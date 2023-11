La peregrinación de las “swifties” chilenas para ver a Taylor Swift en Argentina

Un mes de trabajo le llevó a Catalina González (33) acondicionar un viejo blazer que ocupaba espacio en su armario, para transformarlo en un Karma jacket. Se trata de su propia réplica de la chaqueta que viste Taylor Swift cuando canta la canción del mismo nombre, que suele cerrar los multitudinarios shows de The Eras Tour, el mismo que pasará por Sudamérica en noviembre con presentaciones en Brasil y Argentina. “Es una chaqueta con flecos. Compré una guirnalda de flecos en AliExpress y los fui cosiendo a mano, uno a uno”, cuenta. Y no terminó allí. La chaqueta la complementa con un body negro que también intervino. “Le puse mostacillas, las fui pegando una a una”.

La chaqueta y el body marcan el outfit que Catalina vestirá para el show de Taylor el 11 de noviembre en el Estadio Monumental de River. No será el único. Tiene otra entrada para ver a su ídola en el show del día 10, en la misma cancha, y para el que prepara un outfit diferente. Si el look de la Karma Jacket responde al período del álbum Midnights (2022), para la otra noche, Catalina escogió tributar el look de Taylor en el álbum Reputation (2017), marcado por el animal print. “Ahí me compré unas panties como de serpiente, porque todo es como de serpiente. Me compré el anillo como de serpiente que usa ella. Aunque este fue como más hechizo, más improvisado, porque es más fácil, pero al otro outfit le dediqué más tiempo”.

Taylor Swift luciendo la "Karma jacket"

Como Catalina, son varias las fans chilenas que cruzarán la cordillera de los Andes para ver alguno de los tres shows de Taylor Swift en Argentina, entre el 9 y el 11 de noviembre. Es la única alternativa que les quedó ante la negativa de la cantante de traer su Eras Tour hasta Chile y acotar su viaje por la región solo a los dos mercados más grandes. Un fenómeno que se ha ido consolidando a nivel global con un espectáculo que va en camino a convertirse en uno de los más lucrativos de la historia. El Washington Post estimaba a comienzos de octubre que Swift ganará hasta 4.100 millones de dólares.

Según datos de Forbes, la cantante es la primera artista que entra en su listado de multimillonarios, únicamente gracias a las ganancias de sus actuaciones y el valor de su discografía. Su patrimonio se calcula en alrededor de 1.100 millones de dólares. Esta temporada, además de la gira mundial The Eras Tour, que celebra su trayectoria (de allí la idea de las “eras”), ha estado en boga gracias a la película sobre el concierto que en los cines chilenos ya entra en su último fin de semana con funciones agotadas, incluso con fans haciendo filas a la espera de la apertura de los complejos.

Unas “swifties” en Buenos Aires

Aunque cuenta con una fiel fanaticada, las autodenominadas “swifties”, una de las claves para el éxito de Swift es que logró salir del nicho de cantante adolescente al que asociaba en sus comienzos. Javiera (22) es una estudiante de ingeniería civil industrial de la Universidad Católica de Valparaiso, que en 2020, junto a otras dos chicas levantaron el Fan Club oficial chileno de la cantante, que actualmente cuenta con 7 integrantes. “Partimos justo antes de la pandemia. Sentíamos que Taylor Swift no tenía como mucho alcance en Chile, como que antes no se veía para nada. Lo quisimos partir para que hubiera cercanía entre las pocas personas que éramos fans de ella en Chile”. Y por cierto, ya tiene su ticket para ir al concierto del día 9.

La diseñadora gráfica Malleryng Muñoz (27) es también una integrante del Fan Club y mira en perspectiva como ha ido creciendo el fenómeno de Taylor Swift. “Antes, cuando una escuchaba a Taylor te decían ¿te gusta eso? porque todos pensaban que era como muy chica Disney. Siempre se quedan las cosas que fueron más populares en ese entonces. Pero desde Folklore (2020) y Evermore (2020), hubo gente que la escuchó y desde ahí se volvió más mainstream, porque llegó a géneros diferentes”.

Malleryng ya tiene su entrada para ver a Taylor Swfit en la Platea San Martín baja en el show del día 11. Pero, como otras fans, decidió viajar con anticipación para abaratar los costos y usar días de vacaciones. “Yo decidí irme antes, el 5, porque ahí estaban más baratos los pasajes en avión. En la misma fecha de los conciertos estaban demasiado caros”. En total, dice que gastó $250.000 en los pasajes, ida y vuelta. También prepara un outift especial para la ocasión, aunque fue más práctica y simplemente se dio una vuelta por Ali Express. “Me compré un vestido como los que usaba Taylor en la era de Speak Now y algunos accesorios relacionados con eso”.

