“No he superado a la TENS y voy a superar el Festival”: la aplaudida rutina de Diego Urrutia en la Teletón donde recordó su paso por Viña

Diego Urrutia fue parte de los números que se presentaron en el Teatro Teletón durante la madrugada de este sábado. El comediante comenzó su rutina recordando su exitoso, pero inesperado paso por el Festival de Viña 2023. “Me invitaron cinco días antes en reemplazo de otro comediante” dijo.

“Nadie me tenía fe. Fui igual al Festival con valentía, fui y me gané todos los premios y ahora toda la gente en la calle me dice ‘compadre, siempre te tuve fe’”, continuó el comediante.

“Qué locura haber sido reemplazo de otra persona porque más encima lo hice bien, entonces siento que soy el reemplazo de todo Chile” mencionó. “¿Cacharon que agosto hubo cambio de gabinete? El presidente me llamó a mí po”, bromeó.

En su comentada rutina también relató sobre su día posterior al Festival de Viña y fue sorprendido por los medios de comunicación llegando por la mañana al hotel: “Mi primera aparición en televisión: Festival de Viña. La segunda: curao como huasca”.

Diego Urrutia además tuvo un especial invitado en su show. “A propósito del Festival de Viña (...) yo hice una canción chilena y me acompañó una persona que yo no conocía y que hoy me está acompañado. Y de hecho, me gustaría que esa persona subiera al escenario”. Fue ahí cuando repasó la participación de Andrés, el hombre encargado del lenguaje de señas durante su presentación en la Quinta Vergara.

Ambos volvieron a interpretar reggaetón, esta vez en el escenario del Teatro Teletón: “Mira, yo no sé nada de lengua de señas, pero viéndolo me quedó claro todo (...) Andrés, tienes un flow cabrón” dijo el comediante.