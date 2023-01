Globos de Oro 2023: triunfan Spielberg, HBO y Argentina, 1985

Todo volvió a la normalidad en Hollywood. Luego de darse por superado los cuestionamientos en contra de la entidad encargada de organizarlos –acusada en 2021 de faltas a la ética y escasa diversidad entre sus miembros–, los Globos de Oro regresaron la noche de este martes. Retornaron las estrellas y, aunque hubo al menos un puñado de ganadores que brillaron por su ausencia, se sintió como una ceremonia de las de antaño.

Tras una introducción del anfitrión de turno, el comediante Jerrod Carmichael, Ke Huy Quan y Angela Bassett, los mejores intérpretes de reparto del año a juicio de los votantes, brindaron emotivos discursos de agradecimiento que marcaron un animado inicio de ceremonia.

Angela Bassett. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

El primero, ganador como Mejor actor de reparto por Todo en todas partes al mismo tiempo, realizó un guiño a Steven Spielberg, con quien debutó siendo menor de edad en Indiana Jones y el templo de la perdición (1984).

En tanto, Bassett le dedicó sentidas palabras a quien encarnara a su hijo en la ficción. “Todos los días estuvimos rodeados por la luz y el espíritu de Chadwick Boseman”, afirmó ante los presentes en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California.

De ese modo, la reconocida actriz de películas como Malcolm X (1992) y What’s love got to do with it (1993) se convirtió en la primera intérprete en ganar un Globo de Oro por una cinta de la saga Marvel, y sumó su segundo triunfo personal.

Además, su victoria marcó el único saludo de la premiación a los blockbusters estrenados durante el último año: pese a que los pronósticos les auguraban mejores opciones, tanto Top Gun: Maverick como Avatar: El camino del agua se fueron sin reconocimientos.

Ambas competían por los premios a Mejor película de drama y Mejor director, categorías que terminaron en las manos de Steven Spielberg. Aunque es un nombre fijo de este tipo de instancias, la realidad es que tuvieron que pasar 24 años –desde el triunfo de Rescatando al soldado Ryan (1998)– para que una obra de su autoría volviera a tocar la gloria en los premios organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Steven Spielberg. Foto: Earl Gibson for the HFPA/© HFPA/Handout via REUTERS

Esta vez se reconoció su trabajo en Los Fabelman, un largometraje sobre un adolescente deslumbrado por el cine y golpeado por los vaivenes familiares, que se inspira en su propia biografía. “Pasé mucho tiempo tratando de averiguar cuándo podría contar esa historia, y lo descubrí cuando cumplí 74 años. Dije: ‘Será mejor que lo hagas ahora’. Y estoy muy, muy feliz de haberlo hecho”, expresó ante el público.

Los Globos de Oro también le dieron un espaldarazo a Los espíritus de la isla. Dirigido y escrito por Martin McDonagh (Tres anuncios por un crimen), el filme sigue la zigzagueante amistad de dos hombres al término de la Guerra Civil Irlandesa en los años 20. Colin Farrell se impuso como Mejor actor, McDonagh se llevó el premio a Mejor guión y, cerca del cierre de la ceremonia, agregó el correspondiente a Mejor película de comedia o musical.

En la categoría principal derrotó a Todo en todas partes al mismo tiempo, la inventiva y emotiva cinta de Daniel Kwan y Daniel Scheinert sobre una mujer de origen chino que se transforma en una improbable heroína. Ese título de todo modos tuvo una favorable cosecha, al sumar las distinciones de Ke Huy Quan y Michelle Yeoh, la actriz que le da vida al rol principal.

La estrella de origen malayo fue protagonista de uno de los momentos más curiosos de la jornada: cuando su discurso se empezaba a alargar, la orquesta decidió subir intempestivamente el volumen de la música. “Podría golpearte. Y esto va en serio”, replicó con dureza pero con el encanto que la caracteriza.

