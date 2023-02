Quién es Diego Urrutia, el influencer y periodista que terminó por casualidad en el Festival de Viña

Tras la incertidumbre de hace un par de semanas, finalmente será el comediante Diego Urrutia Barra (28) el último en sumarse a la parrilla de humoristas del Festival de Viña, en el lugar que dejó vacante el actor Daniel Alcaíno.

Este último declinó presentarse en la Quinta Vergara con su personaje Yerko Puchento, al indicar y reclamar que la organización no respetó su condición de presentarse con un público adulto, ante el cambio de aristas del día lunes 20, con Tini y Emilia subiendo tras la bajada de Maná.

Diego Urrutia

De allí que ese detalle fuese importante a la hora de buscar el reemplazo. Según fuentes del medio consultadas por Culto, Urrutia habría sido recomendado a la organización por el comediante Luis Slimming (quien fue sondeado como alternativa, además de Ignacio Socías y Felipe Parra). De hecho, él mismo, junto a Marcelo Valverde y Héctor Romero, lo entrevistaron para su programa El sentido del humor, en junio de 2022.

“Diego creció de manera explosiva por medio del Twitch en plena pandemia -cuenta el productor Mauricio Fredes, quien trabaja con varios comediantes del circuito y conoce bien la escena-. Es parte de todos estos comediantes que surgieron en la pandemia, como el Claudio Michaux, Kako a Media, la mayoría son nombres que explotaron a través de Twitch, por lo que captaron un público más joven. Entonces en ese sentido, calza bien (en el Festival de Viña)”.

Efectivamente, se trata de un comediante oriundo de Temuco con fuerte presencia en plataformas como Instagram y TikTok, donde cuenta con 289 mil y 441 mil seguidores, respectivamente. En esta última suele publicar videos cortos con sketchs protagonizados por él mismo, en que aborda situaciones cotidianas; desde las mascotas, a los audios de WhatsApp. Es decir, se trata del primer artista con un perfil de influencer llega al escenario de la Quinta Vergara.

“Parece un meme pero es real!!! Ha sido todo tan rápido, un camino que empezó el 2015 en el stand up que hoy se corona con el que siempre fue mi sueño”, escribió Urrutia en su cuenta de Instagram, tras conocerse la noticia.

“Necesito todo el apoyo de uds, que me siguen diariamente y de mis colegas 🙏 dejen su hashtag aquí para que lo ocupemos este próximo lunes!!! Los necesito a todxs ✨va a ser ÉPICO!!”, cerró.

Pese a no ser un nombre masivo, Urrutia se ha forjado una ascendente carrera. En entrevistas a medios como El Austral, ha detallado que de niño seguía las rutinas de los humoristas en el Festival de Viña (ha mencionado entre sus favoritos a Millenium Show y Álvaro Salas). En 2015 dio sus primeros pasos al participar en un taller con Felipe Avello, quien desde entonces es uno de sus principales consejeros.

Licenciado en Comunicación Social y titulado de periodismo por la UFRO, como la mayoría de los comediantes se inició con presentaciones en bares de Temuco y de Santiago. Desde entonces ha mantenido una regular agenda de shows, en pubs, eventos privados, casinos, lo que le permitió dar el salto con un show en solitario en el Teatro San Ginés, en mayo de 2022.

Acaso por sus referencias artísticas y las tiempos del formato digital, Urrutia destaca por sus rutinas de ritmo rápido. Se espera que en Viña ofrezca un show en que pasen chistes cortos, interacción con el público y muchas referencias a la cultura pop.

Con el reguetón como soundtrack

A tono con los tiempos, el artista ha señalado su gusto por el reguetón. “Yo escuché reguetón desde que salió (...) la primera canción que escuche o la que tuve noción fue la Gasolina, incluso me acuerdo de ver la noticia en TVN. Desde chico escuchaba reguetón incluso hice pistas de reguetón con Soundcloud. Cuando estaba en quinto básico sonaba Atrévete (...) al principio era como de cuma, así que me da un poco de vergüenza”, señaló para el programa No tiene por qué ser un podcast.

En esos días de reguetón, Urrutia cuenta que incluso su hermano (él es el menor de tres) probó suerte como artista urbano, bajo el nombre de Manito Beck, y que incluso él mismo las hacía de DJ con el nombre de fantasía de Gold Lion, grabando pistas por su lado. Esa experiencia de alguna forma también se ha volcado en su trabajo. “Trato de hacer mi comedia lo más transversal posible, y el reguetón pegó en todos los estratos sociales, un chiste de Baila Morena o de Ultra Solo, va a funcionar”, detalló en esa misma charla.

Diego Urrutia completa así la parrilla paritaria de comediantes que además suman a Belén Mora, Fabrizio Copano, Laila Roth, Pamela Leiva y Rodrigo Villegas.