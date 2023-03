Las batallas más duras e inciertas en los Oscar 2023: Mejor Actor y Mejor Actriz

La premiación de los Oscar 2023 está cada vez más cerca. Programada para este domingo 12 de marzo a las 22:00 horas de Chile, la ceremonia se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, a cargo del comediante y presentador de late Jimmy Kimmel. Al igual que en años anteriores, las recientes entregas de los Globos de Oro, BAFTA, SAG Awards y Critics’ Choice Movie Awards ya han dado indicios de cuáles podrían ser los ganadores del gran encuentro de Hollywood.

Dos de las categorías más esperadas, Mejor actor y Mejor actriz, se alzan como las batallas más duras, luego de la incertidumbre y diversas críticas que han generado las interpretaciones de los nominados.

*Mejor Actor, todos por su primer Oscar

Un Globo de Oro y un BAFTA para Austin Butler por Elvis; un Globo de Oro para Colin Farrell por Los espíritus de la isla; y el reconocimiento de los SAG y de los Critics’ Choice Movie Awards para Brendan Fraser por La ballena. De esa manera llegan tres de los grandes nombres que se disputarán el premio a Mejor actor de la Academia. Los otros dos actores nominados que corren con menor ventaja son Paul Mescal, por Aftersun, y Bill Nighy por Living.

El drama musical del Rey del rock and roll, Elvis Presley, protagonizado por Butler, no solo llega como una de las grandes recaudaciones del año, sino también con los aplausos de la crítica. En la entrega de este domingo, la película está nominada a ocho premios de la Academia, entre estas la actuación de Butler. El papel disputado en un inicio por actores como Harry Styles, Ansel Elgort y Miles Teller, finalmente quedó en manos del ex chico Disney.

Como un perfecto match, fue descrita la actuación de Austin Butler por Los Angeles Times; mientras que The Independent escribió que él “hace un argumento convincente para el poder de Elvis, en un momento en que el músico podría decirse que ha perdido un poco de su caché cultural”. El buen recibimiento no solo fue por parte de los críticos; la ex esposa de Elvis, Priscilla Presley dijo: “Es sobresaliente. A la mitad de la película, Jerry y yo nos miramos y dijimos ¡GUAU! Bravo por él... sabía que tenía grandes zapatos que llenar. Estaba extremadamente nervioso interpretando este papel”.

Desde el 2 de septiembre, Elvis se puede ver por la plataforma HBO Max.

This image released by Warner Bros. Pictures shows Austin Butler in a scene from "Elvis." (Warner Bros. Pictures via AP)

A Butler lo sigue de cerca Brendan Fraser. El actor se ha anotado como uno de los favoritos luego de su dramática interpretación de un profesor de inglés con obesidad mórbida en el final de sus días. Este domingo, la cinta de Darren Aronofsky compite por tres premios Oscar.

Hace unas semanas, el protagonista de La ballena recibía emocionado el reconocimiento por parte de su gremio en los recientes SAG Awards. “No habría creído que tuviera la oportunidad de trabajar con cineastas de talla mundial como Darren Aronofsky y pronunciar el texto de la fuente de empatía que es Samuel D. Hunter y compañeros de reparto increíbles. Nunca creí que me hubieran ofrecido el papel de mi vida con este personaje: Charlie”.

A pesar de la polémica que también ha girado en torno a la película por el uso de prótesis en vez de tener en el protagónico a alguien obeso, la interpretación de Fraser se ha llenado de aplausos. Richard Roeper, de Chicago Sun-Times, la calificó como su mejor actuación y la mejor película del año; mientras que The Telegraph escribió: “Fraser sella su regreso en una sensacional película de rara compasión”.

La ballena se encuentra en cines nacionales desde el 9 de marzo.

Un tercer nombre que se podría coronar como el triunfador de la noche es Colin Farrell por Los espíritus de la isla. El drama irlandés, dirigido por Martin McDonagh, figura entre las películas más nominadas del evento con ocho anotaciones. Ambientada en una solitaria isla, Colin Farrell y Brendan Gleeson (nominado a Mejor actor de reparto) interpretan a dos amigos que quiebran su relación de amistad de un momento a otro. El personaje de Farrell (Pádraic), a lo largo de la historia intenta reavivar los lazos de amistad sin éxito.

