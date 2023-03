Daisy Jones & The Six: llega la miniserie inspirada en los conflictos de Fleetwood Mac y los años 70

Cuando se anunció que la novela Daisy Jones & The Six (2019), de la autora Taylor Jenkins Reid, llegaría a Prime Video como una adaptación audiovisual, estallaron los nervios y la ansiedad. El best seller, inspirado en Fleetwood Mac y otros iconos de la música, narra y explora el mundo ficticio de la banda de rock más grande del mundo en sus altos y bajos, y llega al streaming como una miniserie de diez capítulos con Riley Keough, Sam Claflin y Camila Morrone entre los protagónicos.

Daisy Jones & The Six es un viaje hacia un mundo lleno de luces y fama, pero también con muchísimas sombras. La producción muestra dos relatos en forma paralela: la historia de Daisy (Keough), una joven que decide buscar una carrera en la música; y, por otro lado, un grupo de amigos que forman una grupo y también aspiran al reconocimiento masivo. Sus caminos se cruzan cuando un productor los reúne para crear un álbum en conjunto que los promete llevar a la cima. Lo que sigue, hilvanado en formato documental, es la historia del disco y la separación de la banda contada por Daisy y los demás miembros.

En conversación con NME, Keough y Sam Claflin, que interpreta a Billy Dunne (uno de los integrantes de la agrupación), revelaron que no sabían cantar cuando fueron escogidos por los realizadores. “Después de que me contrataron, recuerdo que los productores dijeron: ‘Está bien, Riley tiene un largo camino por recorrer’”, dice la actriz. “Así que quienquiera que contratemos como su pareja tendrá que ser un gran cantante para equilibrarla”, subraya. “¡Y luego fueron por mí! ¡Idiotas!”, interrumpe Claflin en la entrevista.

Los intérpretes dan vida a un romance inspirado en la relación entre Stevie Nicks y el músico Lindsey Buckingham. “Antes de escribirla no sabía demasiado de Fleetwood Mac. Todo parte de una historia original en que dos cantantes de una misma banda tienen una relación donde se confunden la vida y el trabajo, los sentimientos reales con las letras de las canciones . ¿Acaso los temas están dirigidos desde el uno al otro? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Un grupo de rock o una historia de amor? Fue a partir de este concepto previo que luego entré a la historia de Fleetwood Mac y de sus cantantes. Pero la inspiración puede venir de varias parejas importantes en la escena del rock de los 70, entre ellas Emmylou Harris y Gram Parsons, o Joni Mitchell y Graham Nash”, reveló la escritora en una entrevista reciente con Culto.

Según confesó Keough, la preparación de Daisy, cantautora con toques de Stevie Nicks y guiños al look de Florence Welch, consistió en ver muchos videos de Joni Mitchell e imágenes de conciertos de los años 70, para aprender sobre las interacciones, el movimiento y el dialecto propio de esos años. Por su parte, Claflin observó a Bruce Springsteen. “Canalizar su estilo y cómo se movía en el escenario. ¡Bruce es realmente difícil de hacer cuando eres británico!”, dijo a NME.

El resto del elenco lo componen Suki Waterhouse, Will Harrison, Josh Whitehouse y Sebastian Chacon. Según detalló Keough, a pesar de que todos contaban con conocimientos en la música, todos se desenvolvieron en aspectos y rutinas que nunca antes habían hecho. El personaje de Waterhouse, Karen Sirko, es la tecladista; Harrison interpreta al guitarrista Graham Dunne; Whitehouse, al bajista Eddie Roundtree; y Chacon, a Warren Rojas en la batería.

Waterhouse y Harrison tampoco se quedaron atrás al momento de inspirarse en los intérpretes de Everywhere. La actriz señaló que se detuvo a mirar a la recientemente fallecida Christine McVie, parte esencial de Fleetwood Mac. “Una mujer absolutamente legendaria. Estaba completamente enamorada de ella”. Harrison dijo que Lindsey Buckingham no podía ser ignorado. “Hubo muchas cosas que estuvieron inspiradas por él”, acotó.

Si bien la serie de Amazon sigue a una banda ficticia de rock, toda la música que se interpreta es original. La composición y producción de Aurora -el disco que crean y que estará disponible en las plataformas luego del estreno- quedó en manos de Blake Mills y suma la colaboración de artistas como Phoebe Bridgers, Marcus Mumford y Jackson Browne. “Creo que hemos creado un álbum que suena como si fuera de la década de 1970 pero que también es completamente único”, dijo Waterhouse.

Los tres primeros episodios de Daisy Jones & The Six se estrenan este 3 de marzo, seguidos por otros tres la próxima semana en Prime Video, hasta concluir el 24 de este mes.