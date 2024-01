Dónde ver La Memoria Infinita y El Conde, las cartas chilenas de los Oscar 2024

Los premios Oscar 2024 tendrán una histórica presencia del cine chileno. Tanto La memoria infinita, de la directora Maite Alberdi, como El Conde, de Pablo Larraín, entraron entre las nominadas.

En el caso de Alberdi, su trabajo entró en la shortlist en la categoría de Mejor Documental. Allí compite con trabajos como Bobie Wine: the people’s president, Four Daughters, To kill a Tiger y 20 days in Mariupol, la que asoma como una de las favoritas y una de las rivales más duras.

La sola candidatura de La memoria infinita es un espaldarazo a un destacado recorrido durante la temporada de premios. La National Board of Review la seleccionó como uno de los cinco mejores documentales de 2023 y Alberdi fue distinguida con el trofeo a Mejor dirección en los Cinema Eye Honors.

Actualmente, es posible ver La memoria infinita en dos plataformas de streaming. Es parte del catálogo de Netflix, además de estar disponible en Paramount +.

En tanto, El Conde, la sátira de Pablo Larraín sobre la figura de Augusto Pinochet, consiguió una candidatura a Mejor fotografía, labor en manos del destacado director de fotografía estadounidense Edward Lachman.

El realizador competirá con Rodrigo Prieto (Los asesinos de la Luna), Hoyte van Hoytema (Oppenheimer), Matthew Libatique (Maestro) y Robbie Ryan (Pobres criaturas).

Si bien hace unas semanas El Conde no ocupaba un lugar destacado en las predicciones de los Oscar, un hito le hizo mejorar sus posibilidades: la Sociedad Americana de Directores de Fotografía (ASC, por sus siglas en inglés) distinguió el trabajo de Lachman con una nominación a su premiación anual.

Actualmente, es posible ver El Conde, en el catálogo de la plataforma Netflix.