A pesar del comienzo fuerte que tuvo Farrell con triunfo en los Globo de Oro, el actor no ha conseguido otra estatuilla en la temporada de premios. Sin embargo, lo que le entrega una ventaja es lo destacada que ha sido la película y el regreso de Farrell bajo la dirección de McDonagh por la crítica. The Guardian la describió como “un estudio de la soledad masculina y la ira tragada, es extrañamente convincente y, a menudo, muy divertida”. Por su parte, The Telegraph le otorgó cinco estrellas y la describió como “una película a menudo estremecedoramente divertida, cuyo diálogo cómico está deslumbrantemente diseñado e interpretado”.

La cinta llegó a los cines del país el 2 de febrero.

This image released by Searchlight Pictures shows Colin Farrell in a scene from "The Banshees of Inisherin." (Jonathan Hession. Searchlight Pictures via AP)

*Mejor Actriz, la batalla entre leyendas

Sin duda la gran disputa y la gran incertidumbre de la noche. En la temporada de premios dos nombres han sido los que han destacado: Michelle Yeoh por Todo en todas partes al mismo tiempo y Cate Blanchett por Tár. Las otras nominadas son: Ana de Armas por Blonde, Andrea Riseborough por To Leslie y Michelle Williams por Los Fabelman.

Con siete nominaciones previas y dos triunfos, Cate Blanchett es uno de los nombres más consolidados en Hollywood. La actriz se anotó con una nueva nominación para la entrega de premios de este domingo por su papel en Tár, dirigida por Todd Field. En este film, Blanchett interpreta a una reconocida directora de orquesta, Lydia Tár. La historia la sigue a través de su búsqueda por mantener su estatus a medida que su inapropiada relación con un estudiante se hace conocida. Este domingo la película esta nominada a seis premios de la Academia.

En la entrega de los premios BAFTA, Critics’ Choice Movie Awards y Globos de Oro, la actriz australiana ya fue reconocida. En dichas ocasiones, Blanchett se ha mostrado emocionada y tranquila en sus discursos, en los que incluso ha destacado el trabajo de sus otras compañeras de industria. La actriz es una de las favoritas para este domingo luego de que la crítica recibiera positivamente el guión y la dirección de Field. “Tár marca otro pico en la carrera de Blanchett, muchos probablemente argumentarán que es el más grande, y una razón ferviente para esperar que no pasen dieciséis años más antes de que Field nos brinde otra función. Es una obra genial”, escribió David Rooney de The Hollywood Reporter.

“Field encuentra una nueva forma de plantear la eterna pregunta de separar al artista del arte, una pregunta que él sugiere solo puede ser respondida por otra pregunta: ¿Estás loco? No nos importa Tár porque es una artista. Nos preocupamos por ella porque es arte”, es parte de la reseña de The New York Times.

Tár llegó a las carteleras del país el 26 de enero.

(Focus Features via AP)

Con el Globo de Oro a Mejor actriz en una película comedia o musical; el reconocimiento de su gremio en los SAG Awards y nombrada como una de 100 personas más influyentes en la lista anual de Time, Michelle Yeoh buscará quedarse con su primer Oscar. Su papel de Evelyn Wang en Todo en todas partes al mismo tiempo en el filme de los hermanos Daniels, Dan Kwan y Daniel Scheinert, se ha anotado como una de las favoritas de la temporada de premios por el éxito que también ha tenido en la taquilla.

La película sigue la historia de una pareja de chinos inmigrantes en Estados Unidos que intentan salvar el mundo mientras viajan y se conectan con sus versiones alternativas en universos paralelos. En esta Yeoh se queda en el protagónico que ha sido calificado por Indie Wire, Vanity Fair y la reseña del sitio Roger Ebert como una de las mejores. “Yeoh imbuye a Evelyn de conmovedores matices de melancolía, arrepentimiento, determinación y creciente curiosidad”, escribió Maureen Ryan para VF; mientras que Marya E. Gates para RogerEbert.com apuntó: “Yeoh es el ancla de la película, dado un papel que muestra su amplia gama de talentos, desde sus excelentes habilidades en artes marciales, hasta su excelente sincronización cómica y su capacidad de excavar profundidades infinitas de emociones humanas ricas, a menudo solo con una mirada o una reacción”.

Todo en todas partes al mismo tiempo.está disponible en Amazon Primer Video y debido a su éxito, el 2 de marzo, la distribuidora de la cinta en Chile Diamond Films volvió a lanzarla en las salas de cine, siendo parte de las carteleras de Cine Hoyts, Cinemark y Cineplanet.

This image released by A24 shows Michelle Yeoh in a scene from "Everything Everywhere All at Once." (Allyson Riggs/A24 via AP)

Revisa la lista completa de nominados acá.