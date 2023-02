Diego Urrutia, la revelación del humor de Viña 2023, analiza el fracaso de Belén Mora: “Fue todo muy raro”

Bastó solo un encuentro para generar el vínculo. Sin que muchos lo supieran, el día antes de su esperada presentación en el Festival de Viña, el comediante Diego Urrutia Barra (28) llegó hasta la Quinta Vergara. Quería conocer el lugar, familiarizarse con sus recovecos, camarines, pasillos. Respirar la experiencia del Festival.

Ese era el domingo 19, el día inaugural en que Viña regresaba tras dos años de silencio. La noche triunfal de Karol G, Paloma Mami y Pamela Leiva. Allí, entre la gente, Urrutia calibró lo que le esperaba en 24 horas; el desafío de hacer reír al Monstruo, con apenas una semana de preparación. Un actuación de la que finalmente salió airoso, con sendas gaviotas de premio, en uno de los momentos que marcó la jornada.

“Llegamos temprano, vimos la obertura y fue súper emocionante, como que me enamoré al tiro del Festival -dice Urrutia a Culto-. La música, baile, la gente prendida, pensé ‘esto es Chile’, la gente compartiendo entre ellos, lo encontré muy folclórico, muy nuestro”.

Karol G

El golpe de vista del lugar lleno, conmocionó al joven periodista de Temuco (cuya tesis fue sobre Los Simpsons), quien se ha hecho una carrera principalmente entre las redes sociales y las plataformas como TikTok y Twitch. “Cuando vi la Quinta con la gente, las pantallas, la música, ahí me puse nervioso. Después vimos un rato a Karol G, me puse a bailar, me puse a cantar, y cantaba muy fuerte. De pronto dije, ‘uy, no, debería cuidar la voz para mañana’. Después vimos a la Pame (Leiva) desde el lado de atrás, donde salen los artistas. En comerciales me subí al escenario, pisé bien firme ahí, miré el público medio escondido y todo, pero me sirvió un montón, conocí los camarines, recorrimos la Quinta por dentro, ahí la gente de la producción del Festival se portó muy bien conmigo”.

Impregnado de Viña, Urrutia pasó el resto de la noche mirando las presentaciones. Ya era de madrugada y en poco rato tenía que estar en pie.

Una presentación inesperada

Lo primero que le llegó a Diego Urrutia fue el rumor. Los medios replicaban la bullada baja de Yerko Puchento del Festival y entre los rumores del medio, escuchó que se iban a sondear a todos los comediantes disponibles para encontrar un reemplazo. “En ese momento me puse a trabajar en la rutina, sin estar confirmado -recuerda-. Les pregunté a mis papás qué pasaría si en una semana voy al Festival de Viña, mi papá me dijo al tiro que sí, dale nomás, mi mamá, lo mismo, con total naturalidad”.

Diego Urrutia. Foto: Dedvi Missene/La Tercera

Así llegó la llamada. Él estaba en una barbería en el momento en que lo contactan por primera vez. Todo se arregló en un par de horas. Así, trabajó en la rutina, la que se basó en la que estaba presentando en casinos. “Es parte de lo que hicimos el año pasado, este año quería crear una rutina nueva, hay algunos de estos últimos chistes que aparecieron en la gira de verano que hicimos con Claudio Michaux, Kako a media, es una mezcla. Yo siempre escribo solo, pero siempre hay alguien que te puede aportar”, explica.

Para Viña, Urrutia tuvo que armar un equipo porque habitualmente trabaja solo. Ahí entró en escena la productora Carla Riquelme, quien cuenta con experiencia en el rubro y trabaja también con Pamela Leiva. “Yo siempre trabajé solo, yo gestionaba los shows, yo hablaba con los locales, entre colegas se van pasando los datos. Pero en Viña se necesitaba equipo y lo armamos en dos días, con gente que yo conocía de antes. Me vine el sábado con un amigo de Temuco con el que empecé a hacer stand up, que se llama Javier Gajardo, para sentir Viña. Al día siguiente llegó el resto del equipo”.

La Factoría a toda orquesta

Así llegó el lunes 20, día de su debut al que llegó casi de rebote tras tomar el lugar que iba a ocupar originalmente el actor Daniel Alcaíno con su personaje Yerko Puchento, en una de las polémicas que marcó la previa del Festival. “Volvimos tarde después de Viña, pero me desperté como a las 9 de la mañana. Estaba como muy enfocado, los chiquillos de mi equipo tenían todo listo en tiempo récord, fueron geniales en eso. Después dormí un rato en la tarde, como una media hora. Fue un sueño reponedor, como cuando uno cae rendido en la cama y se te sale la baba”.