Michelle Yeoh. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

El episodio le dio emoción a una ceremonia que también fue testigo de los triunfos de Austin Butler (Elvis), Guillermo del Toro (Pinocho de Guillermo del Toro) y Cate Blanchett (Tár), esta última ausente de la gala, al igual que Zendaya (Euphoria) y Amanda Seyfried (The dropout).

Quien no se perdió el evento fue Ricardo Darín. El célebre actor subió junto al director Santiago Mitre a recibir a premio a Mejor película de habla no inglesa por Argentina, 1985, la elogiada cinta sobre el Juicio a las Juntas que produjo Amazon. Le ganó el gallito a Sin novedad en el frente, el filme alemán respaldado por Netflix, que venía con un gran impulso en instancias clave en las últimas semanas, y de esa manera sumó un hito que puede ser trascendental en su búsqueda del Oscar.

HBO le gana otro round a Netflix

Si en las categorías de cine Netflix sólo celebró un galardón (Mejor película animada gracias a la última obra de Guillermo del Toro), en las de series no le fue mucho mejor. Sus alegrías se redujeron únicamente a dos: Julia Garner volvió a imponerse por su papel en Ozark y Evan Peters hizo lo propio gracias a su protagónico en Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, la exitosa ficción inspirada en los crímenes del “Carnicero de Milwaukee”. Poco para el rey del streaming.

En cambio, la cadena ABC tuvo una memorable jornada gracias a los tres triunfos de Abbott Elementary, consagrada como Mejor serie de comedia gracias a su propuesta de documental falso que registra las experiencias de un grupo de profesores al interior de una escuela de Filadelfia.

Emma D'Arcy y Milly Alcock junto a Miguel Sapochnik, el equipo de House of the Dragon. Foto: Rich Polk/NBC via AP

Pero la estación que hegemonizó ese apartado fue HBO. La señal logró victorias gracias a The White Lotus, Euphoria y House of the dragon. Al reconocimiento de la actriz Jennifer Coolidge, la serie antológica creada por Mike White añadió el premio mayor de su rubro. En tanto, Zendaya ganó el primer Globo de Oro de su carrera por su encarnación de la atormentada Rue Bennett en el segundo ciclo de la historia de Sam Levinson.

Hacia el final de la ceremonia, y cuando cualquier ganador parecía probable, el spin-off de Game of thrones se alzó como ganador ante una competencia que incluía a The Crown, Ozark, Severance y Better call Saul. Esta última, por enésima vez, terminó la jornada sin ninguna estatuilla, porque además de perder en la principal categoría, Kevin Costner le arrebató la distinción a Mejor actor a Bob Odenkirk. Hay cosas que no cambian.

Revisa el listado completo de ganadores a continuación:

Mejor película de drama

Avatar: El Camino del Agua

Elvis

Los Fabelman

Tár

Top Gun: Maverick

Mejor película de comedia o musical

Babylon

Los Espíritus de la Isla

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Glass Onion: Un Misterio de Knives Out

El Triángulo de la Tristeza

Mejor director

James Cameron (Avatar: El Camino del Agua)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Baz Luhrmann (Elvis)

Martin McDonagh (Los Espíritus de la Isla)

Steven Spielberg (Los Fabelman)

Mejor actriz de película de drama

Cate Blanchett (Tár)

Olivia Colman (Imperio de Luz)

Viola Davis (La Mujer Rey)

Ana de Armas (Rubia)

Michelle Williams (Los Fabelman)

Austin Butler. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Mejor actor de película de drama

Austin Butler (Elvis)

Brendan Fraser (The Whale)

Hugh Jackman (El Hijo)

Bill Nighy (Living)

Jeremy Pope (The Inspection)

Mejor actriz de película de comedia o musical

Lesley Manville (La Señora Harris va a Paris)

Margot Robbie (Babylon)

Anya Taylor-Joy (El Menú)

Emma Thompson (Buena Suerte, Leo Grande)

Michelle Yeoh (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Mejor actor de película de comedia o musical

Diego Calva (Babylon)

Daniel Craig (Glass Onion: Un Misterio de Knives Out)

Adam Driver (Ruido de Fondo)

