Los Fabulosos Cadillacs a 30 años de Matador: “No nos cambió la vida, es una canción más de las nuestras”

Un redoble de tambor marca el reconocible arranque de Matador, el hit que Los Fabulosos Cadillacs lanzaron en 1993 como una de las dos canciones inéditas incluidas en el compilatorio Vasos Vacíos, el que logró éxito de ventas en su Argentina natal (la otra fue V Centenario). Pero no se quedó solo allí. El tema, sobre un luchador social que es perseguido hasta rendir la vida por sus ideales, se volvió un ineludible en la discografía del grupo y les ganó un alcance a nivel continental gracias a la alta rotación de su videoclip en MTV Latino.

A 30 años de su lanzamiento, los Cadillacs acaban de lanzar en la plataforma Star + su show Los Fabulosos Cadillacs: Matador 30 años, grabado en el Movistar Arena de Buenos Aires, como parte de las sesiones de Star+ Live. Un hito que los reencontró con el público porteño tras haber girado por varios puntos de latinoamérica, y que incluso les permitió presentarse en el afamado festival estadounidense Coachella, en abril pasado. En estos días, además se alistan para volver a Chile con una presentación agendada para el 14 de julio en la Quinta Vergara.

Pese a que la canción es un innegable hito en la carrera del grupo, su autor, el bajista Flavio Cianciarulo (más conocido como el Sr.Flavio), le detalla a Culto su particular visión con el paso de los años. “Matador es una canción más de las nuestras. Compuse Matador en letra y música, la compuse como una canción más de nuestro repertorio, canción que mágicamente la gente eligió y se apoderó de ella. Que Matador cumpla 30 años, quiere decir que la banda tiene más tiempo y eso nos hace ser muy agradecidos con la vida, que nos concedió hasta hoy poder disfrutar de nuestra música, por tocar para ustedes y tantos países hermanos como ustedes. Es un gran agradecimiento”.

Por supuesto, Cianciarulo no elude el evidente vínculo chileno que tiene el tema, la línea en que se menciona al asesinado cantautor Víctor Jara. “La mención a Víctor Jara estaba del principio”, detalla el músico.

Vicentico en la voz, mientras lo mira el bajista, Sr. Flavio (Flavio Cianciarulo)

¿Cuánto les cambió la vida a los Cadillacs el éxito de Matador?

Me parece que evaluar la carrera de los Cadillacs a partir del éxito de una canción, es un poco injusto. Los Cadillacs tenemos una carrera de tocar, tocar, tocar, hacernos en el escenario, de vincularnos con la gente, con el público, de rockear, de ir moviéndonos por el arte musical como siempre hemos querido hacerlo y la gran felicidad de que la gente ha respondido y nos ha acompañado. Insisto, es un poco banal y superfluo hablar de Matador como un tema que nos cambió la vida. Sí, obviamente nos dio un posicionamiento porque tuvo mucho éxito, pero hay otras, y lo digo modestamente, que también lo han tenido. Los éxitos de las canciones no definen la carrera de una banda. Cuántos artistas hemos visto que tienen una gran éxito y después se sumen en el más tajante olvido. No nos cambió nada, la carrera de los Cadillacs es hermosa porque somos hermanos musicales.

La banda chilena Chancho en piedra se separa. Ud trabajó con ellos como productor en su álbum Desde el batiscafo (2005) ¿qué impresión tenía de ellos como banda?

Y, una gran banda chilena, de excelentes músicos que tenían, y tienen muy claro, lo que querían hacer. Buena gente, para mí fue un gran honor poder trabajar con ellos, conocerlos, hacer la preproducción del disco en Isla Negra. Yo lo acuño como un gran recuerdo, tanto profesional como humano, espero que ellos también lo consideren así, que sea recíproco.

Sr. Flavio, bajista de Los Fabulosos Cadillacs

Hace un tiempo los Cadillacs estuvieron en Coachella, un festival del primer mundo musical ¿cómo fue esa experiencia?

Una experiencia más en nuestra carrera de tantos años. Hay que tener el cuenta que tenemos la suerte de tocar en EE.UU, de hecho ahora vamos de nuevo en septiembre a un festival en el Hollywood Bowl y otras ciudades, pero hay que tener en cuenta que nosotros y la mayoría de las bandas de rock latino tocamos precisamente para público latino, inmigrantes o nacidos en EE.UU, que esto es buenísimo, pero el Coachella tiene una característica que es diferente a lo que siempre hemoos ido a tocar, que es un festival eminentemente gringo, por lo que para nosotros haber participado como banda latinoamericana de rock, fue un gran honor.

Y por el hecho de ser un festival eminentemente “gringo” y de gran magnitud ¿hubo algo que le sorprendiera que no hubiese visto en otros eventos?

El ser eminentemente gringo, como lo dices en la pregunta, eso lo hace ser diferente al criterio de festivales que siempre hemos concurrido o las fechas de conciertos que solemos realizar en los EE.UU. Se toca mucho en EE.UU, pero recordemos que hay un gran público latino, ahora está la cultura latina, lo que lo hace un público enorme. Por ende la característica inusual de Coachella es que es eminentemente gringo, para nosotros era u lindo desafío, e interesante, pero qué mejor que tocar para todo el planeta sin diferenciar quién es latino y quién no lo es. Que nos escuchase gente que tal vez no nos había visto nunca en vivo, era muy atractivo para nosotros.

Los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo de Ciudad de México

Los Cadillacs llevan una larga trayectoria, entre idas y venidas. A su juicio ¿cuál es la clave para mantenerse en activo como grupo humano?

Es una pregunta que tengo la chance de decir que no sé contestar. Pero eso está y ocurre. Nos llevamos bien, nos queremos, gozamos cuando estamos en la sala de ensayo preparando los conciertos, gozamos cuando estamos tocando. Más de alguna vez me preguntan ‘¿y no te cansa tocar las mismas canciones?’ la verdad que no, nos encanta y nos gusta cada vez más. Modestia aparte, producto de la experiencia y de todos estos factores de buena ventura de esta bien entre nosotros, como siempre lo hemos estad, hace que la banda esté sonando mejor que nunca. No quiero sonar pedante, pero eso se siente, eso suena, se transmite a la gente y ese feedback vuelve a nosotros. No sé contestarlo y me encanta, eso ocurre, es como que te pregunten ¿por qué estás enamorado de tu pareja? no sé, pero me encanta. Esto es más mágico y no responde a algo raiconal, pero puedo decir que la vida nos ha otorgado esto, el poder estar bien entre nosotros y poder seguir disfrutando a estas alturas de nuestras vidas.

Los Fabulosos Cadillcas se presentará en Chile el próximo 14 de julio en la Quinta Vergara de Viña del Mar. Las entradas están disponibles vía Puntoticket. “Podemos esperar un concierto de una banda con muchísima experiencia, porque cuando llega a una instancia así, es algo que da unos resultados hermosos y hacerles pasar un buen momento musical a la gente tal como lo pasamos nosotros con el público chileno”.