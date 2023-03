¿Es The Dark Side of the Moon de Pink Floyd el disco perfecto?

*Roberto Márquez: “Tengo todas las versiones que se han lanzado”

Para Roberto Márquez, el histórico líder de Illapu, Pink Floyd siempre ha estado entre sus gustos musicales predilectos; tanto así que se trata de un trabajo al que vuelve de manera constante. “Tengo todas las versiones que han hecho, todas las que han sacado”, confiesa. También aclara que es un álbum que cada generación va redescubriendo y quienes ya lo conocen, “siempre se vuelven a enamorar”, según sus palabras. “Es un imprescindible de la música popular”, culmina.

*Nicole: “Tremendo álbum, un clásico que inspiró a muchos músicos”

A la cantante Nicole la acompañó desde su niñez y cuenta que lo sigue escuchando junto a sus hijos. “Es un tremendo disco, un clásico que inspiró a muchos y espero que siga siendo escuchado por muchas generaciones”, afirma y destaca la experimentación de la banda: “Jugaron con la electrónica y lo acústico, y eso abrió un nuevo mundo”. Si bien no se atreve a elegir, afirma que el disco está entre sus favoritos de todos los tiempos.

*Daniel Matamala: “Yo me quedaría con el Revolver”

El periodista, columnista de La Tercera y conocedor del rock, Daniel Matamala, destaca la importante repercusión que tuvo en la música popular. “Es sin dudas uno de los más relevantes, admirados e imitados de la historia”, dice. Pero admite que no está entre sus discos favoritos: “No creo que sea el mejor. Yo me quedaría con el Revolver o el Sgt. Pepper’s de The Beatles, por lo revolucionarios y significativos que fueron”.

*Eduardo Gatti: “En su género quizás lo es. Para mí el mejor es el Sgt. Pepper’s”

El cantautor Eduardo Gatti considera que no se puede calificar un álbum sin distinguir el género musical al que pertenece. “Es muy difícil decir cuál es el mejor, si hablamos de rock estaríamos entre Led Zeppelin y Deep Purple, pero no puede caer todo en lo mismo. Entonces en su género quizás lo es”, dice. Pero al momento de elegir, el músico se queda con The Beatles: “Para mí el mejor disco de la historia es el Sgt. Pepper’s”.

26 Octubre 2022 Entrevista a Eduardo Gatti, Musico. Foto: Andres Perez

*Denise: “Es un buen disco, pero no creo que el mejor”

Denise de Aguaturbia tiene buenos recuerdos de Pink Floyd en vivo. Sin embargo, es enfática con su opinión sobre el álbum. “Es una obra importante dentro de la música, como lo es también el Sgt Pepper’s, pero no me atrevería a decir que es la mejor. No, es un buen disco, pero no el mejor” afirma. Eso sí, no deja de impresionarle su influencia. “Es increíble que se esté hablando del disco después de tantos años, significa que ha dejado mucho”, concluye.

*Alfredo Lewin: “Probablemente yo elegiría Led Zeppelin IV”

Alfredo Lewin, conductor de radio Sonar, considera que está entre los diez mejores de la historia. “Es un disco enigmático y ambicioso que define una era y lleva el rock a la radio, lo hace hit. Es lo que con los años se llamó rock clásico”, comenta, y agrega que, a pesar de que el disco está entre los más citados como lo mejor del rock, junto a Revolver y Sgt. Pepper’s de The Beatles, su favorito es otro: “Probablemente yo elegiría el Led Zeppelin IV”.

Led Zeppelin en 1973

*Angelo Pierattini: “Tommy de The Who fue un antes y un después en la música inglesa”

Angelo Pierattini, de Weichafe, no lo considera como el mejor de la historia, pero aprecia la forma en que se conectó con la realidad que estaba viviendo el mundo durante los 70, el gobierno de Nixon y la Guerra fría. “Es un disco que cambió la historia en términos de audio en la música popular, porque tiene un sonido muy definido para la época”, explica. “Yo creo que el Tommy (1969) fue un antes y un después en la música inglesa”.

