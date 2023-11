El día en que The Beatles (sin John Lennon) se reunieron y tocaron en un matrimonio

Para 1979, The Beatles llevaban 10 años sin tocar juntos, desde el fin de las sesiones del álbum Abbey Road (1969). Muchas cosas habían pasado bajo el puente, entre ellas, la reconciliación entre John Lennon y Paul McCartney (que motivó que este invitara al primero a grabar una canción con él, pero no se concretó); el esperado reconocimiento que George Harrison buscaba para sus canciones tras el fundamental All things must pass (1970); las colaboraciones de Harrison junto a Ringo Starr y al mismo Lennon; y el afianzamiento de la carrera solista de “Macca” en torno a Wings, proyecto que le costó despegar, pero que lo hizo tras el ineludible álbum Band on the run (1973).

En lo personal, estaban más o menos iguales. John Lennon seguía casado con Yoko Ono y ambos habían tenido a su único retoño, Sean, en 1975; lo mismo Paul, quien continuaba en matrimonio con la fotógrafa Linda Eastman. Pero Ringo Starr ya no estaba junto a Maureen Cox, de quien se había separado en 1975; y además, George Harrison tampoco estaba junto a Pattie Boyd, pues firmaron su divorcio en 1974. Luego, el guitarrista estuvo en pareja con la mexicana Olivia Arias, con quien tuvo a su único hijo, Dhani, en 1978.

Olivia Arias y George Harrison.

Tras separarse de Harrison, Boyd se fue a vivir a los Estados Unidos. Hasta ahí llegó un antiguo pretendiente que buscaba su revancha: Eric Clapton. Amigo cercano de Harrison, siempre había estado maravillado por Pattie, intentó cortejarla sin éxito (incluso le compuso la sufrida canción Layla), pero el hecho de que la mujer estuviese sola le significaba una esperanza. Y no la desaprovechó. Finalmente, Boyd aceptó emparejarse con él, y casarse.

La boda entre ambos se programó para el 19 de mayo de 1979, en Surrey, Inglaterra. Entre los invitados, por supuesto, estaban varios músicos. Incluyendo a los Beatles, menos a uno, John Lennon, quien por entonces residía en Nueva York. Así lo recordó Pattie Boyd en su autobiografía Wonderful tonight, de 2007: “Por alguna razón, John Lennon no estaba invitado, pero dijo que hubiera venido si se lo hubiéramos pedido. Y es algo muy triste porque, de haber venido, hubiera sido la primera y última vez que los Beatles tocaban juntos desde su ruptura -porque al año siguiente él estaba muerto”.

Y en la ocasión, los Beatles -o lo que era de ellos- se presentaron para tocar en la boda. No es que estuviera planificado, Clapton montó un escenario con instrumentos disponibles para que cualquiera que quisiese, se subiese a tocar. “Había un escenario...la idea era que cualquiera subiera y tocara. Una sucesión de magníficos músicos se unió a la ‘jam session’ que se produjo al final de la tarde...”. Así fueron pasando nombres como Jeff Beck, Ronnie Wood, Bill Wyman, Donovan, Robert Plant, Robert Palmer, y Jack Bruce. Toda una constelación.

Hasta que se produjo el momento, y los “threetles” estuvieron arriba. Clapton lo recordó más tarde: “George, Paul y Ringo también tocaron, solo faltaba John, que telefoneó más tarde para decirme que hubiera estado también allí si lo hubiera sabido. Por qué ocurrió eso, nunca lo sabré. Solo tengo que decir que yo tuve poco que ver con las invitaciones”.

Aunque Pattie Boyd esbozó una explicación a la ausencia de Lennon en su libro, en base a los problemas migratorios que el músico había enfrentado. “Me arrepentí de no haberle invitado a nuestra fiesta... pensaba que no vendría porque estaba viviendo en América y las autoridades le amenazaban con no permitirle regresar si abandona el país”. Sin embargo, Boyd omite el detalle de que para 1979 la situación de Lennon ya estaba regulada, puesto que en 1976 había obtenido la Green Card, o la residencia definitiva, luego de años de recursos judiciales sorteando una orden de explusión contra él, anulada en 1975.

Al año siguiente, el asesinato de John Lennon echó por tierra para siempre un encuentro entre los 4 músicos de la banda más importante de la música popular. Sin embargo, Harrison, McCartney y Ringo volvieron a tocar juntos. En 1981, George compuso All those years ago, en homenaje a Lennon, y la grabación contó con la participación de sus excompañeros.

Tendría que llegar la década de los 90 para ver más colaboraciones entre ellos. Entre 1994 y 1996, en el marco del proyecto The Beatles Anthology, trabajaron en dos antiguas canciones de John Lennon: Free as a bird y Real love, a la que se sumó la descartada Now and then. Luego, en 1998, los reunió el funeral de Linda McCartney, en la ocasión tocaron la canción Let it be, en homenaje a la esposa de Paul.

Finalmente, en 2001, cuando la sombra de la muerte se asomaba por el moribundo Harrison, este llamó a Paul y Ringo, de quienes se despidió, limando todas las asperezas. De ahí solo quedó la música.