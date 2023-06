PJ Harvey según dos cineastas chilenos: así se hizo el nuevo videoclip de la artista en el país

En enero de este año, mientras estaban en el rodaje de su nuevo largometraje en las instalaciones de Matucana 100, Cristóbal León y Joaquín Cociña recibieron un ofrecimiento que lucía imposible de rechazar. El equipo de PJ Harvey contactó a los cineastas para encargarles dirigir un videoclip para uno de los singles del nuevo disco de la cantautora, su primer álbum en siete años. La dupla detrás de La casa lobo (2018) y Los huesos (2021) se había propuesto elegir con pinzas los proyectos ajenos que llegaran a sus manos, pero en esta oportunidad no dudaron.

“Nos encantan los videoclips y siempre estamos abiertos a hacerlos. Pero creo que hemos ido dándonos cuenta de que no sabemos hacer proyectos chicos en videoclip. Siempre terminamos creando cosas que nos ocupan mucho tiempo y energía, entonces priorizamos a gente que realmente quiera que su video sea visto. Si son personas que no están poniendo su corazón y su cabeza completamente en que su trabajo sea visto, a veces quedan ocultos”, explica Cociña a Culto.

Foto: ©Sebastián Utreras

Estrenada hoy en YouTube y en las redes de la artista, la pieza audiovisual para I inside the old I dying es un trabajo de animación de tres minutos en que se ve el recorrido de una persona, ocasionalmente en compañía de un perro. El videoclip –en blanco y negro– dialoga con la cadencia de la canción, en parte escrita en un dialecto de Dorset, la localidad del sur de Inglaterra en la que la intérprete nació en 1969. Una particularidad que fue el origen del concepto que desarrollaron.

“Leímos un par de relatos folclóricos de Dorset y tomamos uno, pero lo transformamos en algo completamente distinto. Apareció el personaje del perro y empezamos a trabajar con la idea de un personaje andrógino, que es algo que estaba mencionado en el statement que había escrito PJ”, detalla León. “Nos imaginamos la canción como un cuento sobre la muerte y el amor. A los dos nos sale muy fácil cuando construimos relatos, porque tenemos un universo en común”, agrega.

La propuesta del dúo contó con la aprobación de Polly Jean Harvey, aunque su respuesta les llegó mediante terceros; a diferencia de su trabajo con los músicos de The Smile (la banda de Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner), esta vez no hubo comunicación directa con la cantautora.

León y Cociña trabajaron en su taller en Providencia, en el mismo inmueble en la que realizaron Los huesos, el videoclip de The Smile y la secuencia animada de Beau tiene miedo (2023), de Ari Aster. En esta ocasión utilizaron cartón, látex en blanco y negro, tierra, parqué y desechos, prescindiendo del color, tal como en varias de sus obras previas. “Cuando llevábamos un par de jornadas, probamos en blanco y negro y nos gustó más. Sentíamos que el color le restaba a la idea material y gráfica que teníamos”, indica León.

También se decidieron por una técnica que les planteó un nuevo desafío. “Había una lógica de animación por sustitución, que consiste en que, en vez de animar el personaje, en la mayor parte del video sustituíamos todo el personaje otro que venía prehecho”, señala. “Son como ocho posiciones para el perro, ocho posiciones para el personaje que camina. Es una técnica muy antigua que ahorra mucho tiempo”, apunta Cociña.

Contagiados por la emoción de I inside the old I dying, terminaron creando una pieza que indaga en una capa que quizás no habían explorado con anterioridad. “Decidimos muy claramente hacer una especie de cortometraje narrativo sin diálogo. Una de nuestras preocupaciones actuales es cómo darle una emocionalidad humana a algo que está hecho desde lo material”, concluye Cociña.