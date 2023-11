The Beatles estrena cortometraje de su nueva canción: puedes verlo aquí

The Beatles está de vuelta. Tal cual se lee.

La banda más grande de todos los tiempos lanzará este jueves 2 de noviembre lo que se ha anunciado como su “última” canción: Now and then, una composición rescatada de las grabaciones caseras que John Lennon hizo en Nueva York a fines de los 70, trabajada de manera inconclusa por los sobrevivientes 20 años después y culminada en 2022 por Paul McCartney y Ringo Starr.

Todo además gracias al apoyo de Inteligencia Artificial, que “limpió” todo el ruido y la distorsión del demo original.

REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Como previa, el conjunto ha estrenado un mini documental de cómo fue el proceso de trabajo de Now and then, desde los años 90 -para el proyecto Anthology- hasta hoy.

En él también ha participado Sean Ono Lennon y el director Peter Jackson.

Puedes verlo aquí: