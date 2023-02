De reggeatón a redes sociales: Diego Urrutia arrasa en Viña con su humor en modo juvenil

“Es aguerrido y yo no tengo dudas”, decía de él la animadora María Luisa Godoy. “Se atrevió a dar este paso”, complementó Martín Cárcamo. Claro, hablaban del debut absoluto del temuquense Diego Urrutia (28) en el Festival de Viña 2023. Tras la euforia que dejó el paso de Tini, el comediante tenía la siempre difícil misión de hacer reír al Monstruo, en una versión Centennial. Aunque en la previa, al ser nombrado en la Quinta recibió muchos aplausos, lo que auguraba que tendría una buena presentación.

Y la ovación fue tremenda a su ingreso a la Quinta, al ritmo de reggeatón. A merced de su estilo rápido empezó de inmediato a contar cosas cortas, como si fuera un Reel de Instagram o un video de TikTok. Y por supuesto, bromeó con su invitación al festival. “Me llamaron hace una semana...¡una semana!”, y festinó: “Viene con el mínimo más un viático”; riéndose de una difícil situación que vivió la organización. Llamado de emergencia, como Daddy Yankee.

Foto: Dedvi Missene.

Tiktoker, vestido en la Quinta como un joven de su edad, con un polerón y jeans, fue recomendado a la organización por Luis Slimming (quien fue sondeado como alternativa, además de Ignacio Socías y Felipe Parra) en el momento en que se buscaba a contrarreloj un reemplazante del actor Daniel Alcaíno quien declinó presentarse en la Quinta Vergara con su personaje Yerko Puchento, argumentando que la organización no respetó su condición de presentarse con un público adulto, ante el cambio de aristas del día lunes 20, que agendó a las trasandinas Tini y Emilia debido a la bajada de Maná. Esto hizo que fuera de los últimos números confirmados. Incluso a la pasada dijo: “Gracias Yerko Puchento”.

Pero volvamos a su show. A propósito del público Centennial preguntó: “¿Todavía toman vodka con jugo de naranja?”, seguido de clásico “¿Quiénes son veinteañeros?”. Y en su rutina se presentó, y por supuesto dejó el dato de su cuenta de TikTok, que es la plataforma donde se hizo célebre. Bromas al respecto también estuvieron presentes. “Hago videos en redes sociales y todos los bailes son iguales”. Si antes Coco Legrand se reía del consumismo de los chilenos, en pleno siglo XXI el humor es sobre los comentarios en redes: “Mi abuelita se las bailó todas XD”, “Esperanding”. Además de las clásicas poses en Instagram “en cerros o parques Nacionales”, “y mis amigos en la punta del cerro con una bicicleta al hombro”.

Foto: Dedvi Missene.

También tuvo palabras para su natal Temuco y el sur. “Les tiraron merkén a los pacos, como si en Chillán les hubiesen lanzado longanizas”, y planteó una muy millenial “lacrimógena vegana”. Y lo llevó más allá preguntando al público “¿Ustedes creen que tengo acento sureño?”, y por supuesto, en un neoclásico de estos tiempos, se río de la gente que vive en Ñuñoa. Aunque también se burló de la jerga institucional de Carabineros, haciendo referencia a su profesión de periodista, sin haber ejercido. “Un periodista tiene que ser serio, en cambio yo me cago de la risa a cada rato”, y citó, por supuesto virales de los últimos años, como el “Yo no ví nada, pero de que estuvo bueno...” (célebre desde el estallido). Humor desde las redes sociales.

También hubo referencias pop. Pasaron Master Chef, Protagonistas de la fama, Diego Maradona, Lionel Messi, la Doctora Polo (hizo una hilarante imitación del programa), el reggeatón (”Le pondría a mis hijos Wisin y Yandel”) y hasta Gerard Piqué y Tonka Tomicic, dos famosillos que terminaron relaciones hace poco.

Foto: Dedvi Missene.

Es que el amor, en clave Centennial, no estuvo ajeno. Contó de su relación con una TENS. “Me fue infiel y adivina qué hice yo, la perdoné...después me cagó de nuevo, y adivina qué hice yo, la perdoné de nuevo, y luego ella me pateó”, jugando la carta del loser que genera adhesión inmediata. Y por supuesto, fue bloqueada en sus redes sociales. “Hasta un delincuente me haría menos daño que ella”; dijo. “En 7 años no me agarré a nadie”. Acá agarró uno de sus temas favoritos y sus videos de TikTok: los ex pololos. Humor desde las redes sociales. Además bromeó con la pandemia. “Me gustaba el saludo con el puñito”, haciendo referencia al saludo que evitaba el apretón de manos. “No teníamos mascarilla”.

Foto: Dedvi Missene

Y apelando a la música urbana, terminó su presentación con un reggeatón “vine a Viña pa cumplir mi sueño”. Quizás innecesario, considerando que la rutina se sostuvo sola, pero el público Centennial simplemente gozó. Incluso, en el bis mantuvo era veta musical, tomó una guitarra y tocó una serie de canciones, partiendo con la tiradera de Shakira a su ex, Gerad Piqué, y riéndose “de las que facturan”, prueba de lo conectado que está con los virales de nuestra era. Hasta pasó El baile del gorila, de la española Melody, una canción neo kitsch a estas alturas. Por supuesto, obtuvo Gaviotas de Plata y Oro. Para ser un show puesto a punto en poco tiempo, el temuquense se mostró sólido y sin baches. El humor Tiktoker llegó a la Quinta para quedarse.

Foto: Dedvi Missene.