Para su presentación en el Festival de Viña, Diego Urrutia llevó un vestuario pensado para la ocasión. Aunque dice que era una idea que deseaba concretar desde hace un tiempo. “Desde hace algunas semanas tenía pensado usar otra ropa. En 2022, si ven los videos de los shows en teatros, usaba un tipo de ropa, poleras negras, camisas, entonces para el 2023 quería cambiar. Esa ropa ya la tenía, pero me faltaban solo los pantalones, así que el día antes fui al mall y me compré toda la ropa que necesitaba acá; lo que me faltaba para el show, la ropa para ir al programa de Viña (NdR: Échale la culpa a Viña) y un par de cositas más”.

Una vez en la Quinta Vergara, Urrutia amarró el último detalle de su rutina; la participación de la orquesta, dirigida por el maestro Carlos Figueroa. La idea era que se se sumaran en la parte final, tocando junto a él la canción Perdóname de La Factoría, durante la sección en que el comediante tomó la guitarra. “Queríamos hacerlo con la orquesta para darle la importancia que merece, con todo lo que pasó. Tuve que ir a la Quinta como a las siete y media de la tarde, hablé con el director de la orquesta, Carlos Figueroa, le dije ‘maestro, mi menor, si menor, do, re’ y la orquesta me siguió de una. De ahí estuvimos harto rato en el escenario”.

Diego Urrutia. Foto: Dedvi Missene/La Tercera

Obsesivo, Urrutia preparó otro detalle para asegurar que la jugada de la orquesta calara en el público. “Previo a que empiece Viña ponen música envasada, entonces le pedí a la producción que pusieran Perdóname de La Factoría, porque tenía cierto miedo de que la gente no conociera la canción, aunque igual es old school. Pero la empezaron a corear de una, entonces dije, ok, este es el final”.

A la presentación de Viña, Diego Urrutia llevó una pequeña barra propia que se hizo notar en las plateas con un lienzo de apoyo y algunas banderas (entre estas, una del Deportes Temuco). “Había dos grupos de amigos, por un lado, amigos comediantes con los que actuamos en los casinos, y por otro lado, estaban mis amigos de Temuco que viajaron a Viña en auto, lo dieron todo los muchachos”, cuenta.

-Una vez que comienza la transmisión televisiva, ¿tenías nervios?

La verdad, nunca estuve muy nervioso, solo en un momento durante los comerciales el público estaba muy en silencio, eso me dio un poquito de cosa, pensé que a lo mejor el público iba a estar muy frío, pero cuando me dijeron ‘50 segundos’ me empecé a concentrar, empieza a sonar la música, entran los animadores y la gente se prendió un montón. Ahí caché que el recibimiento iba a ser bueno. El primer aplauso fue gigante, enorme, eso me tranquilizó. La gente yo creo que entendió como se dio el contexto. O sea, había gente que me seguía desde la redes sociales, pero la mayoría del país sabía que yo era un joven de región que había llegado al Festival hacía una semana.

En su rutina de una hora, el comediante pasó por varios temas. Incluyó su excéntrica inclusión en el Festival como parte de la historia, contó relatos cotidianos, hizo referencias a las dinámicas de las redes sociales, bromeó con Juanita Parra y remató tocando la guitarra en un karaoke por el que pasó por Shakira y Bad Bunny, en una jugada que cuenta, no había hecho en vivo en más de 4 ocasiones anteriormente.

FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

La exitosa presentación promedió 35,5 puntos de rating, y según los datos de Kantar Ibope, también marcó el peak de la noche con 38,1 puntos de rating a las 00:07, confirmando la tendencia del interés que ha generado el humor. ¿Qué hará con las Gaviotas? “se las quiero llevar a mis papás en la casa en Temuco, los voy a ver el jueves cuando tengo show en el Casino Enjoy de Pucón”, cuenta.

No puedo dejar de preguntarte por lo que sucedió con Belén Mora ¿cómo la viste?

La vi con mis amigos en un departamento acá, estábamos bien atentos a lo que estaba pasando, como siempre apoyando, un poco tensos cuando la situación flaqueaba un poco, pero a ella la vi súper segura, muy segura. Para mí ella era un carta segura, que se iba a llevar las dos gaviotas y todo eso, para mí fue todo muy raro. Pero la Belén ha sido un amor conmigo en estos días, me mandó mucho apoyo. Ella tiene su público, es seca, en todas partes le va bien, yo creo que fue un paso en falso nomás, pero va a seguir siendo comediante y va a seguir trabajando, ella es muy segura de sí misma.