Te metiste autogol por torpe”.

En esta canción vuelve icónica la frase de su coro: “No me vuelvas a llamar que hasta boté el celular”.

Cairo con Ovy on the drums (2022)

El cuarto sencillo de su próximo álbum, Mañana será bonito, muestra una de las temáticas recurrentes de sus canciones, como Provenza, Gatubela y X si volvemos. En esta nueva canción, Karol G habla de sus sentimientos hacia un hombre, a pesar de que no quería que fuese así. “Juré que no me iba a coger de ningún culito. Y aquí me tienes hablándote bonito. Mis amiga’ me dicen que él es medio perrito. Lo de bandido fresco yo te lo quito”.

Días antes de su lanzamiento, la colombiana dijo que esta era una canción para una situación particular: cuando aún no estás enamorada de alguien, pero falta poco. Esto abrió las especulaciones entre sus nuevos fanáticos que ignoran si la artista tiene una nueva pareja o no. Para la promoción de la canción, la colombiana la acompañó de un video ambientado en Egipto, en varios de sus lugares turísticos.