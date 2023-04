El western queer de Pedro Almodóvar y Pedro Pascal anuncia estreno en Mubi

“Tiene una influencia increíble en mi desarrollo creativo”, dijo Pedro Pascal a Culto sobre su vínculo con Pedro Almodóvar. En medio de la promoción de la serie de HBO The last of us, el actor expuso su fascinación por el director manchego con el que filmó a mediados de 2022 en el desierto de Tabernas (Almería, España).

El proyecto que los unió por primera vez es Extraña forma de vida, cinta en la que el chileno y Ethan Hawke encarnan a dos vaqueros que se reencuentran tras 25 años. Segundo cortometraje en inglés del cineasta, el filme se trataría de un “western queer, en el sentido de que hay dos hombres y se aman”, según contó el realizador a Dua Lipa en su podcast At Your Service.

Luego de confirmar su participación en el Festival de Cannes 2023, donde se proyectará fuera de competencia, la película hoy anunció su estreno en Mubi. La plataforma de streaming se quedó con los derechos para exhibirla en Latinoamérica e Italia y planea lanzarla durante los próximos meses.

Foto: Iglesias Más

“Después de 25 años, el ranchero Silva (Pedro Pascal) cabalga por el desierto para visitar a su viejo amigo Jake (Ethan Hawke), el sheriff de Bitter Creek. Lo que sigue es una velada de intimidad compartida, recuerdos y reconciliación. Sin embargo, al día siguiente, la revelación de las conexiones de ambos hombres con un crimen local sugiere que su reunión es más que un viaje por el camino de la memoria”, señala la sinopsis oficial.

El filme cuenta con música de Alberto Iglesias, diseño de vestuario de Saint Laurent a cargo de Anthony Vaccarello (también productor ejecutivo), y actuaciones de Jason Fernández, José Condessa, George Steane, Manu Ríos, Pedro Casablanc y Sara Sálamo.