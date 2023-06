Denise Rosenthal y el rapero Adione firman colaboración

Mujeres, se llama la colaboración que reúne al rapero chileno Adione y a la figura del pop, Denise Rosenthal. Un encuentro que fue posible debido en parte a la admiración mutua.

Adione, un rapero que destacó en sus días en las batallas de freestyle y que firmó con la filial chilena de Warner Music en 2019, detalla que la posibilidad de colaborar se gestó gracias a las redes sociales.

“Denise una vez subió una storie en Instagram escuchando una canción mía, justo coincidió que me integré a Warner y fue el primer tema que saqué con el sello. A partir de eso nos comenzamos a seguir en Instagram donde manifestamos respeto y admiración mutua hacia nuestras composiciones y lo que hacemos”, explica en un comunicado.

Según el artista, el nombre de la canción fue lo primero que definió. De allí vino la invitación a la voz de Agua segura. “Le escribí, hablamos y le encantó, ahí comenzamos a intercambiar ideas, y más que invitada, pasó a ser esencial para la canción y plantear un mensaje muy bonito con mucha sinceridad”, añade.

Por su lado, Denise Rosenthal detalla que se entusiasmó con la canción al escucharla y sentir que podía aportar. “Sincronizamos nuestros tiempos y cuando la escuché sentí que podía entregarle algo lindo, así que le dije: ‘dime más o menos por donde me voy’ y me respondió: ‘Fluye… lo que te nazca realmente’. Así que fluí con mucha libertad y le puse todo mi amor porque me involucré mucho en la canción y la hice propia”, detalla.

Mujeres, ya está disponible en plataformas digitales y cuenta con un videoclip dirigido por Rocío Huerta.