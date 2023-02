Mira aquí la premiada rutina de Pamela Leiva en Viña 2023

Pamela Leiva fue un éxito en el Festival de Viña 2023. No solo por las gaviotas de Plata y Oro que le entregó el público, también en la pantalla chica. Entre las 00.02 y las 01.21 horas, promedió 37,2 puntos de rating online y un peak de 38,9 unidades a las 00.19 horas.

El público siempre siguió atentamente su rutina apoyándola, prueba de que el día de la presentación influye mucho, en este caso, una mayoría de mujeres jóvenes que sintonizaron con ella. De hecho, reconoció “estaba un poco nerviosa pero ya se me pasó”. Influyó también que hizo referencias más bien transversales, como un chiste en el que aludió a los clásicos “cubo”, la mala atención en tiendas de ropa y a las teleseries brasileñas.

No solo fue stand up, también hubo música. Hacia la última parte, subió a la cantante Paulina Muñoz, quien apareció con una guitarra. “Hay una canción emblemática que la hemos cantado todos en los karaokes”, y se largó con una versión de Rata de dos patas, de Paquita La Del Barrio, en una alusión a la memorabilia pop y a su mayoritario público femenino, aunque con un cambio de letra al final: “Comparado contigo también lo tiene chico”. Luego sonó Yo no soy esa mujer, de Paulina Rubio y ¿A quién le importa?, de Thalía, con cambios de letra “¿A quién le importa...si ella es lesbiana?”. Y el cierre, un bailable junto a Fabrizio y Thiago, los otrora miembros de grupos axe. Primera prueba para el humor en Viña 2023, superada.