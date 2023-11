¿Quién gobernaría en Marte? ¿Aplicarían las leyes de la Tierra?: las nuevas preguntas que arroja la serie For All Mankind

Según la línea temporal alternativa que plantea el guión, Al Gore derrotó a George W. Bush en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del año 2000 y ha forjado una sólida alianza con el líder soviético de la época.

La unión entre ambos países es tan estrecha que el político demócrata se anima a decretar el fin de la Guerra Fría. “Aquellos que alguna vez fueron nuestros enemigos se han convertido en nuestros amigos. Y tenemos ante nosotros una nueva era de paz y prosperidad”, anuncia, junto con remarcar que la buena relación entre su país y la URSS aplica “tanto en la Tierra como en Marte”.

En su cuarta temporada, que llega a la plataforma Apple TV+ este viernes 10, For all Mankind ocupa ese recurso ficticio para introducir un nuevo escenario para la humanidad. El objetivo ya no es ganar la carrera especial –en la serie la Unión Soviética puso al primer hombre en la Luna en 1969–, sino que trabajar en conjunto en un programa espacial cuyo principal fin es la captura y extracción de asteroides ricos en minerales.

Los cambios en el planeta rojo desempeñan un rol fundamental en esos avances. Si en el tercer ciclo llegaron las primeras personas a Marte, en los nuevos episodios se muestra una base habitada por personas de diferentes nacionalidades y profesiones. Happy Valley, como se llama el asentamiento, ahora es ocupado por 273 individuos que recién están aprendiendo a convivir entre ellos.

“Para mí una de las cosas más emocionantes de esta temporada es que es la primera vez que vemos a civiles viajando al espacio. Veremos cómo se introduce a la población civil en Marte, cómo interactúan con los científicos y los astronautas, y cómo afectará eso la vida en Marte y el mundo. Esa es una dinámica realmente interesante”, explica a Culto la productora Maril Davis.

Ronald D. Moore, cocreador de la serie, señala que fue algo natural imaginar esa progresión dramática después de que los primeros hombres aterrizaran en ese planeta en el anterior ciclo. “Las primeras personas que llegaron a Marte lucharon para sobrevivir, pero una vez que tienen éxito, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo sería su primera gran base? Luego de los pioneros, comenzaron a traer a personas para que trabajaran allí, porque había más empleos que simplemente salir y explorar el espacio. Estábamos interesados en ver cómo se desarrollarían diferentes clases y qué sucedería con las tensiones sociales en una base marciana. Ellos están muy lejos de la Tierra y todos dependen unos de otros, pero tienen diferentes objetivos”.

La base en ese planeta es controlada por un grupo de países en conjunto con la corporación Helios, un vínculo cuya armonía tiene fecha de caducidad. “Es un emparejamiento incómodo forzar a estas naciones a establecer un tipo de asociación con esta única organización privada”, opina Moore.

A partir de esa lógica, surgen una batería de interrogantes que los realizadores deseaban plantear. “A medida que nos adentramos más en el universo y comenzamos a establecer asentamientos permanentes en la Luna, en Marte o en cualquier otro lugar, ¿cuál es la autoridad gobernante? ¿Quién va a poner las reglas allí? ¿Se aplican las leyes de la Tierra a Marte? ¿Ellos necesitan un tipo de estructura separada? Es una especie de terra incognita, un mundo desconocido al que nadie se ha enfrentado todavía. Fue divertido explorar eso en una serie de televisión y ver cuáles serían los problemas prácticos”, sostiene el cocreador.

Aunque la historia ha avanzado más de tres décadas desde su inicio, su protagonista continúa siendo el astronauta Ed Baldwin, a quien sigue encarnando Joel Kinnaman. “Su cuerpo ha pasado por muchas cosas, y creo que él hizo un trabajo realmente increíble esta temporada, mostrando no sólo lo que hemos hecho con la prótesis y el maquillaje, sino que también con su cuerpo y su interpretación física, que creo que realmente lo logra”, expresa Davis.

¿Hasta dónde llegará la historia alternativa de For all Mankind? Ronald D. Moore detalla que imaginaron un arco de siete temporadas sujeto a cambios. “Nosotros decimos que puede que no tenga que ser así, podría ser más, podría ser menos, veamos cómo se desarrollan las cosas. Y creo que esa sigue siendo nuestra actitud. Nos concentramos en una temporada a la vez”.