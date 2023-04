Christina Ricci y la vuelta de Yellowjackets: “No siempre he sentido una conexión entre lo que me gusta y lo que se vuelve exitoso”

Tras convertirse en uno de los buenos hallazgos de la televisión del último par de años, Yellowjackets apuesta por repetir la fórmula que le hizo ganar aplausos y siete nominaciones a los Premios Emmy. En sus primeros diez episodios el drama de la cadena Showtime (disponible en la plataforma Paramount+) manejó con destreza su estructura dividida en dos épocas y un abanico de temas punzantes, y no parece estar dispuesta a claudicar en su segunda temporada.

Centrada en un grupo de mujeres sobrevivientes a un accidente aéreo en Canadá, la serie volvió con una tanda de capítulos en que expande su trama profundizando en sus protagonistas, introduciendo a nuevos personajes y agregando nuevas aristas a su misterio de ribetes místicos.

Foto: Kailey Schwerman/SHOWTIME.

“Mi personaje vive muchas más situaciones de exposición emocional”, indica a Culto Christina Ricci (Santa Mónica, 1980), quien da vida a Misty en la ficción. “De ese modo, la conocemos mejor, explicando su historia y su comportamiento, en situaciones con las que nos podemos identificar”.

Parte del cuadrilátero de mujeres que sostienen la producción –junto a Shauna (Melanie Lynskey), Taissa (Tawny Cypress) y Nat (Juliette Lewis)–, su rol es quizás el más desconcertante e impredecible del lote. Y, por lo mismo, uno de los más fascinantes.

“Misty no necesariamente tiene ese tipo de respuesta emocional normal a todo, no se siente avergonzada por lo que sucedió en la naturaleza (en Canadá). Ella no necesariamente tiene el mismo tipo de vínculos emocionales con las personas”, señala la intérprete, adelantando que debido a que “retomamos la segunda temporada uno o dos días después de que terminamos la primera, su pasatiempo de detective juega un papel muy importante en el comienzo”.

Ricci la encarna con la dosis exacta de extrañeza e intensidad, sellando una de las mejores actuaciones de su trayectoria adulta. Tras años de acumular proyectos no siempre afortunados, la serie aportó frescura a una carrera que, en noviembre pasado, sumó un personaje importante en Merlina (Netflix), su exitoso regreso al mundo de Los locos Addams.

“Realmente pensé que había una fecha de caducidad en mi habilidad para interpretar roles principales”, admite la actriz. “Siento que siempre ha habido una pelea para interpretar a mujeres complicadas y defectuosas de una manera que no sea hipócrita. Finalmente llegar a hacer eso, de una manera directa y sin miedo, es maravilloso. Y es increíble que la gente quiera verme hacer cosas”.

Foto: Kailey Schwerman/SHOWTIME.

Aunque asegura que siempre le sedujo el material que le ofrecía Yellowjackets, fue cautelosa en su entusiasmo inicial. “No siempre he sentido una conexión entre lo que realmente me gusta y lo que se vuelve exitoso. Entonces, no fue hasta que nos llegó la evidencia del éxito de la serie que pensé: guau, a la gente realmente le gusta. Tomó hasta que eso sucediera”.

Sin esconder que su respuesta está salpicada por algunas dudas, se refiere a las lecturas que se le dan a la inclusión del canibalismo, uno de los aspectos de que más ha causado impacto entre los espectadores.

“No se trata sólo de matar a una persona, sino de ingerirla por completo. Es devorar la vida de una manera que es muy oscura”, plantea. “Creo que tal vez es más horrible ver a las mujeres practicándolo, porque se supone que somos las creadoras y protectoras de la vida. Pero no estoy segura”, cierra.