Viña enfrenta su noche más incierta: un show sin entradas agotadas y con artistas fichados a última hora

La noche en que Viña regresó desde el silencio dejó un saldo positivo. El número de apertura, la estrella colombiana Karol G, dejó una buena sensación en cuanto a crítica y cifras de audiencia al marcar un peak de 40.2 puntos de rating a las 23.02 horas. Le siguió una exitosa presentación de la comediante Pamela Leiva (promedió 37,2 puntos de rating y un peak de 38,9) y el cierre con la chilena Paloma Mami, el que pese a un arranque tibio y problemas técnicos, mantuvo a buena parte del público hasta el final en la Quinta Vergara, algo poco habitual para un show que arrancó de madrugada.

Pero la segunda jornada del Festival, la de este lunes 20, aparece en el papel más incierta. Y en ello inciden una serie de factores que se acumularon. Todo se gatilló a partir de la intempestiva bajada de Maná, el pasado 7 de febrero a partir de la lesión que afecta a su cantante Fher, lo que obligó a la producción a rebarajar toda la jornada.

19 DE FEBRERO DEL 2023 PAMELA LEIVA SE PRESENTA EN LA PRIMERA NOCHE DEL FESTIVAL DE VIÑA 2023. FOTO: DEDVI MISSENE

Fue así que del perfil más adulto que suponía la presencia de los mexicanos, se pasó a uno totalmente diferente. Las argentinas Tini y Emilia, figuras más cercanas al pop y de segmento más juvenil fueron anunciadas el pasado 9 de febrero -o sea, menos de dos semanas antes del inicio de la cita-, además del español Rels B que se presentará el miércoles 22 junto a Fito Páez. Ello marcó definitivamente la noche con artistas subidas rápidamente al evento, lo que consolidó todavía más el perfil cenntenial de esta edición del Festival.

Si bien se trata de nombres que tienen una trayectoria, no son nombres tan conocidos a nivel transversal. Tini es un fenómeno sobre todo en plataformas digitales y ha generado una carrera en los códigos de nuestros días; colaboraciones, lanzamientos digitales y muchos sencillos en las plataformas. Ha grabado con artistas como Sebastián Yatra (quien estuvo en Viña 2019), David Bisbal, Alejandro Sanz, Karol G y en 2019 participó del show de la chilena Cami en el Movistar Arena, en que interpretaron juntas la canción Pa callar tus penas.

Al modo de otras estrellas del pop, también ha mantenido una presencia fuerte en TV como jurado en la versión argentina de The Voice. Al Festival de Viña llega con el material de sus tres discos, en que destacan temas como Miénteme, Te pido, La Loto (en colaboración con Becky G y Anitta), y algunos más recientes como Muñecas.

Tini

Por su lado, Emilia -quien es integrante del jurado- ya estuvo una vez en la Quinta Vergara, en el año 2017, como parte de Rombai, el duo de cumbia pop que tuvo impacto sobre todo en el segmento sub 20. Ha firmado colaboraciones con nombres como MyA, Bianca, Alex Rose, Boza, Rusherking, Nicki Nicole, Aitana y Duki, entre otros.

Pero el clave de su carrera fue el 2022, en que lanzó su primer álbum titulado ¿Tú crees en mí? Este trabajo le permitió debutar en el escenario de la versión argentina de Lollapalooza y además le abrió la chance de una gira por España. En la actualidad, suma ocho millones de escuchas mensuales en Spotify y otros varios millones de seguidores en las principales redes sociales. Pero en la primera noche de Viña, al ser anunciada como parte del jurado, recibió tímidos aplausos por parte del respetable más juvenil que llegó ese día.

Emilia

Un detalle que se ha traducido en la venta de tickets. Si Maná estaba casi a punto de vender toda la Quinta, con el nuevo line up la situación cambió. Entre devolución de tickets y la proximidad de la fecha, solo se agotaron galería y platea general, mientras que las plateas preferencial, premium, golden, además de los palcos, todavía mantienen entradas disponibles a horas del arranque de la noche. Además, en los programas televisivos satélites del evento se han sorteado entradas, una señal que habla por sí sola.

El debut de un tiktoker

El cambio en la programación tuvo coletazos. La bullada bajada de Daniel Alcaíno tuvo como consecuencia una frenética búsqueda de nombres que derivó en el debut en el Festival de Diego Urrutia (28). Un comediante no muy conocido a nivel masivo, que ha hecho una ruta en el mundo digital, con sus rutinas en plataformas como TikTok, Twtich e Instagram, a diferencia del perfil de comediantes que se han presentado en los últimos años, derivados del mundo del stand up comedy. Es decir, es con toda propiedad el primer Tiktoker en la Quinta Vergara.

Diego Urrutia. Foto: Dedvi Missene, La Tercera.

Según comentó el mismo Urrutia durante la conferencia de prensa, la programación juvenil del día, no le resultó un problema a la hora de aceptar el desafío. “Yo creo que el público de Tini y Emilia nos va a recibir bien. Aparte igual me gustan, he estado escuchando toda la semana a Tini y a Emilia para ambientarme. Yo creo que el público entiende la situación, he recibido muchos buenos comentarios valorando la valentía, la decisión de arriesgarse”.

De hecho, por lo mismo, el comediante asegura que cuando le contactaron para ir al Festival “nunca dudé. Esa es la clave de la decisión. Si yo hubiese tenido un poquito de duda, me hubiese abstenido de haber venido. Pero no tenía dudas, por eso vine”.

Así, la segunda noche del Festival tendrá un desafío no menor ante una noche inaugural que dejó comentarios y sensaciones en general positivas. Más con una audiencia televisiva que acompañó al certamen en su regreso, con una noche que marcó 37,2 puntos en promedio entre TVN y Canal 13, lo que marca un antecedente difícil de soslayar hacia la segunda jornada.