*Fabio Salas: “Le gusta a todo el mundo, desde niños hasta adultos”

Incluso para el escritor e historiador de rock Fabio Salas, el disco es reconocido desde fans del punk hasta del jazz. “Ha generado toda una estética adyacente, desde las artes gráficas, como las camisetas, y las reversiones de otros artistas del área. Y eso muy pocos discos lo logran”. Además, cuenta que el título llegó a Chile un año después de su lanzamiento, tras la situación política de la época, y en un formato distinto al original.

*Carlos Cabezas: “Abrió un espacio desconocido hasta ese momento”

Carlos Cabezas lo considera como uno de los discos fundamentales de la música, porque incorporó una nueva forma de contar otros relatos o contenidos con narrativas distintas para la época. “Abrió un espacio totalmente distinto, desconocido para esa época”. Por su parte, declara que sería injusto decir que es el mejor de la historia, pues se pasaría a llevar a otras obras, como Sgt. Pepper’s y algunos de Frank Zappa.

*Marcelo Contreras: “Hay otros igual de importantes, el debut de Elvis o Rubber Soul”

El crítico de música Marcelo Contreras aclara de que no es su favorito, pero reconoce la importancia y el hito musical que significa en la historia de la música. “No necesitas ser fanático de Pink Floyd para tener clarísimo que es un momento definitivo en la historia de la música”. Explica también hay otros discos importantes, tanto antes como después: Elvis Presley (1956), Rubber Soul (1965) y Ok Computer (1997), ejemplifica.

*Gabriel Fierro: “Es un discazo que es influencia para cualquier rockero”

Para Gabriel Fierro, baterista de Kuervos del Sur, es uno de los trabajos definitivos del rock. “Me fascina, pero también tengo en el corazón otros discos, como el Machine head de Deep Purple”. El músico también menciona que es seguidor de Dave Matthews Band, por lo que sería difícil decidirse por un favorito. “No sé si es el mejor, pero de todas maneras está en mi top diez. Es un discazo que es influencia para cualquier rockero”, concluye.

*Sergio “Pirincho” Cárcamo: “Pink Floyd llegó a otro nivel”

El conductor de radio Futuro, Sergio “Pirincho” Cárcamo, remarca la permanencia en el tiempo y su forma de adaptarse a las nuevas fases del rock; sin embargo, no deja de reconocer la influencia que tuvieron Pet Sounds (1966) de los Beach Boys y el Sgt Pepper’s (1967) de The Beatles. “El cambio que hicieron The Beatles en la música llevó a Brian Wilson a buscar un montón de sonidos nuevos y Pink Floyd llegó a otro nivel”, explica.

*Hernán Rojas: “Fue pionero en el uso creativo y estético de las tecnologías”

El histórico ingeniero de sonido Hernán Rojas se declara un fanático. “Me impresiona cómo el disco se mantiene vigente y sigue siendo relevante. Fue pionero en el uso creativo y estético de las tecnologías”, afirma. Rojas lo seña la como su favorito, pero comparte el trono con el Sgt. Pepper’s. “Para mí están de igual a igual y son lejos los mejores. Ambos son ingleses y fueron grabados en Abbey Road”, comenta.

Hernán Rojas, periodista Radio Sonar

*Rodrigo Osorio: “Es una obra que te hace viajar con la mente”

Para Rodrigo Osorio, más conocido como ‘Don Rorro’ de la banda Sinergia, es uno de los álbumes mejores logrados en la historia y que permite expandir los sentidos al escucharlo. “Es un disco que te hace viajar con la mente sin necesidad de estimulantes”, explica. A pesar de ello, considera que su favorito es el Sgt. Pepper’s, pero que no puede dejar de desconocer el legado de los británicos en la música popular.