Colin Farrell (Los Espíritus de la Isla)

Ralph Fiennes (El Menú)

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett (Pantera Negra: Wakanda por Siempre)

Kerry Condon (Los Espíritus de la Isla)

Jamie Lee Curtis (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Dolly De Leon (El Triángulo de la Tristeza)

Carey Mulligan (Ella Dijo)

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson (Los Espíritus de la Isla)

Barry Keoghan (Los Espíritus de la Isla)

Brad Pitt (Babylon)

Ke Huy Quan (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Eddie Redmayne (El Ángel de la Muerte)

Mejor guión

Tár — Todd Field

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo — Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Los Espíritus de la Isla — Martin McDonagh

Ellas Hablan — Sarah Polley

Los Fabelman — Steven Spielberg, Tony Kushner

Martin McDonagh. Foto: Rich Polk/NBC via AP

Mejor película de habla no inglesa

Sin Novedad en el Frente (Alemania)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bélgica)

La Decisión de Partir (Corea del Sur)

RRR (India)

Mejor película animada

Pinocho de Guillermo del Toro

Inu-Oh

Marcel the Shell With Shoes On

Gato Con Botas: El Último Deseo

Red

Mejor banda sonora

Los Espíritus de la Isla — Carter Burwell

Pinocho de Guillermo del Toro — Alexandre Desplat

Ellas Hablan — Hildur Guðnadóttir

Babylon — Justin Hurwitz

Los Fabelman — John Williams

Mejor canción original

“Carolina” de La Chica Salvaje — Taylor Swift

“Ciao Papa” de Pinocho de Guillermo del Toro — Alexandre Desplat, Roeban Katz, Guillermo del Toro

“Hold My Hand” de Top Gun: Maverick — Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice

“Lift Me Up” de Pantera Negra: Wakanda por Siempre — Tems, Ludwig Göransson, Rihanna, Ryan Coogler

“Naatu Naatu” de RRR — Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj

Mejor serie de drama

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Quinta Brunson. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Mejor serie de comedia o musical

Abbott Elementary (ABC)

El Oso (FX)

Hacks (HBO Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

Merlina (Netflix)

Mejor miniserie, serie antológica o película para televisión

Black Bird (Apple TV+)

Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer (Netflix)

The Dropout (Hulu)

Pam & Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO)

Mejor actriz de serie de drama

Emma D’Arcy (House of the Dragon)

Laura Linney (Ozark)

Imelda Staunton (The Crown)

Hilary Swank (Alaska Daily)

Zendaya (Euphoria)

Mejor actor de serie de drama

Jeff Bridges (The Old Man)

Kevin Costner (Yellowstone)

Diego Luna (Andor)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

Mejor actriz de serie de comedia o musical

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Jenna Ortega (Merlina)

Jean Smart (Hacks)

Jeremy Allen White. Foto: Rich Polk/NBC via AP

Mejor actor de serie de comedia o musical

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (El Oso)

Mejor actriz de reparto de serie

Elizabeth Debicki (The Crown)

Hannah Einbinder (Hacks)

Julia Garner (Ozark)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Mejor actor de reparto de serie

John Lithgow (The Old Man)

Jonathan Pryce (The Crown)

John Turturro (Severance)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Mejor actriz de miniserie o película para televisión

Jessica Chastain (George and Tammy)

Julia Garner (Inventando a Anna)

Lily James (Pam & Tommy)

Julia Roberts (Gaslit)

Amanda Seyfried (The Dropout)

Mejor actor de miniserie o película para televisión

Taron Egerton (Black Bird)

Colin Firth (The Staircase)

Andrew Garfield (Por Mandato del Cielo)

Evan Peters (Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer)

Sebastian Stan (Pam & Tommy)

Evan Peters. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Claire Danes (Fleishman is in Trouble)

Daisy Edgar-Jones (Por Mandato del Cielo)

Niecy Nash-Betts (Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Domhnall Gleeson (El Paciente)

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Richard Jenkins (Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer)

Seth Rogen (Pam & Tommy)