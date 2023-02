Frenética búsqueda de humoristas para el Festival de Viña: a quiénes han sondeado para reemplazar a Yerko Puchento

A solo cinco días del arranque de la edición de regreso del Festival de Viña, el próximo domingo 19 de febrero, bien puede decirse, parafraseando a Morrissey, que la última milla es la más dura. En estos días, la organización trabaja a toda prisa para cerrar el último nombre que se integrará a la parrilla para el lunes 20 de febrero; un humorista que tome el lugar que dejó la bajada de Daniel Alcaíno.

El actor, quien iba a participar interpretado a su personaje Yerko Puchento, alegó que la organización no respetó su condición de ser programado en un día que le permitiera tener a un público adulto. Todo cambió con la caída de los mexicanos Maná, lo que tuvo como consecuencia la inclusión de Tini y Emilia, dos cantantes de perfil más juvenil y adolescente, que cambiaban de inmediato al público presente en la Quinta Vergara. Por ello, Alcaíno y su equipo decidieron bajarse del evento.

“Se cayó Maná y nosotros reiteramos que queríamos un público adulto. Pero después, la semana pasada, se nos dice que ante la urgencia se contrató a Tini y Emilia, y que estaríamos en ese día. Nosotros ahí dijimos que no, que no cabemos ahí y nos vamos no más. El canal entendió las razones y de mutuo acuerdo nos bajamos”, explicó el mismo actor a Culto.

Pero encontrar un reemplazo para Alcaíno no ha sido fácil. Fuentes consultadas por este medio, detallan que en los últimos días, la organización del evento ha hecho acercamientos con varios nombres entre los que figuran comediantes como Luis Slimming, Felipe Parra e Ignacio Socías. En el caso del primero, fuentes de su entorno detallaron a Culto que el triunfador de Olmué fue sondeado y contactado para una eventual participación en la Quinta Vergara, sin embargo, no habría aceptado por una serie de razones.

Luis Slimming. Fotografía facilitada por El sentido del humor producciones.

La principal y más evidente es la cercanía de la presentación, lo que dificulta el trabajo habitual de diseñar una rutina, prepararla y probarla con anticipación en escenarios más pequeños. Pero hay otros detalles; los comediantes son quisquillosos a la hora mostrar nuevas rutinas y en general a Viña prefieren ir con material probado o con el libreto que estén presentando en el momento. En el medio se dice que no se puede “quemar” una rutina nueva en Viña, ya que ello les haría más difícil encontrar shows posteriores en eventos y en casinos, las principales fuentes de trabajo.

En el caso de Slimming -quien además asesora a Fabrizio Copano con su rutina para Viña-, el comediante estrenará una nueva rutina en el Gran Arena Monticello el próximo sábado 11 de marzo, por lo que en rigor su pasada -y celebrada- presentación en el Festival del Huaso de Olmué marcó un cierre. De allí que se prefiera no arriesgar en el Festival de Viña, con la exposición que ello implica.

Otro nombre que fue replicado en medios durante estos días, es el de Felipe Parra. El joven comediante ha descollado por su trabajo en que ha imitado con particular gracia a personajes como el Presidente Gabriel Boric, al doctor Sebastián Ugarte, a Beto Cuevas y a ídolos de la música urbana como Bad Bunny, Pablo Chill-E, Marcianeke y Pailita. En televisión, ha participado en programas como Mentiras Verdaderas y además tuvo un paso por The Covers como imitador del colombiano Camilo (quien, de hecho, se presentará en Viña el próximo viernes 25 en el día de cierre). Por ello, esa cercanía con el público más juvenil, el inesperado nuevo “Monstruo” de Viña, lo volvió una alternativa interesante.

Felipe Parra

Parra, dicen desde su entorno, fue contactado directamente por la organización hace pocos días. “Hubo un acercamiento, pero como equipo se desechó particularmente por los tiempos de preparación”, dice Mauro Rivera, mánager del artista. “Ese show era para el lunes 20 y la verdad es que uno por respeto al público, que merece un trabajo elaborado para un espectáculo de esa envergadura, se decidió no participar. Fue solo un acercamiento que no llegó a puerto, no se habló de dinero ni nada, fue solo ver la disponibilidad”.

Quienes conocen el medio, señalan que la situación tiene varios bemoles. El productor Mauricio Fredes, quien trabaja con nombres como Fabrizio Copano, detalla: “Los comediantes lo ven (ir a Viña) como una posibilidad más para el próximo año, no quieren arriesgarse a un condoro. Si me preguntas a mí, yo creo que lo que tienen que hacer es llevar a alguien calado, como El Flaco, Álvaro Salas, gente que tiene más bagaje y mucho material. Gente que puede repetir un chiste y les va a resultar”.

Precisamente, el nombre de Paul Vásquez (quien se presentó en solitario en 2020 en la Quinta Vergara) ha sonado en los últimos días. Cuando se le pregunta si ha tenido acercamientos desde la organización, el ex Dinamita Show detalla a Culto que “no, nada”. Pero agrega: “O sea, si me llaman igual me sentaría a conversar, además que para ser casi de urgencia, no lo tomaría tan a la ligera. Pero sí, estoy preparado, los humoristas nos preparamos todo el año para llegar a Viña”.

Otro nombre que aparece sobre la mesa de negociaciones es el del humorista temuquense Diego Urrutia. Este habría sido sugerido por el propio Luis Slimming a la organización, en busca de un perfil más juvenil para el lunes 20. Es un joven comediante con fuerte presencia en plataformas como Twitch y que se hizo de un público principalmente durante la pandemia. Fuentes de la organización del Festival señalaron a Culto que es una alternativa que “puede ser”.

Diego Urrutia

Finalmente, también ha circulado el nombre de Ignacio Socías como uno de los posibles reemplazos de Alcaíno. Él mismo detalla a Culto cómo fue el acercamiento. “Para precisar, me tantearon a través de un productor muy cercano que me llevó a un festival comunal hace poco y la presentación salió muy bien. Yo no he hablado directamente con nadie de la organización”.

Ignacio Socías

Se trata de un comediante que ha destacado por su trabajo en cápsulas de humor difundidas en plataformas como YouTube. Allí ha publicado material como el Frente Fracasados, en que cubría pautas de contingencia con una mirada cómica, y además ha desarrollado productos en podcast como Una vez más, junto a Lucas Espinoza.