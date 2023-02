Belén “Belenaza” Mora en el Festival de Viña: “No me vendí por plata, cobré lo que valgo”

“Me avisan si se me ve la celulitis”. Con su habitual desparpajo y personalidad directa, Belén Mora llegó a la sala de conferencias del hotel Sheraton Miramar para hablar con los medios en la antesala de su presentación de mañana martes 21 de febrero en la tercera noche del Festival de Viña 2023.

Por supuesto, algo que todavía se comentaba era el triunfo resonante de Pamela Leiva en la primera jornada del festival. ¿Siente la presión de repetir tamaño éxito? De esta manera respondió a Culto: “Sí, (Leiva) dejó la vara alta, pero lo bonito de la comedia es que no competimos entre nosotros. Una se alegra genuinamente del éxito de los colegas y yo espero que la gente disfrute, si al final lo importante ahí es que el público lo pase bien, que uno lo pase bien, que uno lo de todo porque con los comediantes se es mucho más crítico y agudo. Siempre se le juzga por su última presentación, aunque tengas 30 años de trayectoria. Si tu última presentación fue mala, eres malo. Entonces tenemos que darlo todo, sea en un bar con 15 persona o un festival”.

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

Consultada qué le parecía el día en que le tocará subir a la Quinta, donde compartirá con el mexicano Alejandro Fernández y Los Jaivas, que es un público más adulto, Mora indicó: “Encuentro que es un día bacán el que me tocó, es un público bonito, apasionado...”. Y agregó que lo que mostrará no tiene nada que ver con Soy Latina, el especial que grabó especialmente para Amazon Prime Video. De hecho, señaló: “Esta rutina la estoy preparando hace 4 años, cuando me bajé del Festival de Olmué, y decreté el estar en el Festival de Viña”.

Sobre el tema del día, que derivó en la bajada de Yerko Puchento y el arribo de Diego Urrutia -quien se presenta hoy- señaló: “Debo decir que en este minuto al que más admiro es a Diego. Si a mí me hubieran ofrecido 5 (días) antes de empezar el Festival, habría cobrado en UF, ¡en UF! Páguenme lo que le pagan a Martín y a la María Luisa por 3. Lo que va a hacer Diego es de una valentía espectacular, de una valentía tremendamente admirable. Me encanta que Tiktokers o personas que se han dado a conocer por redes sociales estén siendo consideradas porque arrastran un público muy grande. Muy grande”.

Ratificó que -como lo ha hecho siempre- no incluirá alusiones a la contingencia en su rutina. “Como país y después de una pandemia que afectó a todo el mundo necesitamos cagarnos de la risa un rato”.

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

Pifias y Tweets polémicos

Belén Mora viene de una presentación en el festival de Limache, hace dos semanas, en el que se escucharon algunas pifias a su rutina, pero aseguró que lo se vio ahí es “exactamente lo que voy a hacer en la Quinta”. Y haciendo gala de su fuete personalidad, no eludió el tema de las pifias: “Efectivamente pifió un grupo que estaba en la galería y yo dije ‘pifien pero hagan lo que digo que tienen que hacer’, y la gente aplaudió. Claro, pifias pueden existir siempre, si una tiene que estar preparada para eso. Pero no, no modifiqué mi rutina por eso”.

Además, fue consultada por unos polémicos tweets que habría posteado en febrero del 2020, refiriéndose al Festival de Viña como “la cultura fascista en acción” y un “coliseo romano pero lleno de fachos rencorosos”. Mora desmintió haber posteado eso. “Quienes me siguen en redes sociales podrán comprobar que mi manera de elaborar y de escribir es diametralmente opuesta a utilizar términos como ‘cultura fascista’ y ‘coliseo romano’. Por la forma de ser que tengo, yo habría utilizado términos muchísimo más peyorativos. No escribí eso”.

“Belenaza” también se hizo cargo de quienes la critican por “haberse vendido”. “No me vendí por plata, cobré lo que valgo. Y si alguien se vende por bolitas de dulce, no sé. Yo cobro mi trabajo. Me he ganado tener un precio, pero no me pagaron 70 millones como dicen, no me pagaron 100. Créeme que si me hubieran pagado 70 millones estoy en pelota parada acá y ebria”; señaló ante las risas de la prensa apostada en el lugar.