Lollapalooza 2024 según su director: “Que tengamos alcohol para los mayores de edad es un punto positivo”

“Bienvenido a la experiencia Lollapalooza”, era la recepción al ingresar al recinto de Fixona habilitado para la presentación del cartel 2024 del Festival, que por tercer año se realizará en el Parque Bicentenario de Cerrillos, entre el 15, 16 y 17 de marzo. La experiencia estaba concentrada en una amplia sala. Allí se habilitaron proyecciones para recrear una sensación inmersiva. Pasaron tomas de shows, declaraciones del fundador, Perry Farrell, y por supuesto el line up del evento, presentado por el director, Sebastián de la Barra, y el productor Jorge Merino.

En su línea principal, el cartel concentra a nombres como Blink 182 (los primeros confirmados luego de su bajada para la edición 2023); la banda Arcade Fire que regresa al evento con un homenaje a su álbum debut, Funeral, que cumple 20 años; el cantante Sam Smith; el colombiano Feid; y los estadounidenses Limp Bizkit, banda clave en la oleada del Nu Metal de fines de los 90′ y comienzos del nuevo mileno. Precisamente estos fueron de los últimos en sumarse. “Lo veníamos persiguiendo hace un rato y hasta que convencimos a Fred [Durst] y compañía de sumarse al cartel. Nunca es fácil cerrar en un mundo tan globalizado donde cada vez hay más festivales, cada vez hay más oportunidades para que los artistas toquen en todos los continentes. Pero Lollapalooza, por su historia y lo que representa, tiene el alma para convocar a mánagers y artistas. Sin duda que el mercado sudamericano es un mercado súper efervescente. Todo el mundo, todos los artistas hablan de que los mejores públicos están acá en Chile, Argentina, Brasil”, cuenta De la Barra a Culto.

Sebastián de la Barra, director de Lollapalooza Chile y socio fundador de la productora Lotus.

Este año el cartel pareciera concentrar en los headliners a números de público más adulto, a diferencia por ejemplo, de los último dos con mucha presencia de música urbana, en especial chilenos. ¿Fue un giro planeado o se fue dando?

A ver, todos los años tratamos de balancear el cartel y pasan distintas cosas. El cartel todos los años tiene rock, tiene electrónica, tiene urbano, tiene pop, tiene algo de reggae, algo de hip hop. El cartel siempre es ecléctico y en un 2024, donde la música urbana es importante, no queríamos que se comiera el line up, porque Lolla es diverso y tiene que ser fiel siempre a su esencia también, que es el rock, sobre todo en Sudamérica. Te puedo decir que empujamos mucho en Chile por Limp Bizkit, como un artista importante, que Arcade Fire retorna con los 20 años del Funeral, además de sus hits. Pero Lolla es diversidad, mucha gente podrá decir ¿quién es SZA?, esperen unos meses y van a ver cómo va a ir apareciendo en los carteles de las grandes festivales del mundo. Lolla también trae vanguardia, a la actualidad. Feid es actualidad también, en el mundo del pop más latino. Sam Smith, obviamente, un artista que le habla a la comunidad LGTBI, y que de alguna manera es transversal y amplía un poquito más esta diversidad de cartel, hablando solo de headliners. Pero Hozier es otro artista que también va a tener una presencia muy fuerte en festivales en Norteamérica el próximo año. Viene creciendo, tiene grandes temas también. The Offspring, ni hablar, una banda super conocida. En el caso de Chencho Corleone, si tú ves los números que tienen en Chile es un artista brutalmente grande también.

Pero en el festival es notoria la presencia de la audiencia más joven....

Nosotros hacemos una encuesta todos los años y te das cuenta que es muy fuerte la presencia de gente muy joven, como también la gente entre los 20 y los 30 años. Por lo tanto, yo creo que el cartel apunta a esa diversidad. Si eres joven, hay muchas bandas para ellos también; toda la electrónica, todo lo urbano. Insisto, tener a SZA, tener a Feid es para un público más joven también. Y para cuando les toque ver a The Offspring, Blink 182 o Limp Bizkit, igual se agradece también conocer un poquito de la historia musical que hemos recorrido los que tenemos un poquito más de años. Pero hay mucha música nueva en las últimas líneas del cartel. Muchos grupos muy potentes, que son los nuevos artistas que más adelante van a ser headliners. Esos artistas les hablan mucho al público joven también.

Un detalle que llamó la atención sobre el cartel, sobre todo entre los usuarios de RRSS, es que en el Lolla de Brasil y en el Estéreo Picnic de Colombia está Paramore. ¿Por qué no están en el Lolla de Chile?

La verdad que Paramore nunca fue una opción y fue en un momento en las últimas semanas, donde con Colombia y con Argentina, tomamos la decisión de ir por Feid, entre todas las opciones que teníamos. La idea es marcar un precedente de que Lollapalooza, no en Brasil, pero sí en Chile y Argentina, podía tener un artista latino por primera vez cerrando uno de los días. Sentimos que también es algo que le hacía falta al Festival. Y si bien Paramore hablaba muy bien con Blink, con The Offspring, con Limp Bizkit, de alguna forma estaba como en ese mundo. Además estuvo recientemente en el Arena. Nos hubiese encantado tenerlos, sin duda, pero había que elegir.

