Los 100 mejores discos de la historia según Apple Music: domina el hip hop

Es un debate eterno y una aventura que siempre acarrea tanto críticas como aplausos. ¿Cuáles son los mejores discos de todos los tiempos?

Distintos medios se han arrojado a intentar contestar la pregunta, difundiendo rankings que agitan toda clase de pasiones.

Los últimos en realizar el ejercicio es la plataforma de streaming Apple Music, que dio a conocer su propio listado con los 100 mejores discos de la historia de la música.

El ranking fue realizado por el equipo de Apple junto a un panel de artistas, cantautores, productores y expertos. La cantidad de escuchas y reproducciones no fue considerada para armar el listado.

(Casi) adiós a los de siempre

Y esta vez, el conteo está dominado por la música negra y expresiones creativas como el hip hop. Por ejemplo, un título antes emblemático de la cultura rockera, como The dark side of the moon, de Pink Floyd, aparece sólo en el puesto 28. Revolver, de The Beatles asoma en el lugar 21, mientras Pet sounds, de The Beach Boys lo hace un peldaño más abajo, en el 20.

Ambos -otrora dominadores de los primeros lugares en cualquier listado- son superados por piezas como The Chronic, de Dr. Dre (19); 1989, de Taylor Swift (18); 21, de Adele (15) o OK Computer, de Radiohead (12).

REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

¿Una sorpresa? Un verano sin ti, de Bad Bunny, consigue el puesto 76, superando a Like a prayer, de Madonna (77); Goodbye Yellow Brick Road, de Elton John (78), o Horses, de Patti Smith (81).

El top 10 está encabezado por The Miseducation of Lauryn Hill, álbum que con el que debutó en solitario la rapera e intérprete Lauryn Hill en 1998. Michael Jackson, The Beatles, Frank Ocean, Beyoncé y Nirvana también figuran entre los primeros diez puestos.

Estos son los mejores 10 discos de la historia, según Apple Music:

10 - Lemonade, Beyoncé

9 - Nevermind, Nirvana

8 - Back to Black, Amy Winehouse

7 - good kid, m.A.A.d city (Deluxe Version), Kendric Lamar

6 - Songs in the key of life, Stevie Wonder

5 - Blonde, Frank Ocean

4 - Purple Rain, Prince & the Revolution

3 - Abbey Road, The Beatles

2 - Thriller, Michael Jackson

1 - The Miseducation of Lauryn Hill, Lauryn Hill

El ranking completo está aquí.