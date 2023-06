Charly García: el calvario de sus últimos años entre silla de ruedas, quemaduras y desmayos en el escenario.

Por un momento se temió lo peor, pero al parecer una vez más, Charly García salvó de otro rumor sobre su grave condición de salud. Fue el periodista Esteban Trebucq, desde su tribuna en el programa La cruel verdad, de América 24, quien aseguró que Charly “no habla ni camina”. Solo detalló que la información la había obtenido de una fuente que pudo visitar al músico.

Horas después, el medio Perfil detalló que había logrado charlar con gente del entorno de García. Estos desmintieron a Trebucq, pero no ocultaron los problemas de salud que el artista padece desde hace tiempo. Es decir, básicamente, no sumó ningún nuevo achaque. “No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal. Obviamente, no sale mucho, no tiene nada malo. No pasó nada en particular para que se salga decir todo esto”, señalaron.

Charly García llega a su cumpleaños 71 en silla de ruedas

Desde hace algunos años que García tiene problemas de movilidad. Por ello se ha visto en la obligación de desplazarse en silla de ruedas, tal como se vio en la celebración de su cumpleaños 71, en octubre del año pasado. En esa oportunidad, celebró con música en vivo en Bebop Club, un local del barrio de Palermo, con una exclusiva lista de invitados que incluyó a celebridades como Lali Espósito, Palito Ortega y su hija Julieta, León Gieco, Nito Mestre, entre otros.

En esa ocasión, García llegó en silla de ruedas a eso de las 22.00 horas, con una latita de gaseosa en la mano. Si antes lucía un vaso de whisky, los tiempos han cambiado. Tras soplar las velitas, se retiró pasadas las dos de la mañana. “Un año menos”, señaló con su acostumbrado humor.

Los problemas de salud

Lo que han informado medios argentinos, es que Charly García sale muy poco de su departamento. Suele pasar buena parte del día en su habitación donde básicamente mata el tiempo componiendo música y mirando películas. Su pareja, Mecha Iñigo, ha publicado en sus historias de Instagram algunos de esos momentos. “Charly viendo Blondi de Dolores Fonzi”, apuntó el pasado 12 de junio.

No ha pasado mucho tiempo desde que Charly García hizo noticia por algún incidente de salud. En febrero de 2022, mantuvo a la prensa a la expectativa debido a una quemadura en el miembro inferior izquierdo, provocada por un accidente casero, que obligó a someterlo a delicadas curaciones, debido a la complejidad de la lesión. Por ello, estuvo un mes internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento. Solo un mes antes, en enero, había recibido la vacuna de refuerzo del Covid-19.

Las complicaciones de salud han sido cada vez más frecuentes. En 2016, debió ser intervenido de la cadera. Ese año además fue internado a causa de un cuadro de fiebre alta y deshidratación. La cadera le volvió a jugar una desconocida en 2020, cuando una caída en su casa obligó a ser intervenido por un politraumatismo. Como se le prescribió reposo absoluto, debió cancelar varios compromisos, como su anunciada participación en el Cosquín Rock.

Charly García

No era la primera cancelación a causa de un achaque. En 2018 decidió finalizar antes de tiempo una presentación en Rosario, debido a que se sintió mal. La prensa informó que fue un alza de presión. “Terminó el show de Charly, faltaron cuatro temas pero no se sentía bien y preferimos terminarlo”, aseguró el productor de esa cita, José Palazzo.

Antes, en 2011, un preinfarto lo forzó a cancelar un show en Bogotá, y en 2012 se desvaneció en el escenario, durante un recital en el Superdomo Orfeo de la provincia argentina de Córdoba. De inmediato fue trasladado a una clínica. “El director de la clínica, José Sala, dijo que en realidad el artista ingresó al centro médico con un pico de alta tensión arterial”, informó la agencia EFE.

Como sea, entre achaques y visitas al hospital, Charly García ya tendría listo un nuevo álbum. Se llamaría La lógica del escorpión, un poco haciendo referencia a que no tiene lógica alguna. Sería el sucesor de Random (2017), el último álbum que ha lanzado en años. La prensa trasandina, citando a fuentes del entorno del artista, detalla que este estaría casi listo, pero tan solo “faltan algunas cosas para que salga”. Lo mismo que se dijo esta semana. Habrá que esperar.