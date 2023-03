“Estamos más viejos, más sabios y todavía capaces de hacer grandes discos”: Def Leppard y su regreso a Chile

A mediados de febrero, las leyendas del rock Def Leppard y Mötley Crüe se unieron para embarcarse en una gira mundial. Los británicos, comandados por su vocalista Joe Elliot, hicieron su regreso a la música, luego de casi siete años, con un nuevo álbum, Diamond Star Halos. Un proyecto creado durante la pandemia y que reafirmó con sus coros y ganchos energéticos el amor que tiene la banda por el rock de estadio y la música de guitarras despachada para las grandes masas.

“Creemos que es el mejor disco que hemos sacado desde no sé cuando. Posiblemente esté en mi top 2″, dice Elliot a través de un diálogo por Zoom con Culto.

La banda llegó con tres días de anticipación a Bogotá para prepararse en lo que será su primer show en Sudamérica - que pasará por Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida este viernes 3 de marzo-. “Me siento bien, considerando la altura en la que nos encontramos”, dice entre bromas su vocalista. Al día siguiente de esta entrevista, se dio a conocer que fue llevado un hospital de la zona, por mareos y falta de oxígeno que le provocaron el mal de alturas. Finalmente, su cita con los fanáticos colombianos -el pasado 25 de febrero- se llevó de igual manera y los sustos se desvanecieron.

Cred: Ryan Sebastyn

Para inaugurar The World Tour, las bandas realizaron dos conciertos en México a mediados de febrero, los que contaron con 55 mil y 22 mil asistentes, respectivamente. “Lo que recuerdo de las audiencias sudamericanas son los volúmenes. Es simplemente diferente, te quita el aliento a veces. Quieres que comience la siguiente canción, pero no te lo permiten porque la multitud continúa. Recuerdo haber leído entrevistas de músicos en los años sesenta y setenta que se molestaban si la multitud hacía ruidos. No sé, no puedo entender eso”.

Tras un mes de Diamond Star Halos en el mercado, Def Leppard comenzó una seguidilla de conciertos que los trajo de vuelta a la música en vivo. Durante un año guardaron su LP, con el fin de lanzarlo seguros de que podrían tocarlo en una gira por grandes estadios. “AC/DC lanzó un buen álbum con buen desempeño y no pudieron tocarlo. Nosotros queríamos promocionar nuestro nuevo álbum activamente una vez que estuviera disponible”.

Este regreso a los escenarios, Elliot lo compara a andar en bicicleta. Para él, no es algo que se olvida. “Salimos para entretener a la gente, ya sea que llueva, haga sol o incluso, nieve. Hacemos todo lo que podemos y se sintió bastante natural, como si no hubiéramos estado fuera durante tres años (…) La popularidad de la banda está aumentando nuevamente y nuestra capacidad para realizar estos espectáculos es la mejor que hemos tenido”.

El origen del álbum número 12

Para muchos artistas resulta complicado elegir cuál es su disco favorito. Joe Elliot no tiene problema y dice no tener dudas que su nuevo proyecto es uno de sus mejores. “Hay muchos aspectos de este disco que son diferentes a cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado. Realmente trabajamos duro en nuestras voces y todo es real. No usamos pistas. Somos artistas orgullosos”.

La llegada de la pandemia obligó a los artistas a trabajar a distancia. “Somos músicos, cantantes y compositores. Entonces, ¿Qué podemos hacer para mantener el ánimo y hacer algo positivo? Pensamos: ‘¿Por qué no intentarlo? estábamos seguros desde el día 1 que podríamos lograrlo”, confiesa. En el primer día de trabajo Phil Collen, tenía cuatro canciones, Rick Savage tenía dos y Elliot, tres. Según el cantante, ninguna de las canciones fue modificada y por primera vez confiaron en el trabajo de cada uno. “Aceptamos que a esta edad todos sabemos cómo escribir una canción y solo se la presentaremos a otras personas si creemos que son lo suficientemente buenas”.

Para noviembre del 2020 el álbum ya estaba finalizado, pero la pandemia les entregó la posibilidad de seguir creando. Finalmente , Diamond Star Halos cuenta con 15 canciones. El disco debutó en el puesto 10 de Billboard 200 en Estados Unidos, en el quinto lugar en las listas de Reino Unido y alcanzó el puesto número 2 de los álbumes de rock en Billboard.

“Yo no busco la negatividad en Twitter o Tiktok, solo obtengo la expresión general de la gente de la compañía discográfica y ha sido muy buena. Este álbum es una representación fantástica de lo que es Def Leppard ahora. Estamos más viejos, más sabios y todavía capaces de hacer grandes discos. Somos capaces de escribir mejores canciones que en los años ochenta y lo mejor es que ni siquiera queremos demostrar algo. Lo hicimos para nosotros mismos y esperamos que a la gente le guste”, dice el vocalista.

Compartir escenario con Mötley Crüe

Por otro lado, las presentaciones de la banda estadounidense Mötley Crüe están marcadas por la sustitución del guitarrista fundador, Mick Mars, por el ex guitarrista de Rob Zombie y Marilyn Manson, John 5. “Hemos estado de gira con ellos durante nueve meses y es una gran banda. Con el mayor respeto que tengo por Mars, que es un gran músico, ahora con John veo una actitud diferente. Es un chico encantador. Todos lo pasamos muy bien juntos”, dice Elliot.

La primera vez que compartieron escenario fue en 1983, cuando Mötley Crüe fueron los encargados de abrir la gira del álbum Pyromania. Luego se reencontraron en una gira por Reino Unido en 2011 y hoy, comparten y viajan con sus bandas a nivel mundial. “Nos complementamos. Somos bandas muy diferentes bajo el mismo paraguas de rock. No queremos una banda idéntica, eso no tiene sentido”.

Def Leppard junto a Mötley Crüe se presentarán en Chile el viernes 3 de marzo con canciones de su nuevo álbum como Kick y Take what you want, además de una discografía llena de hits. “El hecho de que estemos trayendo este espectáculo a un estadio de Chile es un sueño hecho realidad. Estamos ansiosos por estar allá y seguir tocando en conciertos de este tamaño y magnitud”.