Se anunció también que se extiende el horario de los shows y se volverá a cerrar hacia las 23.30 como se hacía antes ¿por qué esa decisión?

El festival siempre cerraba a las 23.30 de la noche, pero por un tema de permisos, pandemias, de adaptación al nuevo venue, etcétera, fuimos de a poco. Entonces tomamos la decisión de volver a lo regular y normal del festival, entregar una hora más de noche para que los shows de todos los escenarios, aprovechen de tener más luces, más pantallas. Históricamente, siempre cierra el escenario principal. Hay dos, el escenario Costanera y el Banco de Chile, son del mismo tamaño y tienen la misma producción, la misma técnica. Después del cierre del Costanera, en que cerrará cada día un headliner, vamos a tener un número sorpresa que no podemos decir todavía. Entre el viernes y el sábado cerrará un día un artista electrónico y otro día, un artista urbano. Eso también te permite que el público salga escalonadamente, porque el que se quiere ir después de ver a Blink, por ejemplo, se puede ir más tranquilo y se le hace más fácil la salida al metro. Y los que se quieren quedar a escuchar a este artista de cierre, van a encontrar a un número que tiene todo el look de headliner en la puesta en escena.

Antes de anunciarse el cartel, circularon varios rumores. Entre estos, que podían estar Bad Bunny y Pearl Jam. ¿Fueron opción o negociaron con ellos?

No, con ninguno.

Con Beer Garden y Metro extendido

Además del cartel, la edición 2024 contará con varias novedades concentradas en la experiencia. Se ampliaron las zonas de sombras, a consideración que la gran explanada del parque Cerrillos no cuenta con árboles. El escenario Alternative Stage contará con un pabellón propio de 1.600 mts2 de sombra, además de más espacios de descanso y sombra, barras de bebidas, food trucks y baños tráiler. Otra medida importante, es que se extiende el horario del servicio de Metro hasta la 01.30 de la madrugada.

“Este año ya se logró extender un poquito más -apunta De la Barra-. Y la verdad que en esta alianza que tenemos con Metro, que sin duda es un partner estratégico al Festival, logramos un acuerdo para extender un poquito más el horario y terminar a la una y media de la mañana. Sentimos que le agrega más valor para la tranquilidad de los que están hasta el último concierto y que se quieren quedar unos minutos tranquilos también y no salir con todo el mundo. Creo que en ese sentido, esta extensión habla de una visión que tenemos de ojalá, como ciudad, en el futuro tener Metro como en otras capitales del mundo, que funcionan hasta las tres o cuatro de la mañana o toda la noche, incluso. Sería el mundo ideal, pero entendiendo la dinámica actual de la ciudad de Santiago, encontramos un buen upgrade tenerlo hasta la una y media”.

Lollapalooza Chile

En la edición 2024 también debutan dos áreas de Beer Garden, al que podrán acceder solo los mayores de edad con cualquier tipo de ticket. “Dentro de la experiencia en un festival, y esto siempre lo han hecho los extranjeros que viven en Chile, que tengamos alcohol para todo público, para mayores de edad, obviamente, es un punto súper positivo. Porque siempre hay un mercado negro de contrabando que estamos fiscalizando en terreno. Y por otro lado, también hay gente que se juntan a tomar temprano, antes de las 12, lo que tampoco es normal, no está bien. Entonces creemos que es mucho mejor que sea algo que esté al alcance de todo el mundo y que sea parte de la experiencia. Todas estas cosas, el horario del metro, la distribución de los baños, los puntos de hidratación de agua gratis, las sombras, son elementos que le suman a la experiencia en un parque joven que tiene pocos árboles. También queremos revisar suelos, minimizar un poquito el polvo, estamos trabajando en todas las aristas de la experiencia para que finalmente sea un poco mejor”.

Para 2024 se anuncia una mejor experiencia de sonido. En la edición de este año hubo reclamos durante el show de Billie Eilish porque no se escuchaba bien. Hace un tiempo nos comentaba que estaban considerando invertir en más cajas de sonido. ¿Por ahí fue esta mejora?

Sí, justamente. La realidad es que nosotros no controlamos el volumen del PA central de las torres de sonido, lo controla el ingeniero de sonido de un headliner. Dicho esto, para justamente minimizar que pase lo que pasó en Billy Eilish, en que el ingeniero encuentra que ese es el sonido perfecto para su artista, vamos a poner más torres de delay, cosa que la gente que esté más atrás tenga un sonido más homogéneo desde todos lados.

Este año en la zona de prensa hubo muchas dificultades para acceder a internet, también hubo quejas de gente al momento de hacer las compras ¿cómo se va a abordar en la edición 2024?

Para este tercer año en Cerrillos ya estamos trabajando en un plan distinto. Siempre es un desafío grande por la cantidad de público, y si bien ponemos antenas repetidoras de distintas empresas, hay que seguir trabajando para poder resolver eso de mejor forma para la gente. Hubo cambio de proveedor, ahí estamos haciendo los ajustes necesarios para que trabaje eso bien.