Una situación similar debió ponderar Fiorella Aste (30). Viajará junto a un grupo de amigas para el show del día 11 en Platea Belgrano Media. “Con mis amigas tenemos altas expectativas de ese día, ya que según los rumores van haber anuncios importantes, como por ejemplo, la fecha para el rerecording de Reputation”, cuenta.

Pero el asunto de los pasajes fue algo a lo que dedicó mucha atención. “Una vez que tuvimos entradas en mano empezamos a ver que a cada minuto que pasaba los precios de los pasajes subían y subían. Nos preocupamos bastante. Así que vimos una opción con la aerolínea KML y eso costó ida y vuelta unos 320 mil pesos chilenos. Es un pasaje de ida el viernes 10 y vuelta el martes 14″. No recurrió a días de vacaciones por lo que el lunes y martes va a teletrabajar.

El ingenio no falta a la hora de buscar alternativas para viajar. Catalina González notó que los precios de los pasajes iban al alza, así que se organizó y aprovechará de quedarse seis días en la capital trasandina, a la que viajará junto a un grupo de amigas. Como es dentista y atiende particular, no tuvo mayor problema para despejar su agenda. “El pasaje estaba un poco más barato si me iba un par de días antes y me volvía un par de días después. Y aparte que no conozco Buenos Aires, entonces para aprovechar el viaje”, cuenta.

Taylor Swift

En su caso, la ruta tendrá dos estaciones. “Yo vivo en Punta Arenas y me voy a Río Gallegos, una ciudad de Argentina, que está como a tres horas en auto. Desde Río Gallegos me voy en avión a Buenos Aires, porque el pasaje era considerablemente más barato que hacer la ruta Punta Arenas-Santiago-Buenos Aires. Convenía mucho porque mi pasaje, ida y vuelta entre Gallegos y Buenos Aires, me salió 127.000 pesos chilenos. Muy económico, porque tengo amigas que compraron Santiago-Buenos Aires, por $300-$400.000 pesos”.

Una alternativa similar es la que tomó Fernanda Marín (34). Fan de la cantante desde la adolescencia (”nací en el 89′, igual que ella”, apunta), viajará al concierto del día 9 junto a un grupo de seis personas, que incluye a su hermana, una prima y tres amigas. “Cuando salieron las entradas, y durante mucho tiempo, los pasajes de avión subieron mucho. Estaban muy caros, casi como al valor de ir a Europa. Entonces se nos ocurrió tomar un bus a Mendoza y de Mendoza, vamos en avión a Buenos Aires. Al final, todo el viaje, entre bus y avión nos salió como $130.000 a cada una”, cuenta. Para aprovechar el periplo, optó por tomarse una semana de vacaciones en su trabajo. Y por supuesto, ya tiene un outift preparado para la ocasión. “Yo voy por la era de Reputation, me compré una polera negra con brillitos. También tengo unos aros como de serpiente que me encargué de Shane, para hacerme toda la onda”.

Las viajeras también debieron despejar el asunto del alojamiento. “Cuando compramos la entrada, compramos al tiro el pasaje y dejamos listo el alojamiento. No había muchas opciones, porque estaba todo agotándose muy rápido”, cuenta Catalina González. En su caso, encontró un departamento en la zona de Palermo por $35.000 el día, en la plataforma Airbnb. Una opción similar fue la que miró Malleryng. “En mi caso, yo voy con una persona más, así que pedimos un departamento que me sale como 600 dólares por los días en que voy a estar.

Por su lado, Fernanda Marín también optó por Aibnb. “No nos costó encontrar, reservamos más menos como hace un mes y medio. Nos salió 100.000 a cada una. La idea es aprovechar que está tan barato Buenos Aires, era muy fome ir y volver. Aparte que como son tres conciertos, imagino que va a estar como toda la onda del ambiente sobre Taylor Swift viviéndose allá”.

Fiorella Aste recurrió a la misma alternativa junto a sus amigas. “Empezamos a buscar alojamiento y vimos que los Airbnb estaban muy baratos. Así que elegimos esa opción con dos amigas más. Nos fijamos que estuviéramos bien ubicadas y en un sector entretenido para estar esos días. Por una estadía de cinco días pagamos $109.000 cada una”.

Las entrevistadas coinciden en que esperan un viaje inolvidable, no solo por el hecho de que todas verán en vivo por primera vez a Taylor Swift, sino por la experiencia compartida. “Para mí este concierto significa muchas cosas, pero lo resumiré en dos -apunta Fiorella-. La primera, lo veo como una oportunidad única de conocer a una artista que vengo siguiendo desde que tengo unos 14 años, entonces realmente va a ser un sueño poder verla al fin en vivo. Y segundo, poder compartirlo con amigas y que tienen el mismo fanatismo por ella, creo que va a ser un recuerdo que jamás olvidaré”.