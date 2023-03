Marraqueta con palta y empanadas: mira el video en que Pedro Pascal elogia la comida chilena

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 1 minuto

Foto: REUTERS/Allison Dinner

La estrella de The Last of Us protagonizó un video junto a Jon Favreau, creador de The Mandalorian, la serie de Star Wars que hoy regresó con nueva temporada. “Amo que la gente en el Reino Unido piense que tienen buenos snacks”, dijo el actor irónicamente.