Blur: negocian el regreso a Chile de los íconos del britpop para noviembre

La cartelera de conciertos para el segundo semestre en Chile empieza a adquirir cuerpo. Ya están anunciadas las visitas de The Weeknd y Red Hot Chili Peppers, entre otros, y sobre la mesa de varias productoras locales existen nombres que también podrían aterrizar en esos días, como Roger Waters, Iron Maiden, Foo Fighters, Paul McCartney, Luis Miguel y The Cure.

Los británicos encabezados por el vocalista Robert Smith son casi número seguro para decir “buenas noches, Santiago”: una productora ya tiene casi resuelto su segunda vez en la capital, la que se baraja para noviembre en un recinto de alta convocatoria.

El propio cantante dijo ayer en su cuenta oficial de Twitter que a fines de este mes podrían divulgarse de forma oficial las fechas para un tour que pasará por México y parte de Sudamérica.

En el caso de esta parte del mundo, los hombres de Boys don’t cry podrían encabezar las ediciones de Brasil y Argentina del festival español Primavera Sound, precisamente en noviembre. Se trata de la misma cita que en 2022 aterrizó en la región, pero que para 2023 no tendrá continuidad en Santiago, por problemas entre los promotores locales y la franquicia original en Barcelona. Por lo mismo, la banda vendría a los eventos de Brasil y Argentina, pero aquí harían un concierto en solitario.

No es el único caso. Otros ingleses, pero de brillo y fulgor durante los años del britpop noventero, también harían escala en Chile durante esa misma fecha.

Desde hace un par de meses, Blur está negociando su retorno a la capital para la segunda quincena de noviembre. El cuarteto tiene contemplado México y también es una alternativa para liderar –junto a The Cure- las versiones de Buenos Aires y Sao Paulo del Primavera Sound.

Y ahí la figura es similar: sin esa fiesta musical en Santiago, la opción es que levanten un recital por separado.

Por estos días, una productora local ajusta las condiciones y el lugar donde podrían tocar. Asoman posibilidades como el Movistar Arena o incluso el Bicentenario de La Florida, atendiendo a la popularidad que los autores de Song 2 siempre han tenido en un país con particular devoción por el cancionero de la isla.

De concretarse, será su tercera vez por estos lares. Su debut fue en la intensa jornada del 7 de noviembre de 2013 en la Pista Atlética del Estadio Nacional, donde desplegaron 20 temas, desde Go out hasta le épica The universal. En tanto, su vuelta fue el 7 de octubre de 2015 al Movistar Arena, donde ofrecieron un repertorio similar.

Eso sí, su actual gira tiene el sabor de la resurrección y la adultez. Luego de una pausa iniciada en 2015, la agrupación anunció a fines del año pasado su regreso. En un principio sólo estaba considerado un espectáculo para el 8 de julio en el estadio Wembley de Londres. Pero como la noticia generó altas expectativas, finalmente decidieron ampliar su nueva vida: también se presentarán en las ediciones de Primavera Sound de Barcelona y Madrid en junio; en Dublín durante el mismo mes; y en el evento Beauregard Festival en París, el 6 de julio.

Los miembros del cuarteto se han mostrado entusiasmados con las nuevas rutas abiertas en 2023.

A través de sus plataformas digitales, el cantante Damon Albarn declaró el año pasado: “Realmente nos encanta tocar estas canciones y pensamos que ya era hora de que lo hiciéramos de nuevo”.

Por su parte, el guitarrista Graham Coxon indicó: “Tengo muchas ganas de volver a tocar con mis ‘Blur Brothers’ y volver a escuchar todas esas grandes canciones. Los shows en vivo de Blur siempre son increíbles para mí: una buena guitarra y un amplificador al máximo y muchas caras sonrientes”.

Blur en 2015 en el Movistar Arena.

Alex James, bajista del grupo, también hizo referencia a esta vuelta: “Siempre hay algo de especial cuando los cuatro nos metemos en una misma habitación. Es hermoso pensar que el 8 de julio esa sala será el estadio de Wembley”. Finalmente, el baterista Dave Rowntree también fue partícipe de los buenos deseos: “Después del caos vivido en los últimos años, es genial volver a juntarse para tocar algunas canciones juntos en un día de verano en Londres. Esperamos verlos allí”.