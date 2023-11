Claroscuro y la nueva era de Nicole: “Nunca he dejado una canción de relleno en un disco”

Dejar de lado las diferencias y poner en relevo las experiencias que tenemos en común. Ese es el objetivo artístico que Nicole, emblema del pop nacional, ha perseguido durante sus tres décadas de carrera. Hoy, pasados algunos meses desde el lanzamiento de Claroscuro -su más reciente disco-, la artista siente que ese leitmotiv quedó plasmado con más fuerza que nunca.

“Vino a englobar toda esa idea que he intentado durante varios discos”, dice a Culto con una cálida sonrisa que devela satisfacción. Sentada en una antigua oficina ubicada frente al Parque Balmaceda, la compositora confiesa que este álbum marca un precedente dentro de su discografía.

“Panal también habla de lo que todos pasamos cuando formamos una familia por primera vez. Las sensaciones de una mujer al tener hijos por primera vez, o perder a su mamá. Eso es lo que he ido trabajando, el desarrollar la empatía de las canciones para que la gente también las haga suyas. Pero este disco tiene aún más de eso”, reflexiona. “Tenemos más cosas en común que diferencias. Las ganas de amar y ser amado, el sentirse seguro e inseguro. El ego, el quebrarse. El sentir que algo emocionalmente te removió de una manera tal que cambiaste, que comenzaste de nuevo. Todas esas cosas, desde lo cotidiano hasta las emociones frente a distintas reacciones o vivencias, es lo que une a nivel lírico este LP”.

Todo eso contribuye a que su próximo recital en solitario, agendado para el 1 de diciembre en el Teatro Coliseo, sea un evento tan especial. Esa será la primera vez que la artista podrá interpretar Claroscuro de forma íntegra, en un show íntimo que le permitirá explorar toda la potencia escénica de este nuevo repertorio.

Nicole en vivo.

Para Nicole, el ritual de los lanzamientos representa “una instancia necesaria y un desafío artístico bonito. Es lindo porque nunca tienes tantas oportunidades para mostrar todo un álbum. Por eso esta fecha es tan única. No sé cuándo voy a repetirlo. Por el momento no hay ninguna otra instancia donde yo haga este concierto de igual manera. Cómo lo voy a presentar, el orden en que lo voy a hacer, la puesta en escena visual, con los músicos y coristas que vamos a tener. Es un concierto especial. Y es bueno darse ese espacio”.

“Artísticamente también me ayuda mucho a observar las canciones más cerca. A ver cuáles voy a tocar después, cuáles rescatar. Aparte de los singles, cuál sumo a mi set list para hacer un nuevo show. Es la instancia que me permite observar mi propio disco en vivo, además de mostrarlo y compartirlo”, reflexiona sobre este tipo de instancias.

Una nueva etapa

A la hora de analizar todo lo que fue el proceso de creación y grabación de Claroscuro, Nicole concluye que una de las cosas que más la marcó fue el aprendizaje heredado. “Me gustó mucho cómo fuimos trabajando las canciones. También el aprovechar muy bien ese stop obligado que nos dio la pandemia”.

“A muchos músicos nos pasó eso”, agrega. “Estamos siempre tocando y viajando de un lado para otro, más la familia... Me costaba sentarme y decir ‘ya, ahora sí voy a reunir las canciones y voy a hacer el disco’. Este era el momento. Fue súper provechoso. Muy bonito porque me ayudó también a tener otros desafíos como grabarme en el estudio de la casa, lo cual hizo que aprendiera más la cosa técnica”.

Y más allá de esa primera etapa de composición, lo cierto es que todo el proceso detrás del álbum fue gratificante. “Son varias etapas. Me doy harto tiempo porque me he dado cuenta de que puedo cantar canciones durante muchos años. Me aseguro mucho de que me gusten. Nunca he dejado una canción de relleno en un disco. Y también el hecho de querer hacer discos en un tiempo en que se hacen EP o se sacan solo singles. Está todo bien, no hay sólo una forma, y más ahora que es todo más abierto. Pero a mí me ayuda mucho el tener el concepto de un álbum. Para los shows en vivo, de qué color la carátula, qué color los videos, las luces en los conciertos. Por eso prefiero todavía el concepto del disco como una obra”.

Sin embargo, hay otro elemento que hace que Claroscuro sea una placa tan fundamental: “Es un trabajo que abre una nueva etapa a nivel personal y profesional después de los 30 años. Siento que realmente es el inicio de otra etapa en mi vida personal y profesional de aquí en adelante. Lo siento como un primer disco de algo que va a venir, importante y nuevo”, revela la artista.

Más oportunidades para la música chilena

Nicole es consciente de que abrió camino para muchas artistas chilenas que vinieron después, tal como otras cantautoras lo fueron para ella (Myriam Hernández y Cecilia, pero también otras bandas como Los Prisioneros o Los Tres). “Siempre ha habido artistas y mujeres poderosa en Chile. Es lindo saber y sentir que mientras yo estaba tocando, haciendo un video, una tocata en vivo o alguna presentación en televisión, alguien que hoy es músico dijo de niño dijo ‘oh, yo quiero estar ahí'”.

Es por eso que la conexión entre los mismos artistas le resulta tan esencial. “Siento que mientras más conversación, trabajo colectivo y apoyo entre los artistas exista, mejor. Eso es lo que pasa ahora, mucho más que cuando yo comencé, y es fundamental”. En ese sentido, lo que sucederá en diciembre en el Coliseo es un claro ejemplo: esa noche, Denise Malebrán, Gepe y Dani Ride se subirán al escenario para acompañarla en algunas canciones.

Nicole en vivo.

Sobre los cambios que ha tenido la industria en las últimas décadas, la chilena destaca la apertura de espacios para artistas femeninas. “Siempre ha habido más músicos hombres en los festivales, en el mainstream, pero hoy eso está cambiando, y de manera positiva”.

Sin embargo, una de sus preocupaciones es la falta de espacios para músicos nacionales en general, más allá del género. “Faltan espacios y medios para difundir la música chilena, que es mucha. Y pasa como con el deporte. Ahora nos dimos cuenta por los Panamericanos que no solamente el fútbol uno quiere ver y es masivo, sino que hay muchos deportes que se hacen acá en Chile, así, guerreramente, y que si salen en televisión, la gente los quiere ver. El deporte y la música para mí son los inspiradores máximos del ser humano. Sobre todo cuando eres joven”.

“En la música siempre hay está concepción de que en los medios más masivos quizás no vende, que quizás no va a haber auspiciadores. No. Hay que pensar al contrario. ¿Cómo ponemos en medios masivos más temas y espacios musicales? Deberían haber más REC en todas las regiones, que a través de la municipalidad también se invierta en la música local, para que no se centre todo en Santiago o en ciudades como Concepción”.