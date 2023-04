Succession: así se armó un capítulo que pasará a la historia de la TV

Durante los últimos cinco años, la pluma de Jesse Armstrong, el hombre detrás de Succession, ha permitido exponer los ángulos de Kendall, Shiv y Roman Roy. Con mayor o menor ambición, enemistados o unidos en una alianza, los tres están definidos por la sombra que ejerce sobre ellos su padre, Logan Roy, el creador y dueño de una de las corporaciones de medios más poderosas del mundo.

Tras 31 capítulos, el asunto experimentó un vuelco explosivo en La boda de Connor, el episodio estrenado en HBO y HBO Max la noche de este domingo (spoilers a continuación).

Familiares y amigos se dirigen a la celebración de Connor, el primogénito del magnate y el único que siempre ha estado excluido de la lucha de poder que se libra en el corazón de Waystar RoyCo. Quien toma otra ruta es el propio Logan. Tras el último movimiento de Kendall, Shiv y Roman, decide viajar a Suecia para conversar personalmente con Lukas Matsson (Alexander Skarsgård), el empresario que está a punto de comprar su compañía. Antes de tomar ese vuelo, le encarga a Roman que despida a Gerri y anuncia una “limpieza” entre algunos de sus colaboradores más cercanos.

A mitad de la boda, celebrada en un barco en Nueva York, Roman recibe un llamado de Tom. “Tu papá está muy enfermo. Está muy mal”, le dice, iniciando una tensa comunicación en la que se sumará Kendall y luego Shiv. Les informan que su padre no tiene signos vítales, pero que continúa recibiendo primeros auxilios mientras el avión regresa a territorio estadounidense. Minutos más tarde, se vuelve una realidad que Logan Roy ha muerto. El personaje principal de la serie ha fallecido y, gracias a una ejecución magistral, la serie se adueña de un espacio en la historia televisiva.

Según Armstrong afirmó en el podcast oficial de la ficción, el guión de la cuarta y última temporada siempre contempló la muerte del patriarca. “Una vez que decidimos que esta sería la temporada final, esta decisión apareció pronto”, indicó. Nunca hubo un cuarto ciclo en que Logan sobreviviera, ¿pero por qué hacerlo cuando restan siete capítulos para decir adiós?

El creador se inclinó por incrementar el efecto sorpresa y desechar la idea de coronar la serie con su fallecimiento. Su deceso siempre fue una posibilidad, debido a que la historia comienza con Logan Roy sufriendo un derrame cerebral y hubo otros momentos puntuales en que su salud mostró un debilitamiento. Pero nadie sospechaba que podría concretarse cuando quedaba más de media temporada por delante.

No fue el único argumento a favor de ese movimiento. “Somos golpeados por eventos inesperados. Entonces, ¿cómo tomas la decisión autoral de hacer que algo suceda?”, señaló el showrunner a The New Yorker, para luego hacer referencia a un momento de la primera temporada.

“Una vez tuvimos a un terapeuta que se lanzó a una piscina y se rompió los dientes; eso es algo inusual que no tenía que suceder. Y, en el caso más extremo, a veces la gente muere, y es una decisión cuándo eso sucederá”.

Brian Cox, el actor detrás del patriarca, se enteró del desenlance de su personaje antes de comenzar el rodaje del último ciclo. Le sorprendió que su muerte se produjera en el capítulo tres y no durante la segunda mitad de la temporada, pero pronto se amigó con la decisión del creador.

“El público (de Succession) podría estar furioso; podría extrañar a Logan y decir: ‘Oh, ¿qué estás haciendo matando a uno de los personajes más interesantes?’ Pero, para mí, está bien”, señaló a The New York Times.

Aunque parte del capítulo transcurre en el avión, Cox no grabó las escenas en que a Logan se le ve parte del rostro y torso. Su última escena fue junto a Matthew Macfadyen (Tom) y Dagmara Domińczyk (Karolina) a punto de subirse al jet privado, momento en que anuncia importantes cambios en la compañía. “Limpieza de puestos, reenfoque estratégico. Un poco más de jodida agresividad”, indica antes de tomar el vuelo del que no volverá con vida.

En tanto, en la boda de Connor sus hijos intentan navegar a través del impacto y la confusión de la noticia. Bajo la dirección de Mark Mylod, los actores grabaron durante tres jornadas y en la última el realizador les pidió que realizaran una toma de 30 minutos, desde que Connor les transmite que aún espera por la aparición de su papá, hasta que suben a la cabina mientras asimilan la noticia. El propósito era capturar el caos y dolor de los retoños del clan.

Sarah Snook decodificó el simbolismo de las circunstancias de su fallecimiento. “El genio de Jesse señala que, incluso muerto, Logan es inalcanzable. Es inalcanzable, es intocable, aún está a distancia de los hermanos. Hay una cualidad irreal en ello, porque no estamos allí y realmente no podemos hablar con él”, explicó a Rolling Stone.

Ahora, con siete capítulos por delante, prácticamente cualquiera de los potenciales candidatos podría suceder a Logan al frente de la empresa, ya sea su propia familia o figuras externas.

Aunque, según ha señalado, ignora el final, Brian Cox se atrevió a imaginar qué viene para la serie. “Cambian las apuestas. El protagonista principal se ha ido. Y los niños tienen que lidiar con eso, o no. Creo que la semana que viene va a ser difícil para gran parte del público porque van a extrañar a Logan. Y no creo que eso sea algo malo, creo que en realidad es algo bastante bueno”, planteó a The New York Times.

“Su presencia se siente a lo largo de la temporada”, aseguró el creador sobre los siguientes capítulos.

El primero llegará el próximo domingo a las 21:00 en HBO y HBO Max.