Silver Springs: la memorable canción de Stevie Nicks que quedó fuera de Rumours y que destruyó a Fleetwood Mac

Corría el año 1997 y la alineación más clásica y exitosa de Fleetwood Mac se volvía a reencontrar en el escenario de MTV para grabar un nuevo álbum en vivo, The dance. Para ese entonces, la historia de amor y desencuentros entre Stevie Nicks y Lindsey Buckingham ya eran parte del pasado. 20 años habían pasado desde que terminaron un romance que alimentó el exitoso y aclamado álbum Rumours (1977). Los problemas de adicción de Nicks ya estaban más controlados y Buckingham estaba emparejado con quien se convertiría en la madre de su primer hijo.

En medio de la presentación de éxitos como Rhiannon y Big love, una canción que parecía estar en el olvido comenzó a sonar: Silver Springs. La interpretación de Stevie Nicks, especialmente el puente, dejó entre ver que lo vivido entre ella y Buckingham aún tenía historia por contar. “Cuando estamos en el escenario cantándonos, probablemente nos decimos más de lo que lo haríamos en la vida real”, revelaría Nicks después de la presentación.

Rumours y un éxito que casi no ve la luz

Nicks y Buckingham se conocían desde la adolescencia y, luego de la escuela secundaria, se convirtieron en una pareja romántica y musical. En 1974, cuando Mick Fleetwood invitó al guitarrista a unirse a la banda, este solamente dijo que aceptaba si se incluía a Nicks. Finalmente, ambos se integraron y aparecieron en el álbum homónimo del conjunto en 1975.

El siguiente trabajo de Fleetwood Mac -que los llevaría a los aplausos y éxito comercial-, Rumours, se dio entre quiebres y conflictos. La crisis no era solo en la relación de Buckingham y Nicks, sino que también se hacía presente en el matrimonio de sus compañeros de banda, Christine y John McVie. Todo ese torbellino se transformó en la fuente de inspiración de éxitos como Dreams y Don’t stop; pero una de los tracks que no llegó al tracklist oficial del LP fue precisamente Silver Springs.

Escrita completamente por Nicks, narra su perspectiva sobre el final del romance entre ella y el guitarrista principal de la agrupación. La misma cantante reveló años después que el título es un símbolo de lo que podría haber sido su pareja para ella. “Escribí Silver Springs sobre Lindsey. Estábamos en algún lugar de Maryland conduciendo bajo un letrero de autopista que decía Silver Springs (sic), Maryland. Y me encantaba el nombre... Silver Springs me sonaba como un lugar bastante fabuloso”.

Según recordó el coproductor del álbum, Ken Caillat, la banda grabó la canción seis meses después de que iniciaran el proceso del disco. “Stevie estaba enamorada de la canción (...) Es sobre ellos enojados, pero es una buena forma de arte. Se nota por todas esas partes que hizo Lindsey en las guitarras, los armónicos y el punteo, que es una obra de arte”, dijo a Rolling Stone en 2017.

A pesar de los aplausos, hay deseos de venganza expresados a lo largo del track. “No digas que es bonita /¿Y dijiste que ella te amaba?/ Cariño, no quiero saber/ Así empiezo a no quererte/ Date la vuelta, mírame corriendo”. Las intenciones de Nicks no eran solamente comerciales; como una forma de agradecimiento, todas las ganancias irían para su madre.

Cuando Rumours ya estaba listo para ser lanzado, Mick Fleetwood le dio la mala noticia a la cantante. Su canción no formaría parte del álbum debido a su larga duración, la representación equitativa que debían tener los miembros en el LP y otros motivos relacionados a la acotada edición en vinilo. En su reemplazo entraba el track I don’t want to know. “Empecé a gritar y probablemente dije todas las cosas terriblemente malas que podrías decirle a otro ser humano y volví al estudio completamente frenética”, dijo a BBC.

