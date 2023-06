Tenoch Huerta: la escalada de duras denuncias de abuso sexual en contra de la estrella latina

A propósito de su rol en Pantera Negra: Wakanda por siempre (2022), Tenoch Huerta asistió a la Comic-Con de San Diego, participó como invitado en el late de Jimmy Kimmel y desfiló por la “alfombra púrpura” en la avant premiere de la película en Los Angeles.

Su debut en las películas de Marvel –como el villano Namor, un favorito de los seguidores de los cómics– incluso le reportó un galardón: Mejor actor de reparto en los NAACP Image Awards, reconocimientos que anualmente distinguen el trabajo de personas de color en cine y televisión.

Foto: Courtesy of Marvel Studios. © 2022 MARVEL.

Menos de cuatro meses después de esa premiación, el nombre del actor ha aparecido ligado a una acusación que ha causado revuelo en México y que ha resonado en Hollywood.

A través de su cuenta de Twitter, la saxofonista y activista mexicana María Elena Ríos lo describió como “violentador y depredador sexual” y luego afirmó que no sólo la había agredida sexualmente a ella, sino que “a varias más”.

Sus dichos se produjeron en medio de una polémica con Poder Prieto, colectivo que busca la erradicación del racismo y del que Huerta es parte. La artista disparó en contra de la entidad por haber publicado el episodio de un podcast que contaba con su participación y en el que no habría recibido un pago por su contribución.

“Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y depredador sexual de Tenoch Huerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de Marvel”, expresó.

Foto: Agustin Cuevas/Getty Images for Disney

“Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película”, planteó, agregando que “no quiero ser famosa” y “no quiero dinero porque sé trabajar”.

El actor no tardó en lanzar una réplica. Este lunes, mediante una declaración pública, Huerta refutó la denuncia de Ríos. Reconoció que fueron pareja durante algunos meses de 2022 y que tuvieron una “relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo”.

Sin embargo, según su versión, “Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común”. “Como resultado, hace unos meses contraté a un equipo legal para iniciar las acciones correspondientes para proteger mi reputación y refutar estas acusaciones irresponsables y falsas que puedan generar daños y perjuicios”, detalló.

Mientras la música ha expuesto que incluso ha recibido amenazas de muerte tras acusar al actor, una segunda mujer aseguró haber sido víctima de un episodio similar.

La actriz Fernanda Tosky indicó haber atravesado una “experiencia muy fea con él”. “Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Repito en mi experiencia, no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses. Me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos”, escribió.

Luego se explayó: “Con el tiempo resulta que sí es abuso lo que hizo (...) Me costó tres años contarle a mis amigas, imagínate. Siete años después, porque ya no tengo 26 años y ahora soy una mujer con herramientas para enfrentar situaciones y experiencias”.

La ilustradora mexicana Sofía Weidner también se refirió al caso, sosteniendo que Huerta usaría las redes sociales para acercarse a mujeres. “No caigan con esta gente, amigas (...) Tengo otra amiga abusada por él”, apuntó.

Por el momento, el actor no ha vuelto a abordar su situación. Su última publicación en redes alude a la película Fiesta en la madriguera, que sería dirigida por Manolo Caro (La casa de las flores) y estrenada por Netflix. La misma plataforma está detrás de la nueva adaptación de la novela Pedro Páramo, que se hizo oficial en mayo. El proyecto es dirigido por Rodrigo Prieto y tiene a Huerta y Manuel García Rulfo en los roles principales.