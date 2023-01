Premios Oscar 2023: revisa el listado de nominados

Este martes se anunciaron a los nominados a la 95° edición de los Oscar. En un evento conducido por los actores Riz Ahmed y Allison Williams, la premiación dio a conocer a quienes aspirarán a la estatuilla dorada.

Los espíritus de la Isla, Todo en todas partes al mismo tiempo, Los Fabelman y Top Gun: Maverick aparecen entre los principales aspirantes.

La ceremonia está fijada para el próximo 12 de marzo y será conducida por Jimmy Kimel.

Revisa el listado a continuación:

Mejor película

Sin Novedad en el Frente

Avatar: El Camino del Agua

Los Espíritus de la Isla

Elvis

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Los Fabelman

Tár

Top Gun: Maverick

El Triángulo de la Tristeza

Ellas Hablan

Mejor director

Martin McDonagh (Los Espíritus de la Isla)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Steven Spielberg (Los Fabelman)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (El Triángulo de la Tristeza)

Mejor actriz

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Rubia)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (Los Fabelman)

Michelle Yeoh (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett (Pantera Negra: Wakanda por Siempre)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (Los Espíritus de la Isla)

Jamie Lee Curtis (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Stephanie Hsu (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson (Los Espíritus de la Isla)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (Los Fabelman)

Barry Keoghan (Los Espíritus de la Isla)

Ke Huy Quan (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Mejor guión adaptado

Sin Novedad en el Frente

Glass Onion: Un Misterio de Knives Out

Living

Top Gun: Maverick

Ellas Hablan

Mejor guión original

Los Espíritus de la Isla

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Los Fabelman

Tár

El Triángulo de la Tristeza

Mejor película internacional

Sin Novedad en el Frente (Alemania)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bélgica)

EO (Polonia)

The Quiet Girl (Irlanda)

Mejor película animada

Pinocho de Guillermo del Toro

Marcel the Shell With Shoes On

Gato Con Botas: El Último Deseo

The Sea Beast

Red