Según Caillat, el álbum se sintió pop, a pesar de que tenía canciones lentas como Oh Daddy. “Le dimos a Stevie la opción de cortar una de las canciones lentas para tener espacio para las otras, o quitar una de las otras canciones. Pero quería conservar todas las otras canciones más que Silver Springs”. Una versión que no comparte la cantante. Según ella, con una pistola en la cabeza salió y cantó I don’t want to know. Finalmente, en la edición del vinilo Silver Springs quedó en la parte B del track Go your own way y no apareció en un álbum hasta 1992 en 25 Years - The Chain.

Go your own way sirvió como el primer sencillo del álbum y se convirtió en un éxito comercial. El track, escrito e interpretado por el guitarrista, abre con una frase que ya da a entender cómo seguirá la canción. “Amarte no es lo correcto”.

“Estaba completamente devastado cuando ella se fue y, sin embargo, tenía que hacer hits para ella. Tuve que hacer muchas cosas por ella que realmente no quería hacer. Y sin embargo, los hice. Entonces, en un nivel, fui un completo profesional al superar eso, pero hubo mucha frustración reprimida e ira hacia Stevie en mí durante muchos años”, revelaba Buckingham más tarde.

La parte en la que el guitarrista entona: “Empacando, conviviendo es todo lo que quieres hacer”, fue solicitada por Nicks para dejarla fuera. Sin embargo, eso no ocurrió. “Él sabía que no era cierto. Fue algo enojado lo que dijo”, dijo a Rolling Stone en 1997 . “Cada vez que esas palabras salían al escenario, quería ir y matarlo”.

Nunca te alejarás del sonido de la mujer que te amaba

Los años pasaron y la canción no frecuentaba los setlist de la banda. En 1991, Silver Springs volvía a ser motivo de discusión dentro de la banda. Luego de concluir un tour para promocionar el álbum Behind the mask, Mick Fleetwood no permitió a Nicks incluir la canción en su álbum Timespace – The Best of Stevie Nicks. La cantante amenazó que si no la dejaban, ella se retiraría de la banda. Y así fue.

En 1997 y arriba del escenario de MTV, los cinco miembros volvían a verse. The dance fue un éxito comercial, en menos de un año vendió más de dos millones de copias. La performance de Nicks mientras interpreta Silver Springs- que la llevó a ser nominada a los Grammy- sin duda, fue la inspiración que la actriz Riley Keough utilizó para su papel de Daisy en la nueva serie de Amazon Prime, Daisy Jones & The Six. Stevie reveló que el mensaje de la canción era su profundo enojo con su ex pareja. “Me escucharás en la radio por el resto de tu vida y te molestará. Espero que te moleste”.

Las intenciones detrás de esa incorporación fueron reveladas por la misma artista luego de la grabación. “Quería que la gente retrocediera y realmente observara y entendiera cuál era la relación con Lindsey”. “Nunca pensé que alguna vez se presentaría en el escenario otra vez (...) Mi hermosa canción simplemente desapareció hace 20 años. Que volviera así ha sido realmente especial para mí”, dijo a MTV.

La intérprete de Edge of seventeen finalmente logró que su canción fuera un éxito. Las ganancias fueron entregadas a su madre y la canción en 2004 fue incorporada en la edición remasterizada de Rumors, mientras en 2007 fue incluida dentro de su compilatorio como solista, Crystal Visions – The Very Best of Stevie Nicks.

Courtney Love, Tori Amos, Florence Welch, Lykke Li y Lorde son parte de las artistas que han versionado y mostrado admiración por Silver Springs. En una entrevista previa al lanzamiento de su álbum Melodrama, Lorde reveló que fue una gran influencia para su proyecto. “Recuerdo tener 15 años escuchándola una y otra vez, haciendo mi tarea de arte, pensando que era una canción hermosa”.

A pesar de que las últimas presentaciones de Fleetwood Mac no contaron con Silver Springs dentro de su repertorio, en la memoria de sus fanáticos vive la versión de 1997 con una Stevie Nicks emocionada y un Lindsey Buckingham en un rasgueo de guitarra inolvidable.