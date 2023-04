Todas en el frente y un trabajo ambicioso: la banda Boygenius y un debut con confianza

Cuando tres cantautoras apasionadas por el indie rock se unen, pasan cosas como Boygenius. En 2018, por primera vez y sin intenciones previas, Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus juntaron sus talentos bajo un EP homónimo de seis canciones. Cuatro años después, en enero del 2022, las tres decidieron comenzar el trabajo de lo que sería su álbum de estudio debut, The Record, disponible desde este 31 de marzo.

Los primeros indicios del posible regreso de Boygenius surgieron cuando se dio a conocer el cartel de Coachella y el nombre de la banda figuraba entre artistas como Rosalía y Suicideboys. Una semana después las tres miembros sorprendían vestidas de traje y corbata para la portada de la revista Rolling Stone, donde entregaron detalles de su álbum debut con tres sencillos como adelanto.

La decisión de replicar la portada de Nirvana en la revista RS en 1994, ayudan a entender lo que hay detrás del nombre Boygenius. No es una decisión arbitraria. Dacus reveló que mientras realizaban su primer EP surgieron bromas cuando alguna de ella se mostraba dubitativa respecto a decisiones musicales. “¡No! ¡Tienes que ser el niño genio!”. Desde un primer momento la banda ha hecho referencia con su nombre y su primera portada del EP, sentadas al estilo Crosby, Stills and Nash, al exceso de confianza y los elogios que reciben los hombres. Ellas simplemente quieren ser tratadas como una banda famosa de tipos.

Los tres sencillos lanzados de The record, son fruto de la composición en solitario de cada una de ellas. $20 de Baker, Emily I’m sorry de Bridgers y True blue de Dacus. Tal como escribió Angie Martoccio para Rolling Stone, el trabajo de cada una de sus integrantes queda en evidencia a lo largo del LP. “Baker, el corazón de la banda, te arrasa emocionalmente con su feroz voz; Bridgers, el alma, trae elocuentemente melodías enamoradas y melancólicas; y Dacus, el cerebro, escribe canciones con un peso dramático digno de las novelas rusas que ella desgarra”.

La coproducción bajo Catherine Marks, conocida por su trabajo con la Orquesta de Manchester y PJ Harvey, es parte de un disco que fue realizado solo entre mujeres. Un trabajo que constó de un mes en el estudio Shangri-La en Malibú, que desde ya marca una diferencia a lo que fue el trabajo del primer EP, realizado solo en cuatro días. “Nos propusimos hacer una canción e hicimos seis. No fue como enamorarse. Fue enamorarse”, dijo Bridgers a Rolling Stone. De hecho, la idea de volver a trabajar como grupo vino de las intenciones de ella misma.

Luego de saltar al reconocimiento y aclamación con su álbum Punisher (2020), con el que se anotó cuatro nominaciones a los Grammy, Bridgers comenzó a escribir material para Boygenius. “Covid sucedió y no me sentí superproductiva. Boygenius estaba en mi mente mucho, y nos habíamos estado enviando mensajes de texto, como, ‘Oh, Dios mío, ¿qué diablos está pasando en la Tierra?’ Solo quería hablar con mis amigos. Luego comencé a escribir esta canción y dije: ‘Oh, esta es claramente una canción de boygenius’”. La canción era Emily I’m Sorry. Envió la demostración a sus compañeras y les preguntó si podían volver a ser una banda. El resto ya es historia del presente.

A pesar de su reconocido trabajo en solitario y con artistas al nivel de Taylor Swift, Paul McCartney, Lorde y SZA, según Brigders, en la banda todas son protagonistas. “Apoyándonos unas a otras es cómo creamos. Todas nos alegramos de estar al frente, lo cual es tan enfermizo y ha sido el espíritu de esta banda desde el primer día”. “Pudimos compadecernos de los aspectos menos agradables de este trabajo. Tenemos una experiencia compartida que no comparten muchas otras personas en nuestras vidas” dijo Dacus a RS.

Visión compartida por Baker: “Hay un ámbito en el que me siento autorizado a ser ambicioso en esta banda, de una manera que no puedo con mis propias cosas en solitario, porque es algo que comparto con las personas que amo y que son las mejores compositoras de todos los tiempos. Siento un orgullo sin complicaciones al respecto”. Según dijo su amiga Hayley Williams de Paramore a la revista estadounidense, juntas como Boygenius son como Los Vengadores.

En las pocas horas The Record ha estado arriba, ya cuenta con la crítica a su favor. Pitchfork escribió: “Las tres mujeres parecen realmente amarse. Es un tipo de amor que rechaza el impulso arraigado de las mujeres de desviar su atención emocional, espiritual y erótica lejos de sus compañeros y hacia los hombres. Ser herido, real y agudamente: este es el precio de la intimidad real. Y la intimidad real es lo que encuentras en The Record, la fusión de lo que es tuyo y mío, una cita favorita de Joan Didion, canciones de Iron & Wine y The Cure, pasajes de Eclesiastés, hasta que lo que queda es algo más grande que la suma”.

Mientras NME lo describió como “una de las composiciones más prístinas que Bridgers, Dacus y Baker jamás hayan escrito”. “Este debut es un magnífico testimonio de lo que puede suceder cuando permites que te vean por completo”.

Para promocionar el disco, la banda publicó en su canal de Youtube un cortometraje de 14 minutos dirigido por Kristen Stewart. Titulado como, The Film, se puede ver a las tres integrantes por separado. Julien Baker en lo que parece ser su pieza de infancia, donde se encuentra con sus recuerdos, todo mientras suena $20; Phoebe Bridgers con una versión de Emily I’m Sorry, mientras un plano cerrado se va abriendo sobre su rostro y con un circuito de camiones monstruo de fondo; y a Lucy Dacus pintando de azul su casa mientras suena Turn Blue.

Escucha el álbum completo a continuación: