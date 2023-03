“Se debería notar un empoderamiento” y “llega un músico al ministerio”: las reacciones al arribo de Jaime de Aguirre al Ministerio de Cultura

Este viernes 10 de marzo, el presidente Gabriel Boric anunció la salida de Julieta Brodsky (CS) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En su reemplazo, asumirá la cartera Jaime de Aguirre, que hasta la fecha se desempeñaba como consultor de la productora AGTV.

De Aguirre es conocido por su cercanía al mundo de la televisión y la música. Dentro de su trayectoria cuenta con la autoría del himno de la opción “No”, durante el plebiscito de 1988; la gestión de discos de varios artistas del sello Alerce durante la década de 1980; la dirección de programación de Televisión Nacional de Chile y Canal 13; y la dirección ejecutiva de Chilevisión y TVN.

11 Agosto 2022 Entrevista a Jaime de Aguirre, ex Director Ejecutivo de TVN Foto: Andres Perez

¿Qué opinión hay en la escena cultural chilena en torno a su llegada?

Consultada por su opinión y visión del nuevo ministro, la presidenta de la Corporación del Libro y la Lectura, María Angélica Zegers, señala que si bien él está más vinculado al mundo de las comunicaciones y la música, agradece la gestión que ha tenido a lo largo de su carrera. “Hoy se debería notar un empoderamiento de la cartera para sacar adelante proyectos e iniciativas que realmente hagan que el ministerio tenga el peso que le corresponde. Algo que no ha tenido en el último tiempo, desde que se instaló”.

Zegers agrega que la organización espera que el ministro sea dialogante y escuche a todos los sectores. “Para la CLL es prioritario el fomento lector, la defensa de la propiedad intelectual y la lucha contra la piratería, así como el posicionamiento y difusión de las editoriales y autores chilenos en el mundo. Lograr una feria del libro de Santiago de máxima calidad es una tarea pendiente y urgente. Esperamos que su administración sea una marcada por el diálogo con todos los sectores y gremios y estamos disponibles para prestar toda nuestra ayuda en lo que el ministerio requiera”.

Una opinión compartida por el columnista y crítico literario de Culto, Matías Rivas: “Ojalá llegue con capacidad de conversar con gente diversa y ejecutar proyectos”.

“No conozco su currículum cultural, así que no tengo una opinión. Salvo impresiones. No sé qué relación tiene con los libros o con las artes visuales, pero espero que le vaya muy bien..”, agrega.

El Director de la Biblioteca Nacional, Pedro Pablo Zegers, también apunta a que no sabe cómo se comportará De Aguirre en ámbitos menos ligados a la TV y las comunicaciones, como los libros y las artes plásticas. “Solamente lo conozco en el ámbito de las comunicaciones. Tengo entendido que él también es músico, pero yo creo que él se va a poder amoldar a nuestra institución y nuestro ministerio. Todos queremos que le vaya bien. Estamos muy dispuestos a colaborar con él en lo que estime conveniente dentro de nuestras competencias como Biblioteca Nacional”.

Desde la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, su presidente Rodrigo Osorio valora el nuevo nombramiento y opina: “Podemos decir que al ministerio está llegando por primera vez un músico y un socio fundador de SCD. Esperamos que esa sensibilidad permita entablar un diálogo fluido, del que emerjan buenos proyectos para los músicos y músicas de Chile, y desde luego para todo el sector y la cultura del país”.

Vicente Sabatini, presidente de la Corporación de Directores y Guionistas Audiovisuales de Chile (DYGA), recibe con entusiasmo la designación y espera que logre hacer cosas en una cartera -en su opinión poco priorizada. “Me alegro por él. Por la cultura hay que pelear, incluso en las instituciones para lograr que nos den pelota; para que la clase política entienda que la cultura necesita apoyo, que es fundamental para el desarrollo integral de un ser humano, que tiene que haber un cambio cultural en Chile de actitud frente a las cosas.”

“Sería muy injusto comparar y hacer un juicio sobre lo que pudo o no pudo hacer en un ministerio que está olvidado, que es si no es último, es el penúltimo en la lista, que no tiene la gente necesaria ni suficiente para hacer lo que tiene que hacer. Te podría nombrar diez cosas que están pendientes en ese ministerio”, dice respecto a la salida de Brodsky.

Este año desde el Ministerio de las Culturas se encabezará una conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. Al respecto, el director del GAM, Felipe Mella opina: “Creo que Jaime tiene mucho que apoyar. Fue un referente muy importante en la vuelta a la democracia”. Respecto a lo que el nuevo ministro intentará impulsar en la cartera de cultura dice que por su cercanía al mundo audiovisual y televisivo, cree que habrá un foco en “la deuda que tiene el Estado con el tema de los canales culturales”.

“Nosotros como GAM estamos dispuestos a apoyarlo y acercarlo al sector artístico porque yo creo que en eso él puede tener la mayor debilidad. Hoy hay que preocuparse y reforzar la programación de los centros culturales en general”, agrega.