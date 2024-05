Muere el autor de Los Caminos de la Vida: la historia de la emotiva canción que Vicentico convirtió en himno

Este pasado martes 21 de mayo de este año falleció Omar Geles, compositor, cantante y acordeonista colombiano, autor del conocido tema Los caminos de la vida. El artista de 57 años murió en la Clínica Erasmo de Valledupar (Colombia) tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba pádel.

Geles, quien también integró la agrupación de música Los diablitos junto con Miguel Morales, es reconocido como uno de los mayores exponentes del género vallenato en su país.

Los caminos de la vida (1996) fue una de las canciones que catapultó su carrera. El hit, que hasta la fecha ha sido reinterpretada por 34 artistas, alcanzó gran popularidad gracias a la versión de Vicentico en 2004, quien recogió el tema del colombiano y lo adaptó a su estilo, convirtiéndose rápidamente en uno de los sencillos más escuchados del argentino. Su letra evocativa y nostálgica encajaba con su voz áspera, rasposa, casi repasando la existencia desde una cantina.

Diversas personalidades de la música han manifestado sus condolencias en redes sociales por la muerte de Geles, entre ellas, Carlos Vives. “No es fácil aceptar que un artista como Omar Geles, con tanto talento (…) Podría contarles muchas historias de un artista verdaderamente fraterno, sin egoísmos, y querido por todos. Te voy a extrañar querido Omar descansa en paz. Seguimos en los caminos de la vida hasta que nos volvamos a encontrar”, escribió el artista.

La historia tras Los caminos de la vida

Omar Geles escribió la canción en 1992, con la intención de que la interpretara el conjunto colombiano El Binomio de Oro. Sin embargo, la disquera a cargo, Codiscos, consideró que la letra era muy personal para que la cantara alguien que no fuera el mismo Geles.

“Los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida”, versa la canción lanzada en 1996, que aborda las vicisitudes que vive una madre en la crianza de sus hijos.

Se trata, precisamente, de la historia personal del colombiano con su madre Hilda Suárez Castilla y sus hermanos Roberto Geles e Hilda Suárez. “Esa canción la compuse en el año 1992 al recordar las dificultades de la niñez donde ella era nuestra heroína. Esa mujer valiente, trabajadora y capaz que luchó para sacarnos adelante. Nunca pensé que la canción se metiera en el corazón de todos, pero sigue sonando y eso me llena el corazón de alegría y más sabiendo que es para mi vieja Hilda”, dijo Omar Geles en medio de una entrevista con el canal de Youtube Vicsari el año pasado.

“Esa mujer ha sido el motor de mi vida musical y me ha dado tantas cosas y que es el complemento, porque la verdad es que sin la misericordia de Dios yo no estaría aquí”, dijo Omar Geles. “Cuando mi papá se va de la casa hubo momentos muy duros, mi mamá lavaba ropa ajena, a todo el que tuviera para pagar le lavaba la ropa, lo hacía para comer y fueron momentos que sirvieron de plataforma de lanzamiento para soñar”, agregó.

No intentes, No puedo vivir sin ti y Cómo le pago a Dios son algunos de los otros éxitos que compuso el cantante. Por si las moscas (2024) fue el último sencillo de Omar Geles, en conjunto con Luis Jiménez.