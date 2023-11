Paolo Giordano, escritor italiano: “En los últimos años, pareciera que siempre hay una posibilidad de fin del mundo”

Un periodista interesado en los temas de ciencia va a París rumbo a una conferencia sobre el cambio climático, esto en 2015, días después de los atentados yihadistas. Su ánimo no es el mejor porque también pasa por un momento complejo en la relación que tiene con Lorenza, su compañera. Así parte Tasmania, la nueva novela del escritor italiano Paolo Giordano (41) publicada vía Tusquets.

El autor de la aclamada La soledad de los números primos (2008) regresa con esta novela que, como dice en una rueda de prensa a la que asistió Culto, fue similar a escribir una novela histórica. “Aunque estaba hablando de eventos muy cercanos temporalmente la impresión es que las versiones de nosotros de aquellos años estaban muy lejanas. Entonces, utilicé todos los archivos que tenía a disposición, y el archivo principal es el teléfono. Nuestros teléfonos contienen una cantidad de fotos, conversaciones, información, notas, videos, redes sociales que por primera vez empecé a utilizar como una especie de borrador de ese pasado reciente”.

El protagonista como decíamos, vive momentos complejos en el amor. “En medio de todos los conflictos, como las crisis climáticas, lo que nos atormenta por las noches son cosas cercanas, como el amor, si va bien, si va mal, si no lo tenemos, los hijos, los padres, la salud de nuestros queridos, el sexo, son todas cosas que forman nuestras vidas de seres humanos y son temas universales en la literatura. En Tasmania, me planteaba la pregunta sobre qué relación había entre esta vida íntima, que sigue existiendo, y este mundo alrededor que se ha hecho cada vez más presente en nuestros días”.

Crédito: Ivan Giménez.

“Hay una relación entre la esperanza y el amor -agrega-. Son dos cosas que parecen diferentes pero que están muy vinculadas entre ellas. La posibilidad de dedicarse totalmente al amor, es un privilegio que hoy vemos amenazado de alguna manera”.

También la religión aparece en la novela, en la persona de un cura que encuentra la felicidad de una manera particular. “Más que la religión, tendría que decir la fe -dice Giordano-. Con la religión estamos viendo que puede ser una fuente de grandes malentendidos o de conflictos. Simplemente, los años del terrorismo -de los que hablo en Tasmania- fueron años en que Europa se hablaba mucho de un nuevo conflicto entre religiones. Yo crecí en una familia laica, para nada religiosa, estudié Física en un contexto en que sobre todo era ateo. Sin embargo, cada vez más he ido buscando el contacto con algunas formas o personas que se dedicaban a la fe”.

“En Tasmania, el cura atraviesa una crisis personal. Su recorrido es uno de los más difíciles de definir pero creo que al final es el recorrido de una persona que sí creía tener una fe muy abstracta, una fe en Dios pero a través del enamoramiento descubre una fe más específica en Cristo. Es un recorrido que se lo he visto en otras personas, que no he entendido del todo, pero que me ha fascinado”.

Por ello, la novela tiene un recorrido particular. Del pesimismo al optimismo. “Me interesaba mucho que desde principio, esta sensación que tenemos de amenaza, crisis, de todas maneras hubiera una manera de tomarle el pelo a nuestro tiempo. En los últimos años, pareciera que siempre hay una posibilidad de fin del mundo, pero si no lo hay, por un momento, encontramos una manera de pensar en una amenaza. Este razonamiento pesimista y de desastre se ha transformado en una música de fondo y tenemos que enfrentarlo de manera diferente, pero también con la posibilidad de darle la vuelta y tomarle el pelo”.

“Quizás hay que poner todas estas crisis en perspectiva. Es curioso cómo la esperanza funciona en este libro, lo digo con la máxima sinceridad, entre todos los libros que he escrito Tasmania es el que tiene más crisis, pero también más esperanza. Hay un esfuerzo explícito en la búsqueda de intentar construir algo de esperanza”.

¿Qué fue lo más complejo de la escritura? “No fue tanto volver a encontrar una historia llamativa, más bien, lo complejo es entender el por qué tiene sentido escribir una novela, por lo menos esta es mi pregunta en el tiempo presente. A menudo, funciona como un refugio, la búsqueda de huir a una Tasmania alejada y para mí escribir novelas es lo contrario. Es una manera para estar cada vez más cerca de la realidad. Mi respuesta a este sentido cada vez más fuerte de falta de realidad es que la novela tiene que ser un medio que nos haga entender qué es lo real, es decir, inventando. Para mí, siempre ha sido el punto en cualquier parte de la historia”.

Tasmania se encuentra disponible en las librerías del país.