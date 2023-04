Harry Potter se convierte en serie: 5 motivos que explican el remake de la saga

Una de las joyas más valiosas del baúl de Warner Bros. alista su regreso a la pantalla. A 22 años del debut en cines de la franquicia, Harry Potter prepara su aterrizaje en la televisión.

El estudio estaría desarrollando una serie que en cada temporada tendría como eje uno de los libros de la saga creada por J. K. Rowling, abarcando –al igual que las películas– desde Harry Potter y la piedra filosofal (publicado en 1997) hasta Harry Potter y las reliquias de la muerte (2007).

La información fue publicada por Bloomberg, medio que asegura que la escritora estará implicada en la producción –”para garantizar que se mantenga fiel a su material original”, consigna–, pero no ejercerá como creadora principal. La idea se habría materializado luego de las gestiones del director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, y el director de HBO, Casey Bloys.

El proyecto, asegura el medio, sería anunciado la próxima semana, en el marco del lanzamiento de la nueva estrategia de la firma en el streaming, que incluiría rebautizar como Max a su plataforma y construir un catálogo sostenido en nuevas producciones basadas en series y películas populares.

Aquí, una revisión por los motivos que pavimentaron esta nueva encarnación:

*Una marca potente a la que exprimir

“No hay ninguna serie de Harry Potter en desarrollo en el estudio o en la plataforma de streaming”. La respuesta, firmada en conjunto por HBO Max y Warner Bros., intentaba aplacar la información publicada por The Hollywood Reporter en enero de 2021, que apuntaba a que el estudio supuestamente estaba en contacto con guionistas para explorar ideas en torno a un proyecto televisivo basado en la saga. Conversaciones que, aseguraba el medio, “se encuentran en etapas extremadamente tempranas y no se han completado acuerdos”. La misma versión fue corrobarada por Variety.

Aunque desde entonces no ha existido un anuncio oficial, cualquier acercamiento de ese tipo luce coherente si se considera que las ocho películas recaudaron en cines más de US$ 7 mil millones y la obra literaria de Rowling es una de las más exitosas del mundo, con 600 millones de copias vendidas en 85 idiomas desde su debut.

El entusiasmo no parece haberse extinguido tras el tibio estreno de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore (2021), la tercera parte de la saga que funciona como spin-off y que aspiraba a llegar hasta la quinta entrega. Los planes tampoco parecen haberse disipado debido a la controversia en torno a Rowling, cuestionada por sus dichos en torno a la comunidad trans.

En contraparte, la exitosa apertura de los parques temáticos y el reciente lanzamiento del videojuego de rol Hogwarts Legacy han alimentado la idea de que aún existe un gran interés en nuevas representaciones de la saga.

*El control total de J. K. Rowling

A diferencia de otros casos de franquicias exitosas, la relación entre Warner y J. K. Rowling no admite margen para incursiones personales. La escritora se mantuvo cercana a la construcción de la saga cinematográfica desde su inicio –que llegó a la pantalla cuando ya había publicado cuatro de los siete libros– y con el paso del tiempo su influencia sólo creció.

Tras desempeñarse como productora en las dos partes de Harry Potter y las reliquias de la muerte, estuvo al centro de las conversaciones en torno a construir una nueva serie de películas, dando como resultado la realización de Animales fantásticos y dónde encontrarlos (2016), el primer spin-off de ese universo.

La autora escribió en solitario el guión de las dos primeras entregas y compartió el crédito con Steve Kloves –histórico guionista de la saga– en Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore (2022).

Rowling tiene voz y voto en cada nuevo agregado de la propiedad, por lo que cualquier intento por crear una serie de televisión tiene que primero contar con su aprobación. Eso dificulta que cualquier otro realizador que no sea ella misma imagine nuevas historias ambientadas en el mismo universo y facilita el esquema que se estaría diseñando: volver a adaptar sus siete novelas.

Foto: Tolga Akmen / AFP

*Una compañía en apuros

En febrero pasado David Zaslav confirmó que Warner Bros. Discovery se encuentra trabajando en nuevas películas de El señor de los anillos. Sin revelar qué foco adoptarán los nuevos filmes, el anuncio dejó en claro que el estudio desea seguir aprovechando sus derechos para realizar películas a partir de la obra de Tolkien (los derechos de series los tiene Amazon).

La jugada se concreta en medios de la implementación de una estrategia que apunta a realizar menos series y películas, pero que alcancen una importante masividad. Un ejemplo son los filmes de superhéroes. “DC es nuestra mayor oportunidad de creación de valor”, dijo David Zaslav este año.

Todo es directa consecuencia del frágil estado financiero de la compañía, que en 2022 vivió un periodo de reestructuración tras la fusión con Discovery. “2023 será un año de construcción”, definió el ejecutivo.

*La caída de Animales Fantásticos

Sin ninguno de los actores originales, el mundo de Harry Potter se expandió en la pantalla grande con el debut de Animales fantásticos y dónde encontrarlos (2016). Centrada en Newt Scamander (Eddie Redmayne), la película reintrodujo un mundo de magos, smuggles y criaturas, totalizando US$ 814 millones en el mundo.

Si hoy el futuro de la saga es una incógnita es porque Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald (2018) y Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore (2022) no rindieron con igual solidez, dejando más bien indiferentes a fanáticos y críticos.

En la cinta más reciente, parte de la trama se ambientó en Hogwarts, lo que sugería un intento por acercar la historia a un territorio más familiar para el público. Sin embargo, es una posibilidad real que todo quede en nada, debido a que no ha habido novedades respecto al plan original de cinco películas que tenía el estudio.

*Incertidumbre con The Cursed Child

Con gran éxito, en 2016 debutó en Londres Harry Potter and the cursed child, la primera obra inspirada en el mundo del joven mago. Con un texto escrito por Jack Thorne –a partir de una historia coescrita junto a Rowling–, la historia imaginaba qué le ocurría a los personajes de la saga y a su descendencia. El montaje saltó a Broadway y fue publicado como libro, repitiendo el fenómeno.

¿Podría transformarse en película? Warner cuenta con los derechos y Chris Columbus, director de las dos primeras cintas, ha manifestado interés en liderar el proyecto.

Sin embargo, no tiene la misma disposición Daniel Radcliffe. “Nunca voy a decir nunca, pero los chicos de Star Wars tuvieron como 30 o 40 años antes de regresar. Para mí sólo han pasado 10. No es algo que realmente me interese hacer en este momento”, contestó a The New York Times.