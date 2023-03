Scream VI y una fascinación retorcida y grotesca que nunca acaba

Un clásico del terror llegó este jueves a los cines de Chile, Scream VI. El nuevo filme de la saga sigue la historia de los supervivientes de la matanza de Woodsboro en 2022 y cómo intentan seguir con su vida al mudarse de su pueblo natal. Su estreno llega un año después del éxito que tuvo la quinta película, y con el género de terror más vivo que nunca a nivel internacional, por recientes estrenos como Winnie-the-Pooh: Miel y Sangre, M3GAN y La Huérfana: el origen.

El primer estreno de Scream remonta hace casi tres décadas. Con un guion en manos de Kevin Williamson y bajo la dirección de quien había sido la mente detrás de la franquicia Pesadilla en la calle Elm, Wes Craven, se consolidó como una de las precursoras del subgénero slasher en los noventa. Acompañada por el éxito en las boleterías, a través de los años la franquicia ha estrenó Scream 2, Scream 3, Scream 4 y Scream.

La nueva película cuenta con la participación de Jenna Ortega, Courtney Cox y Melissa Barrera en su elenco. Eso sí, un nombre clásico de la franquicia que no actuará en esta serie es el de Neve Campbell. A través de un comunicado, la intérprete de Sidney Prescott anunció que por no llegar a acuerdos en su oferta, daba un paso al costado esta vez.

“Sentí que la oferta que se me presentó no equivalía al valor que aporté a la franquicia. Ha sido una decisión muy difícil seguir adelante. A todos mis fanáticos de Scream, los amo. Siempre me han apoyado increíblemente. Siempre estaré agradecida con ustedes y con lo que esta franquicia me ha dado durante los últimos 25 años”, es parte de lo que escribió.

A pesar que corre algo coja por esa ausencia, la película ya ha sido recibida con buenas puntuaciones y comentarios por parte de la crítica. El reportero de entretenimiento Germain Lussier escribió: “No sé como lo hacen pero, el equipo de Scream lo hizo de nuevo. Scream VI es quizás la entrega más retorcida a la fecha con gran tensión, asesinatos grotescos y otro inteligente y atemporal gancho. Me mantuvo adivinando en cada escena. También hizo un gran uso de Nueva York. ¿Cómo es que esta franquicia es tan buena?”. Mientras que el reporte de Daily Dead destacó la innovación y el amor por el horror que muestra la película.

Otros estrenos

Los últimos estrenos de terror que se han tomado el cine no han dejado indiferente a nadie. A mediados de febrero llegó la controversial Winnie-the-Pooh: Miel y Sangre. La adaptación del libro infantil desde un principio estuvo en boca de todos por convertir a dos de sus personajes, Winnie-the-Pooh y Piglet, en dos asesinos sedientos de sangre cuando Christopher Robin los abandona para ir a la universidad.

A pesar del recibimiento mixto que tuvo desde que se anunció, hasta el momento la película ha logrado recaudar $3,8 millones de dólares a nivel internacional, una cifra elevada en comparación con el presupuesto menor de 100 mil dólares que se invirtió para su rodaje en Inglaterra. Algo que su director y guionista, Rhys Frake-Waterfield, predijo desde que vio la popularidad que fue ganando su cinta antes de su estreno y lo llevó a expandir su estreno a nivel mundial.

Tanto ha sido el entusiasmo del director por la película slasher, que en noviembre del año pasado confirmó que se encontraba trabajando en una secuela con un presupuesto “cinco veces mayor” y con el interés de que sea “más loca y extrema”.

Otras de las que ha brillado y también tiene una secuela en camino es la historia de la muñeca M3GAN. La película, que se mueve entre el género de terror, la ciencia ficción y la comedia, sigue a una talentosa ingeniera (Allison William) que crea una inteligencia artificial programada para ser la compañera perfecta de su sobrina (Violet McGraw), que ha quedado recientemente huérfana. Las cosas cambian cuando los actos de la muñeca van más allá de lo moralmente correcto.

El filme dirigido por Gerard Johnstone, logró un sorprendente debut en su primer fin de semana con una recaudación de $30.2 millones de dólares en cines norteamericanos y se convirtió en la primera película, después de una década, en abrir su caja con más de $30 millones la primera semana de enero. A nivel internacional, ha recaudado más de $173.2 millones de dólares (con un presupuesto de $12 millones).

Un éxito comercial que ha sido acompañado por la crítica. “Es una película de género entretenida, que posee un sano sentido de su propio absurdo”, escribió Variety. Por su parte, The Hollywood Reporter elogió las actuaciones físicas y de voz de Donald y Davis, respectivamente, así como el trabajo de efectos visuales utilizado para representar a M3GAN.

Éxitos y secuelas que se suman a Scream; La huérfana (2009) con La huérfana: el origen (2023); La monja (2018) y la próxima La monja 2 (2023); y lo que se ha especulado que podría pasar con Smile (2022).